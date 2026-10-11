Sportovci ve službách tyranů: hajlující fotbalista, boxeři i Maradona s Ovečkinem
Alexandr Ovečkin naskočil do první lajny předvolebního klipu po boku opor režimního molocha, ministra zahraničí Lavrova a šéfky RT Simonjanové. „Jsem Rus a podporuju svou zemi,“ vmetl novinářům s tím, že je „pro mír a lásku“. Válku na Ukrajině na Putinův rozkaz rozpoutalo Rusko. Za čtyři a půl roku padly statisíce vojáků a desetitisíce civilistů, mezi nimi stovky dětí. Ruská invaze zuří dál. Mír a láska… Kdo patří mezi sportovce ve službách tyranů?
Paolo Di Canio
fotbal, Itálie
Benito Mussolini / italský fašismus
Výtečný útočník Serie A, kde prošel Laziem, Juventusem, Neapolí i AC Milán, a později West Hamu v Premier League, se neskrývaně hlásil k fašismu a uctíval Mussoliniho. Fanoušky Lazia po derby s AS Řím i po utkání s levicovým Livornem zdravil vztyčenou pravicí, za což si vykoledoval pokuty i distanc. Na bicepsu nosil vytetované DVX, latinský odkaz na Duceho. Když tetování v roce 2016 ukázal v živém vysílání, Sky Sport Italia ho suspendovala. Po jeho příchodu na lavičku Sunderlandu na protest odstoupil z vedení klubu David Miliband, někdejší britský ministr zahraničí, a ozvaly se i hornické odbory. „Jsem fašista, ale ne rasista,“ tvrdil Di Canio. Mussoliniho líčil jako zásadového, etického a nepochopeného muže.
Manny Pacquiao
box, Filipíny
Rodrigo Duterte / Filipíny
Boxerská legenda a filipínský národní idol přetavil sportovní renomé v politickou moc a stal se klíčovým spojencem Rodriga Duterteho. Coby senátor od roku 2016 posvěcoval jeho „válku proti drogám“ i tisíce mimosoudních poprav. Za mnohdy sporné či zanedbatelné delikty prosazoval trest smrti oběšením nebo zastřelením. Dutertemu přisuzoval autoritu přímo od Boha a homosexuály veřejně cejchoval jako „horší než zvířata“. Prezidenta podporoval celé roky, než jejich spojenectví rozerval mocenský střet uvnitř PDP-Laban. Roku 2022 pak sám vyrazil do boje o prezidentské křeslo.
Anatolij Karpov
šachy, Rusko
Leonid Brežněv / Vladimir Putin
Panovník světového šachu z let 1975–85 a 1993–99 posloužil jako výkladní skříň dvou autoritářských epoch. Za sovětské éry zosobňoval bezohlednou mašinérii namířenou proti emigrantu Korčnému i rebelu Kasparovovi. Při zápase o titul v Baguiu roku 1978 nasadil Karpovův tým proti přeběhlíkovi parapsychology, agenty KGB i kompletní státní aparát, aby tlak vybičoval na maximum. Později stanul v čele Sovětského fondu míru, převodové páky kremelské propagandy. Ve 21. století už coby poslanec Jednotného Ruska zvedal ruku pro uznání separatistických republik na Donbasu i pro invazi na Ukrajinu, za což se ocitl na sankčních seznamech EU, USA a Velké Británie. Kasparov Putinovi vzdoroval, Karpov s jeho mocenským kruhem splynul.
Siniša Mihajlovič
fotbal, Srbsko/Jugoslávie
velitel Željko „Arkan“ Ražnatovič / režim Slobodana Miloševiče
Mistr trestných kopů a eso Serie A v dresech AS Řím, Sampdorie, Lazia i Interu zaníceně hájil Arkana Ražnatoviče, krvavého velitele paramilitárních Tygrů, kterého haagský tribunál obžaloval z válečných zločinů. Po jeho smrti roku 2000 mu věnoval celostránkový nekrolog v Gazzettě dello Sport i v srbském tisku a při utkání Lazia vytasil před fanoušky nápis „Tiger“. Velebil ho jako přítele a hrdinu srbského národa, byť jedním dechem tvrdil, že etnické čistky v Chorvatsku a Bosně neschvaluje. Při náletech NATO na Bělehrad vyběhl na trávník s černou páskou a terčem na hrudi.
Badr Hari
kickbox, Nizozemsko/Maroko
Ramzan Kadyrov / Čečensko
Šampion K-1 a proslulý kickboxer přilnul k Ramzanu Kadyrovovi jako přítel i horlivý propagátor. Do Grozného pendloval na despotovo pozvání, trénoval jeho syny i příslušníky jednotek Achmat a exceloval na turnajích stáje WFCA. Na sociálních sítích pózoval se zlatými samopaly v prezidentském paláci i v mramorové vaně Kadyrovovy rezidence. Nechyběl na soukromých večírcích ani režimních akcích. Jako jeden z prvních západních sportovců navázal s Kadyrovem těsný vztah výměnou za tučné odměny, luxusní vozy a hodinky. Prošlapal tak cestu dalším hvězdám v čele s Floydem Mayweatherem Jr.
Fritz Szepan
fotbal, Německo
Adolf Hitler / Třetí říše
Režisér hry a hvězda Schalke 04 platil za elitní sportovní trumf nacistické informační války. Stranickou knížku NSDAP si obstaral v roce 1937 a už napřesrok cynicky zužitkoval perzekuci Židů. Od Sallyho Meyera a Julie Lichtmannové získal textilní dům Julius Rode & Co, přejmenoval ho po sobě a provozoval až do roku 1972. Německo vedl jako kapitán na MS 1934 a 1938, mužstvo před každým výkopem vymrštilo pravice k nacistickému pozdravu. Za loajalitu ho režim dosadil do fotbalového Führerratu. Szepan hlásal, že hráče Schalke, šestinásobné ligové šampiony, pojí s Hitlerem „fanatická vůle k cíli a vítězství“.
Primo Carnera
box, Itálie
Benito Mussolini / fašistická Itálie
Mistr světa z let 1933 a 1934 vládl ringu se dvěma metry výšky a 129 kilogramy. Přezdívali mu Kráčející hora a v Evropě, kde tehdy muži měřili v průměru 165 centimetrů, název seděl dokonale. Fašistický aparát z něj po zisku titulu vyrobil živý monument fyzické převahy „nového italského člověka“. Po triumfu nad Jackem Sharkeym odtelegrafoval oddanost Mussolinimu, na tiskových konferencích se ochotně prsil v černé uniformě a v Římě ho Duce přijal na balkonu Palazzo Venezia před jásajícím davem. Režim jeho obraz bedlivě střežil a cenzuroval snímky, na nichž padá k zemi nebo nedejbože prohrává. Když ho roku 1935 v New Yorku knokautoval Afroameričan Joe Louis, dostala propaganda tvrdý úder právě ve chvíli, kdy Mussolini zbrojil k invazi do Etiopie.
Dennis Rodman
basketbal, USA
Kim Čong-un / KLDR
Pětinásobný šampion NBA a excentrická ikona se pasoval na vyslance Pchjongjangu i osobního přítele Kim Čong-una, skalního ctitele Chicaga Bulls. Do Severní Koreje jezdil v letech 2013 až 2018, obrážel večírky na tyranově jachtě i v jeho rezidencích. V lednu 2014 uspořádal ke Kimovým narozeninám exhibici bývalých hráčů NBA a přímo na palubovce mu zazpíval Happy Birthday. Téhož roku v živém vysílání CNN zaníceně hájil totalitní diktaturu i kult rodiny Kimů a prohlásil, že vězněný Američan Kenneth Bae si pracovní tábor zaslouží. O Kimovi pak utrousil, že je jeho „přítel na celý život“. Roku 2018 dorazil i na summit s Donaldem Trumpem v Singapuru, kam napochodoval v tričku propagujícím kryptoměnu PotCoin.
Diego Maradona
fotbal, Argentina
Fidel Castro / Kuba; Hugo Chávez a Nicolás Maduro / Venezuela
Ke Castrovi se přimkl na celá desetiletí. Říkal mu „druhý otec“, jeho tvář si nechal vytetovat na levou nohu a svým věhlasem zaštitoval i Cháveze s Madurem. V kubánském azylu několikrát krotil drogovou závislost. Roku 2005 hřímal po Chávezově boku na antiamerickém summitu v tričku Stop Bush, o třináct let později mával venezuelskou vlajkou na Madurově tribuně uprostřed masových protestů. Dušoval se, že za „svobodnou Venezuelu“ klidně navleče uniformu a vyrazí do boje. Po Castrově smrti spěchal do Havany s vyznáním, že brečel víc než nad smrtí vlastního táty. Sám skonal 25. listopadu 2020, na den přesně čtyři roky po Fidelovi.
Alexandr Ovečkin
hokej, Washington Capitals
Vladimir Putin / kremelský režim
Po anexi Krymu šířil zprávu agentury RIA Novosti o „historické události“ a pózoval s transparentem #SaveChildrenFromFascism, heslem proruských bojových skupin na Ukrajině. Roku 2017 založil PutinTeam, hnutí vlivných osobností na podporu Vladimira Vladimiroviče v prezidentských volbách. Věrností neotřásla ani invaze na Ukrajinu: na Instagramu si ponechal profilovku s Putinem a v září 2026 vystoupil v předvolebním videu Jednotného Ruska. Tchán Kirill Šubskij, napojený na někdejší KGB a ministerstvo obrany, řídí dceřiné firmy zbrojařského gigantu Rostěch.