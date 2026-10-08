Agresor, nebo oběť sporů? Potrestaného hokejistu hájí (nejen) maminka, svědek potvrzuje zákeřnost
Server iSport.cz se snaží objektivně popsat příběh hráče, který vyfasoval disciplinární trest za faul na Pulpána. Oslovil věrohodné svědky i přímo maminku.
Redakci se přihlásil svědek Petr Böhm, podle jehož verze ten samý hráč před dvěma lety surově napadl jeho syna, který hrál za Domažlice. A maminka se to prý snažila ututlat.
Maminka nepopírá, že syn fauloval, ale odmítá jeho pověst agresora. Popisuje ho jako empatického kluka, který jí odmala pomáhá vyrovnat se s vážnou nemocí. A oceňuje reakci Pulpána.
Podle jedněch hráč, který moc neumí bruslit, takže to nahrazuje přehnanou tvrdostí. Blázen na ledě s kontroverzní pověstí i historií. Podle druhých hodný a milý chlapec, milující hokej, jenž se soupeři hned po incidentu omluvil. Kde je pravda? Web iSport.cz se na základě věrohodných svědectví snaží sestavit obraz 14letého obránce z týmu Pilsen Wolves, jehož jméno létá éterem. Za faul na Tobiáše Pulpána vyfasoval od disciplinárky trest na devět utkání a podle jednoho z rodičů, jenž se redakci ozval, to jen potvrzuje jeho zákeřnost. Možnost oponovat dostala i jeho maminka.
I když celé hokejové hnutí ví, o koho se jedná, redakce iSport.cz jméno obránce kvůli tomu, že mu ještě není patnáct, nezveřejňuje. Ale snaží se do celé situace vnést světlo, proto dala prostor oběma stranám a snažila se získat co nejvíc ověřených informací a souvislostí. Abychom byli co nejvíc objektivní.
Mluví se o vyřizování účtů
Na úvod je třeba podotknout: v obou táborech vládnou emoce, mluví se o vyřizování účtů mezi jednotlivými kluby, zmiňují se i nadcházející komunální volby, v éteru létají podezření o finančních machinacích ze strany klubu Wolves.
„Byl bych nerad, aby byl čtrnáctiletý kluk zatažený do vyřizování sporů mezi trenéry či kluby v našem regionu. On chce sportovat a má velké hokejové ambice,“ říká David Sekerák, šéf domažlického klubu. A mimo jiné úspěšný atletický trenér, který dovedl japonskou oštěpařku Haruku Kitagučiovou ke zlaté olympijské medaili.
Proč Domažlice? Zmiňovaný hráč je totiž odchovancem jejich klubu, i když teď působí v dresu Pilsen Wolves. Kde ho vede (teprve tři měsíce) kouč Adam Jonák, kolem nějž rovněž panují kontroverze.
Celý příběh plně katapultoval Lukáš Pulpán, kapitán Sokolova a někdejší extraligový zadák, jenž na Instagramu zveřejnil video, v němž o hlavu větší bek nahání po hřišti jeho syna Tobiáše, následně ho svalí při bitce na zem. Když záběry uviděl Petr Böhm, ozval se redakci iSport.cz s tím, že to nebylo poprvé, kdy něco takového provedl.
Svědek tvrdí: Málem syna umlátil
A popsal incident, jenž se stal v Domažlicích zhruba před dvěma lety. Právě proto tohle město v našem příběhu figuruje. „Stalo se něco podobného. Ten obránce se po buly nevěnoval hře. Náš syn jel za pukem, on ho zezadu vzal hokejkou krosčekem. Potom na něj skočil, zalehl ho a začal mu třískat hlavou o led. Snažil se mu sundat helmu, což se mu naštěstí nepovedlo,“ přidal svoji verzi incidentu z domažlického stadionu.
Žádné videozáběry neexistují, stadion nedisponoval potřebnou technikou. Ale ještě teď, když o tom mluví, je z něj cítit vztek a zlost. „Naštěstí našemu synovi zůstala helma na hlavě. Kdyby mu upadla, stejně jako Tobíkovi, tak by ho snad umlátil,“ hlásí Böhm a dodává, že po téhle zkušenosti jeho syn s hokejem skončil, protože měl vážné problémy s odumřeným zubem, trápily ho záněty, vadil mu ledový vzduch. A výhledově bude potřebovat implantát.
Při své výpovědi jde ještě dál. Mluví o tom, že zmiňovaný hráč to s agresivitou přeháněl i při tréninku, sekal brankáře. V kabině měl podle jiných zdrojů před zápasy údajně prohlásit: „Tak, dneska jdu někoho zbít.“ Vychází ze svědectví od jiných rodičů, kteří to slyšeli od svých dětí. I od svého druhého syna, jenž v klubu Wolves rovněž působil.
Jasně, může jít o machrování a způsob, jak tým nahecovat…
Tohle nechce komentovat. Böhm však naznačil, že se maminka zmiňovaného hokejisty, která působí jako funkcionářka domažlického klubu, snažila dřívější incident zahladit a hodit vinu právě na jeho syna. Pro kontext celého příběhu je třeba dodat, že hráč s pověstí agresora tehdy hostoval z Domažlic ve Wolves. A jeho syn to měl přesně opačně.
Maminka: Nic jsem neututlala
Teď dejme prostor mamince potrestaného hokejisty, která zásadně odmítá, že by se snažila něco ututlat. „Všechno je zcela dohledatelné v zápise o utkání, syn dostal stopku a tu si odseděl, vše podle regulí. Od té doby jsou naše vztahy s panem Böhmem velmi napjaté a tohle vnímám jako snahu synovi ublížit,“ reaguje domažlická činovnice v obsáhlém vyjádření pro iSport.cz.
A Sekerák k tomu podává další svědectví. Böhm měl mamince obránce vulgárně nadávat, navíc prý podle klubového šéfa nedodržel sliby, o kterých mluvili, když spolu komunikovali. „Pro úplnost dodávám, že pan Böhm s druhým synem v našem klubu působil i po jím zmiňované události. Osobně mi připadá obtížně pochopitelné, že pokud tehdejší incident vnímal jako natolik závažný a měl za to, že ho klub ututlal, rozhodl se nám svěřit druhého syna. Je to však moje úvaha, nikoli důkaz o průběhu tehdejší události,“ hlásí Sekerák.
Petr Böhm s verzí, že něco nedodržel, zásadně nesouhlasí. Naopak redakci iSport.cz poskytl textovou zprávu, v níž mu Sekerák osobní schůzku odmítl. „Nechápu, proč bych se měl scházet," stojí v ní. Rovněž odmítá, že by měl domažlické vedoucí týmu nadávat.
Jinak si za svými slovy pevně stojí a je smířený s tím, že druhá strana ho bude považovat za zhrzeného rodiče. „To mi nevadí. Mně jde o to, že kdyby už se předtím tenhle incident řádně prošetřil, k tomu dalšímu by nedošlo! To mě štve. Přece bychom měli chránit zdraví dětí,“ čertí se hokejový táta.
Jak už bylo řečeno, statného obránce Wolves považuje za přehnaně agresivního, jenž je svými výstupy nejen na ledě známý. Nabízí tedy pomocnou ruku Pulpánovi staršímu a je připravený svoje svědectví potvrdit i svazovým funkcionářům.
V tomto duchu ho popisují i další svědci. Nechme teď stranou, jestli je k tomu vedený trenéry, nebo ne. To rozebereme později. Teď jde o to najít pravdu, jestli si zaslouží nálepku agresora.
Redakci iSport.cz zaslala dlouhé prohlášení i maminka. Ta je z celé záležitosti přepadlá. Dnes ráno poslala další, upřesňující e-mail s tím, že celou noc nespala. Je pochopitelně plná emocí a situaci nenese vůbec lehce.
Neříká, že syn je andílek, ale zásadně odmítá jeho aktuální vykreslovaný obraz po incidentu s útočníkem HC Plzeň. „Je to čtrnáctiletý kluk. Puberťák, který dělá chyby a někdy udělá i průšvih. Ale jedna chyba nemůže definovat celé dítě. Odmítám, aby byl můj syn vykreslován jako agresor nebo aby se stal prostředkem k řešení osobních sporů dospělých,“ říká domažlická funkcionářka, která neomlouvá to, k čemu došlo naposledy při utkání mezi HC Plzeň a Pilsen Wolves.
„Můj syn udělal chybu. Přiznal ji, postavil se k ní čelem a ve svých čtrnácti letech se osobně dostavil před disciplinární komisi. Vyslechl si její rozhodnutí, trest přijal a respektuje ho,“ stojí v její reakci.
Hodný a citlivý kluk
„Ke zranění Tobíka došlo a je mi to upřímně líto. Zranění dítěte při sportu je vždy špatně, bez ohledu na to, jaký má na sobě dres. Chápu také obavy a emoce jeho rodičů,“ dodává smířlivě.
Redakce oslovila i další lidi, dobře znající situaci, a jejich výpovědi se dají shrnout takto: zmiňovaný obránce nepatří mezi nejšikovnější hráče, takže se to snaží dohánět fyzickou hrou. „Je to hodný, citlivý kluk, který ale akorát díky svojí postavě hraje důrazně,“ říká jeden ze zainteresovaných lidí. Ale raději chce zůstat v anonymitě, aby situaci neeskaloval.
V podobném duchu mluví také jeho maminka. „Můj syn je fyzicky větší a silnější než řada jeho vrstevníků. To není jeho provinění. Stejně jako mají jiné děti výhodu v rychlosti, obratnosti nebo technice, jeho dispozicí je síla. Musí se s ní ale naučit správně a bezpečně pracovat. Na trénincích je proto opakovaně korigován, učí se hlídat ruce, načasování i intenzitu osobních soubojů. Je mu čtrnáct let a stále se učí. Věřte, nebo ne, on nechce nikomu ublížit. Jeho tělo není jeho provinění,“ popisuje.
Vykresluje ho jako hokejového srdcaře, který má jediný volný den v týdnu, kdy netrénuje. Často pomáhá při trénování těch nejmenších. To potvrzuje i klubový šéf Sekerák: „Je naším odchovancem, ale již delší dobu za HC Domažlice nehraje. Pokud má čas a možnost, pomáhá nám jako dobrovolník při různých klubových akcích. Několikrát také vystupoval mezi dětmi v převleku našeho maskota.“
Maminka nezpochybňuje, že fauloval a v minulosti už nakupil dost trestných minut, ale dodává: „Ano, můj syn svou historii má. Není to omluva, ale ani důvod vytvářet z něj obraz chronicky agresivního nebo problémového hráče. Disciplinární zkušenost má v mládežnickém hokeji řada hráčů.“
Ve svém vyjádření navíc zmiňuje, že je poměrně vážně nemocná a právě syn jí od dětství neskutečně pomáhá. „Nikdy nezapomenu, jak se už jako malý učil píchat mi injekce a se slzami v očích mi říkal: Maminko, to musí bolet. Nebo jak přede mnou při společné procházce odklízel z cesty větve, abych o ně nezakopla. Takových okamžiků bych mohla popsat desítky,“ hlásí maminka.
Což je v rozporu s tím, jak se podle jiných chová na ledě. A na svaz dodávají videa a záznamy o dalších jeho prohřešcích.
Váží si reakce Pulpána
I když je z celé situace velmi rozrušená, odnáší si hráčova maminka pozitivní dojem z postoje obou hráčů (syna i Tobiáše). „Můj syn po zápase Tobíkovi napsal. Jeho odpověď mě velmi překvapila a čím víc dnes vidím, co se kolem celé kauzy děje, tím víc si jeho reakce vážím. Přestože právě on utrpěl zranění, zachoval se vůči mému synovi mimořádně férově a lidsky. Jeho konkrétní zprávu zveřejňovat nebudu, protože patří mezi něj a mého syna. Ale jako matka mu za jeho přístup opravdu děkuji. Ukázal velký charakter a před tímto klukem opravdu smekám,“ píše ve svém vyjádření.
Na závěr si přeje, aby se z čtrnáctiletého dítěte nestal prostředek k řešení sporů dospělých. Což se do jisté míry podle ní děje. Žádné fyzické důkazy nemá, ale vychází z informací, které se k ní dostávají.
A dodává: „Zdůrazňuji, že jde výhradně o mé osobní vyjádření jako matky, které nesouvisí s žádným klubem, trenérem, hráčem ani jinou osobou.“
Jenže faktem zůstává, že její syn předvedl na ledě něco, co na něj rozhodně nepatří. A po zásluze byl potrestaný.