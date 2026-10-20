Jalonen šokoval Finsko nečekanou demisí. Takového trenéra bych nechtěl, reagovala hvězda
Za nečekanou bombu a šokující zprávu, největší za poslední roky ve finském hokeji, označují tamní média pondělní krok Kariho Jalonena. Proslulý 66letý trenér, jenž v minulosti vedl i český národní tým, ze dne na den skončil v Tappaře Tampere a rovnou zabalil celou, osmadvacetiletou kariéru. Velmi úspěšnou, sluší se zmínit. Na severu usilovně bádají po tom, z jakého důvodu renomovaný kouč skončil. S oficiální verzí se ne každý uspokojí.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Ta zní jak? Profesní vyhasnutí. „Cítím, že ústřední silou mé trenérské kariéry byla má motivace, která mě a to, co dělám, posouvala vpřed. Nyní si všímám, že opadla, a dospěl jsem k závěru, že moje trenérská kariéra je u konce,“ zní v jeho oficiálním prohlášení, vydaném na stránkách tamperského klubu. „Přeji Tappaře úspěšný konec sezony a vše nejlepší jak týmu, tak celé komunitě. Bylo to velké osobní rozhodnutí, o kterém nebudu dále mluvit v médiích.“
Spekulace o vyhazovu
Právě úspěšný konec sezony Tappara nutně potřebuje, slavná značka si v elitní Liize nevede vůbec dobře. Spekuluje se, že za odchodem stojí Jalonenovo poznání, že si s týmem neví rady a nechce končit bohatou dráhu vyhazovem či výsledkovým průšvihem.
Tamperský celek byl mnohými experty pasován na příštího mistra, jenže tým vrávorá, ocitá se až na jedenácté příčce tabulky, získal pouhých 19 z 39 bodů a v sezoně, v níž tři celky sestoupí, se může strachovat o holé bytí a nebytí. „V predikci sezony jsem předpovídal, že Tappara vyhraje základní část díky kvalitě týmu a trenérského štábu, ale hra potřebné úrovně nedosahuje. Ligová tabulka říká pravdu – Tappara získala jen tolik bodů, kolik si zaslouží. Pokud se to nezmění, možná bude bojovat o své setrvání v lize,“ varuje Ismo Lehkonen, expert televize YLE.
Web Suomikiekko zmiňuje časté spekulace fanoušků na sociálních sítích, že Jalonen byl spíš vyhozen, ale veřejnosti se záměrně podal jiný druh příběhu, aby pohled na jednoho z nejúspěšnějších koučů finské historie neutrpěl. Jiní poukazují na možné zdravotní důvody. Tomu Lehkonen absolutně nevěří. „Jalonen není ten, jenž by utíkal tváří v tvář potížím. Neodešel proto, že ligové vítězství se nezdá pravděpodobné. O to nejde.“
Vyhořelý trenér by byl problém
Každopádně spousta oslovených finských hvězd nedávné minulosti netají údiv nad Jalonenovou volbou. Mistr světa z roku 2011 Juhamatti Aaltonen nevěřil svým očím, když zprávu poprvé zaregistroval. „Poslední člověk, o němž bych si myslel, že odejde uprostřed sezony,“ zamyslel se. „Samozřejmě se teď kolem toho objevuje milion věcí k zamyšlení. Doufejme, že nejde o nic jiného než o to, že mu došel pohon.“
Dvojnásobný mistr finské ligy, jenž se před třemi roky stal nakrátko akvizicí extraligové Mladé Boleslavi, však poukázal na problém, který vyhořelý trenér může v kabině způsobit. Pokud se tedy věci staly tak, jak zní v oficiální verzi, nešlo se zachovat jinak. „Být v dané situaci hráčem a trenér by oznámil, že už nemá zájem, nechtěl bych ho dál a bylo by lepší, kdyby odešel. Trenéři mají být ve své roli nadšení, inspirativní a zapálení pro svou práci. Pokud hráči vycítí, že to trenéra nebaví, na hře se to projeví,“ tvrdí Aaltonen.
Jalonen koučoval v prestižních evropských ligách s výjimkou švédské SHL, v období 2021 – 23 působil také jako hlavní trenér českého národního týmu, s nímž vybojoval bronz na světovém šampionátu, první po desetileté výluce. Neloučil se však za potlesku, spíš s rozpaky po nevalně odehraném MS 2023, po němž jej vedení svazu odvolalo a nahradilo štábem Radima Rulíka.
Jalonenova vitrína trofejí je přesto obsáhlá. Zahrnuje ohromujících sedm finských ligových titulů, dva švýcarské triumfy v National League, stříbro z německé DEL, dvě druhá místa a jedno třetí z mistrovství světa a stříbro z MS dvacítek. Rodák z Oulu byl čtyřikrát vyhlášen Trenérem roku, dvakrát ve Finsku, jednou ve Švýcarsku a Německu.
Tappara hledá náhradu
Podle bývalého známého trenéra Pekky Virty Jalonen odevzdal pozici po zralé úvaze, nešlo o náhlé pohnutí mysli. „Jednoznačně to nebylo rozhodnutí učiněné ze dne na den. Ani na chvíli nepochybuji o tom, že ve svém prohlášení mluvil pravdu,“ uvedl Virta pro server Iltalehti. „První věc, která vás napadne, je, zda za tím není nějaký osobní důvod. Ale to v prohlášení nebylo zmíněno, takže nemá smysl spekulovat. Pokud někdy bude chtít a vycítí, že je na to vhodná doba, promluví o tom sám.“
Tappara na pozici hlavního kouče povýšila stávajícího asistenta Fredrika Norrenu (52), jenž mimochodem pomáhal Jalonenovi u české reprezentace. Podle Aaltonena jde o provizorní řešení a risk v případě, že by bývalý brankář měl mít na hrbu takový kolos v tak nepříjemné situaci. „Předpokládám, že nyní hledají adekvátní náhradu. Je docela možné, že Norrena po sezoně skončí a od začátku příští přijde další velké jméno,“ soudí bývalý slavný útočník.
Ale kdo? Na nedostatek kvalitních finských trenérů upozorňuje televizní expert Lehkonen. „Není to překvapení. Dlouhodobě upozorňuji, že uzavřená liga a tzv. mandátové pozice v juniorech brání mladým trenérům, aby se stali rezistentní vůči tlaku a dokázali rozvíjet potřebné dovednosti v těžkých situacích. Proto nemáme dostatek kompetentních trenérů,“ uzavírá Lehkonen.