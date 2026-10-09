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ZIMÁK o fungování Wolves: Za hranou ubohosti! Dejte trenérům psychologické testy

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ZIMÁK o fungování Wolves: Za hranou ubohosti! Dejte trenérům psychologické testy • Zdroj: isport.tv
Pro Adama Jonáka je v hokeji zásadní i spojení sportu se studiem
Czech Knights s trenérem Adamem Jonákem oslavují triumf na prestižním turnaji Pee Wee v Québecu
Adam Jonák jako trenér i manažer dovedl mládežnický tým Czech Knights k úspěchu na turnaji Pee Wee
Adam Jonák dříve působil i jako skaut v USHL i kanadské OHL
Adam Jonák má s trénováním mládeže bohaté zkušenosti
Trenér a skaut Adam Jonák jako první Čech stane asistentem generálního manažera v klubu USHL
Kouč a skaut Adam Jonák je členem známé hokejové rodiny Jonákových
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Jde o silný úder do útrob českého hokeje, v němž se přetřásá kauza zmláceného hokejisty-školáka Tobiáše Pulpána, na nějž záměrně vystartoval protihráč z týmu Pilsen Wolves a škaredě jej zranil. Podlý útok spustil lavinu svědectví, z nichž tým koučovaný trenérem Adamem Jonákem nevychází vůbec dobře. 

Podcast Zimák se spojil s Jakubem Čuttou, jenž metody Wolves zažil i jako kouč týmu soupeře. Bývalý juniorský mistr světa a obránce, jenž si zahrál NHL a působil v elitních evropských soutěžích, posouvá celou kauzu dál. A to až k tématu trenérských licencí v českém hokeji.

Zároveň se na výchovu českých hokejistů dívá i z pohledu otce útočníka, jenž se nyní rozvíjí v elitní kanadské juniorce QMJHL.

  • Co dělají v zámoří jinak než my?
  • K čemu jsou dobré svazové limity v juniorských soutěžích?
  • Co architektům rozvoje českého hokeje vůbec nedochází?

Všechny kompletní díly pořadu Zimák najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV..

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