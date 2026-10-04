NHL, ruské téma a vzpoura malých. Kanada ve volbách ostrouhala. Šéf IIHF: Bylo to play off
Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se stal Němec Franz Reindl, který ve volbách porazil českého kandidáta Petra Břízu o pouhé tři hlasy.
Bříza i přes neúspěch v prezidentské volbě dokázal v hlasování obhájit svou dosavadní pozici prvního viceprezidenta IIHF. Porazil kandidáta z Kyrgystánu.
Hlasování dopadlo neúspěšně pro tradiční velmoci, Kanada i Švýcarsko ztratily zástupce v patnáctičlenné Radě IIHF. Kanadské zklamání ale nepřekvapilo kvůli sporu ohledně dresů.
Krátce před svými 72. narozeninami byl Franz Reindl minulý pátek zvolen novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace. Na kongresu IIHF na ostrově Tenerife zvítězil těsným náskokem tří hlasů nad českým kandidátem Petrem Břízou. Za cíl si klade zlepšit komunikaci s NHL, jeho nástup může nahrát snahám Ruska o návrat na mezinárodní turnaje.
Němec Franz Reindl vystřídal v čele IIHF Luca Tardifa, s nímž před pěti lety v prezidentských volbách prohrál. Letošní volby měly geopolitický charakter. Kromě proruských vlivů se do nich promítla vzpoura netradičních členských zemí. Přinesly zklamání pro Švýcarsko, které po téměř třiceti letech přišlo o místo v patnáctičlenné Radě IIHF. V řídícím orgánu světového hokeje nemá zastoupení ani Kanada.
Kandidát z Kyrgystánu
Byli však zvoleni činovníci z hokejově malých států jako Bulharsko, Turecko, Nový Zéland. Postsovětský Kyrgyzstán rovněž nepatří mezi velmoci. Jeho delegát, 30letý Aivaz Omorkanov, se však už v minulých volbách v roce 2021 stal nejmladším viceprezidentem v historii IIHF. Do jeho gesce spadala Asie, tíhne k Rusku. Letos kandidoval i na nejvyšší funkci.
V prvním kole měl největší podporu Petr Bříza. Z výsledků se dalo vyčíst, že z 33 hlasů, které obdržel Omorkanov, se po jeho odstoupení z voleb ve druhém kole přelilo 24 ve prospěch Franze Reindla. Bříza prohrál poměrem hlasů 57:60.
Při volbě druhého muže IIHF byl Kyrgyz jeho největším soupeřem. Švéd Adam Larsson v boji o místo senior viceprezidenta pokračoval až do konce, přestože od začátku ztrácel. Bříza přesto obhájil pozici, kterou zastával už v předchozích pěti letech. Nadpoloviční většinu získal ve třetím kole. Dvě nejvýznamnější funkce tak udrželi Evropané.
Naváže Reindl na Tardiffa?
„Děkuji vám za důvěru, kterou jste ve mne vložili. Tuto odpovědnost přijímám s pokorou a vděčností. Volby do Rady mi jako bývalému hokejistovi připomínají účast v ligovém play off. Tvrdě bojujete, tvrdě pracujete, a když sezóna skončí, nejlepší hráči se sejdou, aby hráli za národní tým. Vytvoří jeden celek. Ten okamžik nastal právě teď. Společně budeme pracovat v zájmu všech členských národních svazů, velkých i malých, a především v zájmu IIHF,“ řekl Franz Reindl ve svém prvním projevu po zvolení.
Funkční období jeho předchůdce Luca Tardifa bylo ve znamení návratu NHL na zimní olympiádu a vyloučení ruských týmů z IIHF po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Reindl v minulosti spolupracoval s NHL, v roce 2016 dělal team manažera výběru Evropy při Světovém poháru, pořádaném zámořskou ligou.
Prohlásil, že by chtěl předejít dramatům, jaká předcházela každé olympiádě. Letos v únoru v Miláně se nejlepší s nejlepšími střetli poprvé od turnaje v Soči 2014. Reindl prý netrvá ani na tom, aby o návratu Rusů rozhodl soud, což je taky velké téma. Tím si pravděpodobně přihrál hlasy postsovětských zemí a dalších sympatizantů. Hrát proti Rusku odmítá Česko, Lotyši na to vydali zákon. Co když pak nebudou chtít přijet ani Finové a Švédi?
Ublížil Břízovi soud se Spartou?
Soud hokejové Sparty s Petrem Břízou byl těsně před volbami zásah do vlastní brány. Kanaďany urazil prohraný spor s IIHF ohledně dodavatele dresů. Šéfka jejich asociace Katherine Hendersonová se ucházela o jedno ze tří míst v Councilu vyhrazených pro ženy. Vypadla ve druhém kole hlasování. Zvoleny byly Maďarka, Polka a dokonce Turkyně. Naposledy v Radě neseděl žádný Kanaďan v letech 1994 až 1998.
Neúspěch Hendersonové šokoval, ale zároveň nepřekvapil. Hockey Canada se pokusila obejít IIHF a uzavřela smlouvu s firmou Bauer, navíc bez výběrového řízení, nejednala dost transparentně. Švýcarský soud minulý měsíc potvrdil, že IIHF má výhradní práva na všechny dresy nošené na mezinárodních soutěžích, a zamítl snahu Hockey Canada zablokovat dohodu federace s výrobcem výstroje True.
Pro Kanadu může mít ztráta členství v Radě IIHF citelné důsledky v tom, že by mohla přijít o právo pořádat turnaje, které dosud pevně držela. Zejména mistrovství světa juniorů, jež v předchozích deseti sezonách hostila šestkrát a v této sezoně ho pořádá znovu.