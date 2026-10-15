Trenéři reprezentací vyrazili do klubů: Ukázat, ne přikazovat. Řeší se i aféra Wolves
Trenéři mládežnických reprezentací dorazili na stadion do Kladna a předvedli klubovým koučům ukázkový trénink mezinárodních trendů s hráči do 15 a 16 let.
Kouč Marek Melenovský zdůraznil, že cílem celoměsíčního objíždění zimních stadionů je vzájemná diskuse a sjednocení tréninkových návyků bez jakéhokoliv přikazování.
Mezi trenéry rezonovala také aféra týmu Pilsen Wolves, k níž Melenovský uvedl, že sport má jasné hranice fair play a porušování pravidel musí skončit trestem.
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S myšlenkou ukázat trenérům klubů mezinárodní trendy se opět rozjeli po zimních stadionech. Trenéři mládežnických reprezentací připravují pro kolegy ukázkové tréninky, kde nastiňují cestu, po jaké se vydat při výchově dalších generací hráčů. V tomto týdnu zavítali do Kladna, kam sezvali kouče z celého regionu. „Myšlenka je taková, abychom zajeli do akademií, popovídali si s trenéry a sjednotili tréninky,“ vysvětluje šéf reprezentační šestnáctky Marek Melenovský. I mezi trenéry je horkým tématem aféra Pilsen Wolves z kategorie devátých tříd.
Jedni v bundách národního týmu, druzí v úboru kladenských Rytířů. Reprezentační trenéři Marek Melenovský, Dušan Andrašovský a Aleš Hybner se ve čtvrtek spojili s kolegy ze středočeského klubu a na ledě předvedli tréninkovou jednotku s hráči kategorií do 15 a do 16 let. Za oknem VIP sekce ČEZ stadionu pozorovali nácvik koučové z dalších klubů z okolí.
Wolves jsou velkým tématem
„Je to trénink do klubů pro trenéry. Sejdeme se v úterý, ve středu a ve čtvrtek, vždycky na jiném místě a v jiném klubu. Takhle to jde celý měsíc. Pozveme trenéry z regionu, sejdeme se na jednom místě a předvedeme, jak bychom si představovali, že by to mělo vypadat. Každý trenér má svůj rukopis a nikdo mu do něj nechce zasahovat. Ale cokoliv, co by ho obohatilo, je jenom přínos pro hokej. Chceme pouze ukázat, ne jim přikazovat. To je důležité,“ vysvětluje Melenovský.
V minulé sezoně vyráželi trenéři za kategorií do 17 let, tentokrát zvolili ještě mladší hráče a jejich trenéry. „Další sezonu bychom chtěli, aby to bylo ještě níž. Když se nezačne úplně od začátku tvořit základ pyramidy, je potom složité do hráčů něco dostávat,“ nastiňuje hlavní trenér reprezentační šestnáctky.
Třídenní program umožní trenérům z klubů potkat kolegy z národních týmů a podělit se s nimi o vlastní zkušenosti. Můžou klást otázky, diskutovat. „Vyměňujeme si názory. Něco k tomu mají oni, jak to viděli svrchu, jak jsme to viděli my na ledě. A opačně. Obohacujeme se navzájem. Dříve nebyl prostor, abychom se takhle scházeli. Podáme si ruku, i v tomhle směru je to dobré, že se podíváme do očí a řekneme různé názory,“ říká Melenovský.
Řeší se i aktuální témata. Mládežnickým hokejem v posledních týdnech otřásla aféra z kategorie devátých tříd. Internetem se začalo šířit video, na němž hráč Pilsen Wolves vyvolal šarvátku se soupeřem ze Škody Plzeň, která dopadla hodně ošklivě. Menší hokejista přišel o helmu, upadl na led a skončil v bezvědomí. Proti Wolves se okamžitě zvedla vlna nevole, trenéra Adama Jonáka mnozí obvinili z toho, že svého hráče na soupeře cíleně vyslal.
I drsný sport musí mít hranice
Kontroverzní situace se rozebírá i mezi trenéry mládeže. „Samozřejmě jsme se o tom bavili. Je to hrozně citlivé téma,“ začíná opatrně Melenovský.
„Ve sportu se musí ctít nějaká pravidla. I kdykoliv v životě člověk musí ctít pravidla a nějaké fair play. I o tom je výchova hráče a předávání do života. Učíme se to na škole, kvůli tomu se taky studují trenérské licence. I tohle se tam učíme. Jestli se tam třeba nedává pozor a někdo to úplně nectí, je to za mě špatně. Je to sport, sport, který je drsný a kontaktní. To chápu, ale musí to mít hranice fair play. Za hranu se nemůže jít,“ přidává svůj pohled.
„Do sportu to v žádném případě nepatří. Nechci to odsuzovat, nevím, jak to bylo. Pouze konstatuju, že jsou hranice, za které se nesmí jít. Pravidla se musí ctít v životě i ve sportu. Kdo je porušuje, bude za to holt potrestaný,“ dodává Melenovský.
Na povel má od letošní sezony výběr do 16 let. Naposledy vedl o rok vyšší kategorii, teď se s novými svěřenci sžívá. „Zatím jsme měli zápasy mezi sebou a v Salzburgu. Jsou tam samozřejmě šikovní hráči, ale je strašně brzo hovořit o tom, jak silný ročník to je. A jak je silný na mezinárodní scéně, protože tu jsme zatím neměli,“ říká Melenovský o hráčích ročníku narození 2011.