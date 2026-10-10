Kauza Adam Jonák. Trenér uprostřed bouře. Promluvili zastánci i kritici, má zákeřné praktiky?
- Web iSport se snaží na základě věrohodných svědectví popsat kontroverzního trenéra Adama Jonáka, jenž čelí podezření z nečistých praktik.
- V branži má ještě horší pověst jeho otec Petr, jenž se po dopravní nehodě stáhnul ze svazových struktur. Oba však mají i zastánce, kteří se zlobí, že se na ně útočí.
- Jonák junior se už v deseti letech ocitl v Německu v cizí rodině, pak snil o kariéře GM v NHL. Podle jeho podporovatelů kauzu vyvolal spor o moc a o dotace, zvlášť v době voleb.
Stačilo jedno krátké video, zachycující drsný atak, a hokejové zákulisí i fanoušci začali ve velkém řešit jméno Adam Jonák. O žádném jiném trenérovi se v poslední době nemluví víc. Co je vlastně tenhle 32letý kouč z Pilsen Wolves zač? Proč už ve čtvrté třídě odešel do německé rodiny? Opravdu posílá hráče na led s tím, aby někoho zbili? Nebo jenom někdo vůči němu rozehrál hru, aby ho pošpinil? A proč má klub, v němž působí spolu s tátou Petrem, tak kontroverzní pověst? Web iSport.cz se snaží najít odpovědi.
Když posloucháte jejich kritiky, máte pocit, že radši děti zamknete ve sklepě, než abyste je svěřili do jejich rukou. Nebo obecně do soukromého klubu Pilsen Wolves. A už vůbec ne proti nim nastoupit, je to vždycky o zdraví.
Důkazem budiž podcast Zimák, v němž o špinavých praktikách a zákeřné hře promluvil bývalý obránce Jakub Čutta. „Není to žádná náhoda. Je to z jejich strany na hraně ubohosti,“ vykládal v pravidelném pořadu, jenž se tentokrát zaměřil právě na plzeňský klub. Pozor, neplést s týmem HC Škoda Plzeň, což je velký rival. O tom ještě bude řeč…
Reakce otce, jehož děti pod Jonákem dva roky působily
Pak ale narazíte na hokejového otce, jehož děti pod Adamem Jonákem dva roky působily, a on se na vás čertí: „Mě až uráží, co se o něm říká. Řeknu vlastní zkušenost - nikoho nenabádal k žádným prasárnám, výborně komunikoval. Bylo to mnohem lepší než jinde,“ říká muž, jehož identitu redakce zná, ale přál si zůstat v anonymitě.
Se zdůvodněním, že svět dětského mládežnického hokeje je aktuálně pod palbou emocí. Rozbuškou byl zápas hokejových deváťáků mezi HC Plzeň a Pilsen Wolves, kdy si za rozhodnutého stavu 7:1 urostlý hráč hostů vyhlédl mnohem drobnějšího šikulu Pulpána, jenž dal tři góly. Nejdřív ho pronásledoval po ledě, při následné bitce spadla plzeňskému mladíkovi helma, a když se skácel k zemi, praštil se hlavou o led. A doteď se zotavuje ze zranění hlavy.
O téhle kauze už web iSport.cz referoval, stejně o potrestaném hráči, jenž vyfasoval distanc na devět utkání. Okamžitě se začalo řešit, jestli hromotluka na bruslích poslal Jonák záměrně. Ta myšlenka se nabízí, podle kritiků to zapadá do koloritu klubu. Zvlášť v návalu frustrace při vysoké porážce s velkým rivalem.
Svědek potvrzuje brutalitu, další ne
Ve stylu: subtilní Tobiáš Pulpán dal soupeři hattrick, takže byla potřeba ho trochu zpražit. Což je podle jedné strany klasický přístup v klubu Wolves. „Mluví se i o tom, že v kabině tomu klukovi, co mladýho Pulpána napadl, měli pak ostatní tleskat… Že je kouč k tomu vyzval, že prý takhle se má bojovat za tým. Ale to nechci hodnotit, protože jsem u toho nebyl. Jestli to tak bylo, je to přece strašný,“ reagoval před pár dny rozzlobeně Jaroslav Špaček, olympijský šampion z Nagana a šéf plzeňské mládeže.
Redakci iSport.cz se po třaskavém rozhovoru ozvala spousta lidí. Někteří s podporou podobných slov, třeba Petr Böhm popsal osobní nechutnou zkušenost, kdy potrestaný hráč před dvěma lety, podle jeho slov, málem umlátil syna na zimáku v Domažlicích.
Rozhořčené reakce přišly i mailem. K redaktorovi iSport.cz se dostala série dopisů, adresovaných nejvýše postaveným lidem na svazu i v samosprávě města Plzeň, v nichž proti klubu Wolves brojí jejich dlouholetý kritik Zdeněk Zbořil, člen Sportovní komise města Břeclav a táta syna, jenž v klubu působil.
Zbořil varoval vedení ČSLH
Ale potom z prostředí utekl. Důvod? „Odmítl jsem přihlížet morální a fyzické devastaci vlastního dítěte, proto jsme z tohoto toxického prostředí v říjnu 2022 doslova uprchli,“ píše v jedné ze svých početných reakcí.
Zákrok na Pulpána není podle něj náhodný. Píše: „Je to důsledek dlouhodobě nařizované agresivní hry a systematického ohrožování zdraví dětí ze strany trenérů Petra a Adama Jonákových, před kterými já osobně vedení Českého hokeje prokazatelně a jmenovitě varuji již od ledna 2025.“
Oficiálně nechce Jonák komunikovat. Před pár dny pouze poslal prohlášení, že respektuje trest pro jejich hráče. „Z naší strany proto považujeme celou záležitost za uzavřenou a nechceme ji dále medializovat ani komentovat. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější, aby se zraněný hráč co nejdříve uzdravil a mohl se vrátit zpět na led,“ napsal Jonák.
Disciplinárka. Maily o podvodech, vykořisťování
Podle mluvčího svazu si ale disciplinární komise na příští jednání pozvala i přímo jeho. „Určitě se tím zabýváme,“ naznačil Marek Němčík, že je kauza nenechává chladnými.
V podobném duchu, o cíleně nečisté hře, která se jenom snaží soupeře otrávit a znechutit jim hokej, mluví rovněž někdejší bek Čutta. A v podcastu Zimák přidává další postřehy.
Ovšem zní i další hlasy, že to není tak horké. „Tak proč jako jeho syn u nás hrál, když jsme tak hrozní?“ ptá se jeden ze zainteresovaných lidí v klubu, který si však nepřál být jmenovaný. Podle něj se jedná o hon na čarodějnice. A na adresu hlasitého kritika Zbořila hlásí: „Tenhle pán na nás útočí už deset let. Svýho syna protáhl asi deseti klubama, a všude špatně,“ hlásí.
Podle kritiků je v praxi Jonáků i zastrašování odpůrců
Zbořil zmiňuje i finanční machinace, podvody, vykořisťování rodičů, kdy dvojice Jonáků údajně předražuje zájezdy. A patřičné instituce žádá, aby stoply veškeré dotace. V tomto ohledu však není jediný, někteří další kritici mluví v souvislosti s klubem jako o projektu, jak vytahat od rodičů co nejvíc peněz.
„Pan Jonák? Ne, díky, s ním nikdy nic. S ním už nebudu řešit nic,“ ozval se jeden z lidí z branže, jenž s ním řešil hokejové zájezdy. Při doplňující otázce, jestli si myslí, že by mohl schválně někoho z hráčů poslat na led s tím, aby někomu záměrně ublížil, jenom dodal: „Nedivil bych se.“
Ani on nechce zveřejnit svoji totožnost. Podle kritiků je totiž v praxi Jonáků i zastrašování odpůrců.
Otec s nevalnou pověstí
Ještě horší pověst má otec Petr. Ten dlouhé roky působil jako kouč nebo asistent v zámořských mládežnických soutěžích. Kde si rovněž udělal licenci. Byl začleněný do svazových struktur s podporou těch nejvlivnějších figur. Mnozí ho označují za gaunera. Poté, co byl v roce 2024 účastníkem vážné dopravní nehody, při níž zemřeli dva lidé, se stáhnul. Z dostupných zdrojů bouračku nezavinil, ale jeho kritici operují i s verzí částečného pochybení z jeho strany. Ani tahle příhoda mu nepřidala a jeho image ještě víc utrpěla.
Dejme ale opět prostor lidem, kteří mluví jinak. Jeho syna Adama se zastává už v úvodu zmíněný rodič, jenž mu dítě svěřil na dva roky. „Nemůžu si na něj stěžovat. Skvěle komunikoval, kdykoliv jsem se na něco zeptal, vždycky jsme to probrali. Jeho přístup byl super. Což se třeba o škodovce říct nedá,“ zmínil konkurenční tým HC Škoda.
Podle něj je spor vyvolaný hlavně drsným konkurenčním prostředím, kdy se kluby přetahují o hráče. A jak on vidí podezření, že Jonák nabádá k nečisté hře? „Ani můj kluk nebo jeho spoluhráči o tom neslyšeli. Nikdy,“ má jasno. Podle jeho verze zaznívají maximálně pokyny: Jdi a otravuj ho! Nepusť ho z očí! Což si někteří mladí mohou vyložit tak, že nakonec faulují…
Čutta ve své kritice zmiňuje i projekt Czech Knights. Za ním stojí právě syn a otec Jonákovi. Někdejší bek v podcastu Zimák mluví o tom, že je to pouze byznys a je naivní si myslet, že to hráčům pomůže v jejich kariérách. Jde o mládežnické výběry, které pravidelně jezdí na prestižní turnaje do zámoří.
Nestrašil hájí: Máme jen dobré vzpomínky
Redakci iSport.cz se ozval známý hokejový táta Václav Nestrašil, jenž vychoval úspěšné syny – hokejisty. Andreje, jenž se dokázal prosadit v NHL a v extralize získal tři tituly. Nebo nejmladšího Václava (19), jenž úspěšně reprezentoval na dvacítkách a teď působí v univerzitní NCAA.
A projekt Czech Knights hájí. „Nepamatuji se na jediný případ, kdy by náš hráč měl za úkol ´přitvrdit´ muziku. Možná to bylo tím, že Czech Knights hledali vždy ty nejšikovnější kluky, kteří se proháněli po domácích kluzištích a vsázelo se tedy na hokejovost a ne na ´bojovnost´. V týmu nebyli ´nehokejisti´, které by bylo možné poslat na led s likvidačními úkoly. My na projekt Czech Knights vzpomínáme jen v dobrém a pro kluky ve věku starších žáků to byly parádní akce, na které budou celý život vzpomínat,“ vyjádřil svůj názor.
A jak hodnotí otce a syna Jonákovy? Do toho se nechce pouštět s tím, že toho také hodně slyšel, ale nechce to komentovat. „Já osobně nemám důvod je špinit s tím, že za druhé mluvit nemůžu,“ napsal úspěšný hokejový táta.
Sám už v deseti letech
Osud Jonáka mladšího je zajímavý. Bruslí od tří let, ale možná i díky subtilní postavě (171 centimetrů a 59 kilogramů) to do velkého hokeje nedotáhl. A jak prozradil v podcastu Hokejová máma, tak už ve čtvrté třídě, tedy v necelých deseti letech, ho táta poslal na zkušenou do německé rodiny. Kde první měsíc s tou českou nesměl mít žádný kontakt. Komunikovat mohl výhradně německy, spoustu času trávil hokejem.
Brzy odešel také do zámoří, kde opět bydlel v cizích rodinách. Těch vystřídal několik, stejně jako klubů. Postupně začal studovat s tím, že má velký sen: „Jednou bych chtěl být generální manažer v NHL.“
Takže od té doby má zalíbení nejen v trénování, ale i v tom, jak sestavit správně fungující tým. Podle jeho zastánců je rovněž uznávaný dovednostní kouč, který s dětmi skvěle pracuje. Spoustu času věnuje přípravě, rozborům u videa.
Kauza už přerůstá i mimo hokej
Kritiky dopálil tím, když v rámci své obhajoby mluvil o tom, že má tři vysoké školy. Pro iSport.cz v den, kdy kauza s faulem vyšla najevo, uvedl: „Hrál jsem hokej, mám tři vysoké školy a myslím, že v hlavě to mám v pořádku.“ A dodal, že by nikdy neposlal na led dítě s tím, aby někoho zlikvidovalo.
Řada svědků mluví jinak. Rozebírají podivnou kulturu, která se vyznačuje snahou zastrašit soupeře.
Pro úplnost je třeba dodat, že kauza přerůstá i mimo hokej. Údajně je v tom také politika. Bojuje se o dotace, o vliv. Zvlášť v době vrcholících komunálních voleb.
Vždyť i maminka potrestaného hokejisty říká: „Odmítám, aby tato jedna událost definovala, jakým je člověkem, nebo aby se z čtrnáctiletého dítěte stával prostředek k řešení sporů dospělých.“
Jisté je, že minimálně na disciplinární úrovni bude mít aféra ještě dohru. Zpovídat se přijde přímo Adam Jonák.