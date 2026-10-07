Kauzu řeší i svaz, disciplinárka si pozve také Jonáka! A víme, proč chybovali rozhodčí
- Disciplinární komise pokračuje ve vyšetřování potyčky v extralize deváťáků a na další jednání si předvolala přímo trenéra Adama Jonáka.
Neúčinný a opožděný zásah rozhodčích způsobil fakt, že šlo o mladé dvacetileté sudí bez dostatečných zkušeností s řešením rvaček v mládežnických kategoriích.
Sám trenér Jonák vyjádřil lítost nad zraněním hráče, verdikt disciplinární komise respektuje a celou věc považuje ze své strany za uzavřenou.
Kauza bitky deváťáků dál hýbe hokejovým děním. Jak už v úterý web iSport.cz referoval, hráč Pilsen Wolves, jenž napadl Tobiáše Pulpána, vyfasoval trest na devět zápasů. Ale nemusí to být konečná, protože si disciplinární komise pozvala na další zasedání přímo i trenéra Adama Jonáka! „Určitě se tím na svazu zabýváme,“ přiznal mluvčí Marek Němčík. Není tedy vyloučené, že k postihu sáhne disciplinárka i v případě kontroverzního kouče. Web iSport.cz se snažil také rozebrat, proč v inkriminovaný moment chybovali rozhodčí.
Disciplinární komise už vyslechla samotného hráče, jehož jméno redakce zná, ale vzhledem k tomu, že mu ještě není patnáct, jeho identitu nezveřejňuje. Členové disciplinárky dlouze mluvili i s jeho zákonným zástupcem, což podle všeho měla být maminka. Ta je z celého dění velmi přepadlá a s médii nekomunikuje.
Tím však šetření nekončí. Na další rokování, které proběhne ještě během října, si komise pozvala i přímo trenéra Adama Jonáka. Právě on čelí podezření, že hráče Wolves k tomu, aby soupeře takhle drsně atakoval, vyprovokoval. Této verzi může nahrávat právě fakt, že si disciplinárka na další jednání pozvala i přímo jeho.
„Na svazu se tím zabýváme. Ale víc informací poskytneme až poté, co skončí disciplinární řízení,“ uvedl svazový mluvčí Němčík.
Jonáka z nesportovních praktik nařknul Jaroslav Špaček z pozice šéfa plzeňské mládeže. K incidentu totiž došlo při utkání extraligy deváťáků mezi HC Plzeň a Pilsen Wolves. Podle něj není náhoda, že na led kouč poslal zrovna o dost vyššího soupeře, jenž nevyniká bruslením a technikou, ale často při hře umí přitvrdit.
Pulpána, jenž zaznamenal tři góly v utkání, naháněl po hřišti, při následné bitce pak talentovaný útočník spadl na led, upadla mu helma a skončil v nemocnici s tržnou ranou a otřesem mozku. Dodnes má zdravotní problémy.
Kritiku schytávají i čároví rozhodčí, kteří deváťáky včas neroztrhli. Web iSport se snažil zjistit informace o složení sudích. Praxe je taková, že zápasy v mládežnických kategoriích rozhodují sudí, jejichž kvalita i zkušenosti odpovídají dané lize. Je logické, že nejsou nasazováni zkušení matadoři, kteří jsou protřelí extraligou nebo první ligou.
Podle zjištění iSportu byli v inkriminovaný moment na ledě dva čároví rozhodčí s dvouletou praxí, kterým je dvacet let. Hlavnímu sudímu bylo čtyřiadvacet. Což přesně odpovídá systému nasazování.
„Jsou to rozhodčí, kteří s bitkami nemají až takovou zkušenost, protože, naštěstí, se v dětském hokeji až tolik nevyskytují. Až na pár výjimek, což byla zrovna tahle. I proto s nimi předtím nepřišli do styku, takže zareagovali pozdě. Když došlo k chvilkovému přerušení rvačky, měli je od sebe roztrhnout. I když je pravda, že tolik času na to neměli,“ řekl anonymně jeden z lidí z branže.
Nejsou to svazoví rozhodčí
Hlavní sudí pak správně dle regulí rozhodl o trestu pět plus do konce pro oba hráče. Protože i Pulpán se do bitky zapojil, i když byl v pasivní roli.
Fanoušci a rodiče, kteří na sociálních sítích situaci rozebírají, tedy správně poukazují na to, že sudí měli zasáhnout dřív. Ovšem je třeba vnímat širší kontext a uvědomit si, že do extraligy deváťáků nejsou nasazováni svazoví rozhodčí, kteří jsou edukovaní celostátně. Jejich výchovu tedy nemá na starost svaz.
Ale výběr je v gesci příslušných krajských komisí. Vesměs se jedná o sudí, kteří mají licenci druhé třídy, a jejich kvalita odpovídá úrovni dané soutěže.
V dospělém hokeji je praxe taková, že pokud dojde na rvačku jeden na jednoho, rozhodčí počkají, až se ukončí. I v tomto případě může dojít ke zranění v případě, že jeden z protivníků upadne. U mládežníků by však měli být mnohem obezřetnější a ukončit ji dřív.
Incident tedy ještě bude mít dohru. A to i na svazové úrovni. Podle zdrojů iSport.cz putují na adresy lidí z výkonného výboru maily, které upozorňují, že tento incident, hlavně ze strany Pilsen Wolves, nebyl ojedinělý.
Klub se k tomu nechce víc vyjadřovat. Ale jeho zastánci mají za to, že jde o soupeření mezi plzeňskými kluby a jde o přehnaný hon na čarodějnice.
Sám Jonák k tomu pouze včera poslal toto krátké vyjádření:
„Během utkání došlo mezi dvěma hráči k potyčce a následnému incidentu, který nás samozřejmě všechny mrzí. Celou situací se zabývala disciplinární komise, která již ve věci rozhodla, a její rozhodnutí respektujeme. Z naší strany proto považujeme celou záležitost za uzavřenou a nechceme ji dále medializovat ani komentovat. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější, aby se zraněný hráč co nejdříve uzdravil a mohl se vrátit zpět na led.“