První vyjádření Jonáka: odmítá nařčení, mluví o mediální smršti. Potlesk v kabině? Nesmysl
Trenér mládežnického týmu Pilsen Wolves Adam Jonák vypovídal před disciplinární komisí, pak prostřednictvím svého právního zástupce podal první veřejné vyjádření.
V něm jeho advokát důrazně odmítl nařčení z nabádání k nečisté hře a spekulace o potlesku v šatně po zranění označil za nesmysl.
I když proti němu vystoupilo několik svědků, důkazy podle něj chybí. Jonák prý navíc zprostředkoval kontakt mezi oběma hráči a mluvil s rozhodčími o předčasném ukončení.
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Jeho jméno ve sportovním prostředí v posledních týdnech rezonuje nejvíc. Kouč Adam Jonák, jenž působí v týmu Pilsen Wolves, byl v úterý na slyšení disciplinární komise. Ta se zabývá okolnostmi drsného faulu na Tobiáše Pulpána. Teď se k situaci prostřednictvím svého právního zástupce poprvé veřejně vyjadřuje. „Klient od samého počátku zmedializovaná tvrzení o nabádání k nečisté hře důrazně popírá,“ tvrdí Tomáš Menčík pro iSport. Jak se k celé kauze staví? A co se dělo po utkání v kabině?
Disciplinárka na začátku října vyslechla samotného hráče, jenž fauloval. Na úterý si pozvala kouče Jonáka, jenž čelí obviněním z nečistých praktik. Stejně jako celý klub Wolves. „Z jednání disciplinární komise vyplynuly nové skutečnosti, které je třeba dále prověřit ještě předtím, než padne finální verdikt. Řízení proto pokračuje, jeho ukončení očekáváme v horizontu několika týdnů,“ uvedl k tomu Marek Němčík, mluvčí svazu.
iSport se situaci v mládežnickém hokeji intenzivně věnuje, přináší pohledy obou stran. Teď dává prostor přímo Jonákovi, za něhož v rozhovoru promluvil advokát Tomáš Menčík. A důrazně vyvrací nařčení, která míří na jeho klienta.
Proč jste se rozhodl v této kauze zastupovat pana Adama Jonáka?
„Působím v prostředí mládežnického hokeje jako advokát již léta. A není mi jedno, jaké věci se v něm dějí a jak fungují následné procesy. Tato kauza mne nemohla minout, neb mediální smršť byla opravdu silná. Nabídku jsem Adamu Jonákovi učinil po seznámení se s průběhem řízení před disciplinární komisí ve věci dříve potrestaného hráče klubu Pilsen Wolves. Přeji si, aby DK věc řešila a rozhodla věcně, striktně podle pravidel vymezených disciplinárním řádem.“
Jonák nečistou hru popírá
Můžete v krátkosti naznačit, v jakém stylu probíhala jeho výpověď (obhajoba) u komise?
„Jednání u DK probíhalo korektně, a to z obou stran. Panu předsedovi jsem následně poděkoval za možnost být spolu s klientem jednání účasten a vyjádřit se. Obsah jednání nepatří v tuto chvíli do médií, neboť řízení stále probíhá a ve věci nebylo dosud rozhodnuto. Obecně mohu potvrdit, že panu Jonákovi byl dán prostor vyjádřit se k věci v plném rozsahu, čehož využil. Dotazy členů DK byly zodpovězeny. K vybraným otázkám proběhla diskuse. Jednání trvalo přibližně hodinu a půl.“
Nabádal Jonák potrestaného hráče Pilsen Wolves při daném utkání k nečisté hře? Když ne, s jakými pokyny inkriminovaného obránce posílal na led?
„Klient od samého počátku zmedializovaná tvrzení o nabádání k nečisté hře důrazně popírá. Obsah jeho výpovědi k této otázce před DK nechci zatím komentovat, vyčkejme rozhodnutí a jeho odůvodnění.“
|O co jde
|Na konci září se hrál zápas hokejových deváťáků mezi Plzní a Pilsen Wolves, kdy za rozhodnutého stavu 7:1 si kontroverzní hráč hostů vyhlédl mnohem drobnějšího šikulu Pulpána, jenž skóroval třikrát. Nejdřív ho pronásledoval po ledě, při následné bitce spadla plzeňskému mladíkovi helma, a když se skácel k zemi, praštil se hlavou o led. Následně od disciplinární komise vyfasoval trest na devět utkání, ale řízení ještě pokračuje.
Jak poté na celou situaci kouč Jonák reagoval a co na daný zákrok říkal přímo obránci, jenž fauloval?
„Pokud je mi známo, tak bezprostředně po tom nešťastném zranění hráče HC Plzeň 1929 komunikoval s rozhodčími na téma, zda utkání případně předčasně neukončit. Současně zprostředkoval mezi oběma hráči kontaktní údaje, aby se mohli spojit napřímo. Po utkání klient v šatně při promluvě k hráčům výslovně odsoudil to zranění jako něco, co vidět při hokeji nechceme. Tvrzení ‚z doslechu‘ o potlesku hráči za zranění protihráče jsou, mírně řečeno, nesmysl.“
Psal si s Pulpánem
Co váš klient říká na nejrůznější svědectví a obvinění z toho, že dlouhodobě Pilsen Wolves praktikují hokej za hranou tvrdosti?
„Abych byl přesný v odpovědi, tak svědectví (tedy důkazy) nejsou žádná. Pokud jde o ‚obvinění‘, nemám rád zkratky typu: ‚říkal to Scotty Bowman, legenda‘. Samozřejmě, že to tak není. Koneckonců statistiky trestů a videozáznamy jsou dnes dostupné a každý, kdo se v hokeji pohybuje, si může obrázek udělat sám. Nemám pochopení pro závěry na základě tvrzení jednotlivců či mediálních titulků. I proto jsem rád, že si DK vyhradila delší čas pro své rozhodnutí, neboť má k dispozici, vedle vlastních, také mým klientem označené důkazní materiály tak, aby její závěr o skutkovém stavu věci byl nesporný.
Čím si klub Wolves takovou pověst podle něj vysloužil?
„Medializovaným vystoupením autora těch prvotních nařčení.“
Byl kouč Jonák v poslední době ve spojení s Lukášem Pulpánem nebo jeho synem Tobiášem?
„Pan Jonák si s Lukášem Pulpánem následně psal. Obsah komunikace jsem viděl, je věcná, bez emocí, bez výčitek, nekonfliktní. Současně proběhla komunikace mezi oběma hráči. Její obsah mám k dispozici a musím ocenit na jejich věk velmi vyspělý přístup při vzájemném hodnocení celé situace. Zdůrazňuji obou, přičemž zejména Tobiášovi je třeba za jeho pohled na situaci dát kredit.“
Jaké jsou Jonákovy hlavní zásady, které uplatňuje při práci s mladými hokejisty?
„To je otázka na pana trenéra.“