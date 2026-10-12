Také Hanzal prožil s Wolves drsnou zkušenost. Stejný incident, popisuje čerstvý zastupitel
V NHL pořídil téměř sedm stovek zápasů, platil za respektovaného univerzálního bojovníka. Dnes je z Martina Hanzala (39) šéf akademie Motoru a čerstvě zastupitel Českých Budějovic, kam se dostal coby nestraník za hnutí Naše Česko. Místní evidentně ocenili, co se svou družinou kolegů dělá pro progres mládeže ve známé hokejové značce, a přejí si od něj ještě větší záběr a vliv. „Určitě se nepovažuju za člověka, který by chtěl na své nové pozici vydělat, to nemám zapotřebí,“ hlásí po svém úspěchu.
Hokejové Česko v posledních dnech zabředlo do horkého tématu, které odstartovalo video z utkání devátých tříd mezi plzeňskou Škodou a Pilsen Wolves. To se zvrhlo v nechutné nahánění a fyzickou pomstu na patnáctiletém Tobiáši Pulpánovi. Martin Hanzal v rozhovoru pro Sport líčí prakticky totožnou zkušenost z duelu, jenž se odehrál o dva týdny dříve mezi Motorem a hráči Wolves, koučovanými kritizovaným Adamem Jonákem. „Stejný hráč, co zranil Tobiáše, se pustil do jednoho našeho,“ líčí někdejší útočník Phoenixu či Dallasu a v rozhovoru pro Sport přidává další podrobnosti.
Martin Hanzal – politik. Jak vám to zní?
„Budu si na to muset zvyknout. Předně je třeba říci, že má nová pozice není tím, co bych plánoval nebo vyhledával. Natož abych po něčem takovém bažil. Spíš si mě to našlo. V Budějovicích jsem u mládeže, a co si budeme povídat, podpora od města či kraje je zásadní a obě strany musí navzájem spolupracovat. S paní primátorkou, náměstkem Petrem Marošem a hejtmanem Martinem Kubou jsme si řekli, že je podpořím. Na rovinu říkám, že rád. Líbí se mi, co dělají pro Budějovice. Zároveň jsem cítil, že bych se měl za mládež Motoru postavit, a když už pár let dělám to, co dělám, tak práci podpořit i tímhle směrem.“
Jaké jste si dával šance? Preferenční hlasy vás vystřelily nahoru v kandidátce.
„Popravdě, zda se dostanu, nebo nedostanu do zastupitelstva, jsem neřešil. Nehrotil jsem to, protože má očekávání nebyla žádná. Jen jsem si přál, aby Martin Kuba zabodoval, protože v jižních Čechách dosahuje úspěchů a jsem jeho příznivcem. Nakonec to dopadlo a jsme spokojení.“