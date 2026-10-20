Vývoj kauzy: u disciplinárky vypovídal Jonák! Nové skutečnosti a dobrá zpráva pro Pulpána
Dvě aktuální zprávy v rámci ostře sledované kauzy v mládežnickém hokeji. Kontroverzní kouč Adam Jonák z klubu Pilsen Wolves byl v úterý na slyšení u disciplinární komise. A talentovaný 15letý útočník Tobiáš Pulpán, jehož drsně atakoval vytáhlý soupeř, už je zdravotně fit a chce co nejdřív naskočit zpátky do zápasu. Jisté také je, že disciplinární řízení ještě bude pokračovat. „Vyplynuly nové skutečnosti, které je třeba dál prověřit,“ řekl pro iSport.cz svazový mluvčí Marek Němčík.
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Disciplinární komise už šestého října vyslechla samotného hráče, jenž fauloval. Vyfasoval devítizápasový distanc. Redakce iSport.cz jeho identitu zná, ale vzhledem k tomu, že mu ještě nebylo patnáct, jeho jméno nezveřejňuje.
Jednání byl přítomen sám obránce se zákonným zástupcem. Na další schůzi si svazový orgán pozval i přímo Jonáka, jenž čelí podezřením, že klub Wolves dlouhodobě předvádí hokej za hranou únosnosti. Podle některých svědectví je to právě on, kdo hráče k nečisté hře nabádá.
Proto si disciplinárka pozvala i jeho, slyšení proběhlo během úterý. „Z dnešního jednání disciplinární komise vyplynuly nové skutečnosti, které je třeba dále prověřit ještě předtím, než padne finální verdikt. Řízení proto pokračuje, jeho ukončení očekáváme v horizontu několika týdnů,“ uvedl k tomu Němčík, mluvčí svazu.
Šéfem je Setikovský
Víc informací nebude poskytovat do doby, než řízení bude u konce. Podle zdrojů Sportu dnešní jednání trvalo okolo hodiny a půl a vedle Jonáka se ho účastnil jeho právní zástupce. Zmiňovaný trenér už tehdy redakci poslal vyjádření, že celou záležitost nechce dál medializovat ani komentovat.
Šéfem příslušné disciplinární komise je Pavel Setikovský, členy jsou Antonín Vansa, Vladimír Šindler, Jan Rachota, Tereza Menčíková a Tomáš Strouhal. Nikdo se však nechce vyjadřovat s tím, že řízení se ještě potáhne.
A co znamená vyjádření, že z jednání „vyplynuly nové skutečnosti, které je třeba prověřit?“ Podle zdrojů iSport.cz je ve hře také to, že chce komise pozvat další osoby, které by do případu mohly vnést jasno.
Pulpán už je zdravotně v pořádku
Jen pro připomenutí, o co jde. Na konci září se hrál zápas hokejových deváťáků mezi Plzní a Pilsen Wolves, kdy za rozhodnutého stavu 7:1 si kontroverzní hráč hostů vyhlédl mnohem drobnějšího šikulu Pulpána, jenž skóroval třikrát. Nejdřív ho pronásledoval po ledě, při následné bitce spadla plzeňskému mladíkovi helma, a když se skácel k zemi, praštil se hlavou o led.
Měl ji rozraženou, byl v bezvědomí a putoval do nemocnice. Odnesl to čtyřmi stehy. A po několika dnech se musel do nemocnice vrátit. Z nečistých praktik obvinil klub a trenéra Jonáka i Jaroslav Špaček, šéf plzeňské mládeže. Web iSport.cz se tématu věnoval v dalších článcích, kdy dal prostor oběma stranám.
Jak svědkům potvrzujícím brutalitu některých hráčů (včetně potrestaného obránce), tak dalším lidem, kteří to považují za hon na čarodějnice.
Dobrá zpráva je, že útočník Pulpán, jenž se stal terčem faulu, už je zdravotně v pořádku. „Už se zapojil do tréninku a chtěl by co nejrychleji znovu naskočit,“ uvedl Špaček, sám někdejší obránce a olympijský šampion z Nagana. Otcem hráče je hokejista Lukáš Pulpán, současný kapitán Sokolova, jenž hrával i v extralize.
Böhm potvrdil, že poskytne svědectví
Je možné, že si disciplinárka pozve další účastníky, kteří by mohli podat očité svědectví, k čemu v inkriminovaný moment došlo. I obecně, co se děje, když někdo potká na ledě hráče Wolves.
„Jak už jsem říkal, nemám problém podat svědectví k incidentu mého syna,“ zopakoval Petr Böhm, který se redakci přihlásil s tím, že k podobnému nevybíravému ataku čelil před dvěma lety i jeho syn. K faulu došlo v Domažlicích.
Jisté je, že aktuální kauza, která rozvířila širokou debatu o pořádcích v mládežnickém hokeji, bude mít ještě pokračování. A to i na svazové úrovni.