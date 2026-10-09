ZIMÁK o fungování Wolves: Za hranou ubohosti! Dejte trenérům psychologické testy
Jde o silný úder do útrob českého hokeje, v němž se přetřásá kauza zmláceného hokejisty-školáka Tobiáše Pulpána, na nějž záměrně vystartoval protihráč z týmu Pilsen Wolves a škaredě jej zranil. Podlý útok spustil lavinu svědectví, z nichž tým koučovaný trenérem Adamem Jonákem nevychází vůbec dobře.
Podcast Zimák se spojil s Jakubem Čuttou, jenž metody Wolves zažil i jako kouč týmu soupeře. Bývalý juniorský mistr světa a obránce, jenž si zahrál NHL a působil v elitních evropských soutěžích, posouvá celou kauzu dál. A to až k tématu trenérských licencí v českém hokeji.
Zároveň se na výchovu českých hokejistů dívá i z pohledu otce útočníka, jenž se nyní rozvíjí v elitní kanadské juniorce QMJHL.
- Co dělají v zámoří jinak než my?
- K čemu jsou dobré svazové limity v juniorských soutěžích?
- Co architektům rozvoje českého hokeje vůbec nedochází?
Všechny kompletní díly pořadu Zimák najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV..