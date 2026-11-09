Děti nelze trénovat jako dospělé. Šéf hokejového vzdělávání o výsledcích, licenci nebo Jágrovi
Vzdělávání trenérů, biologický věk mladých sportovců, pohybová připravenost dětí, spolupráce s univerzitami i přechod juniorů do dospělého sportu. To jsou jen některá z témat, kterým se dlouhodobě věnuje Zdeněk Vojta, šéf vzdělávání trenérů Českého hokeje. Vychází z bohatých extraligových zkušeností, na Kladně vedl i Jaromíra Jágra, Tomáše Plekance nebo Marka Židlického.
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Jak jsem se stal trenérem
„Táta byl na Kladně sedmnáct let členem A-týmu. Když jsem se narodil, víceméně jsem neměl jinou volbu, protože jsem měl vzor přímo v rodině. Otec byl brankář a úspěšný na úrovni národního týmu. Jediné, co jsem nechtěl, bylo chytat. Takže jsem hrál v poli. Když jsem skončil střední školu, respektive odborné učiliště, přihlásil jsem se na Fakultu tělesné výchovy a sportu (FTVS). Začal jsem studovat učitelský obor se specializací na lední hokej. Kdybych to měl říct stručně, lední hokej je jediná věc, které aspoň trochu rozumím. Je to paradox, protože jsem vyučený valcíř, který to dotáhl až na titul doktora filozofie. V padesátých letech byly cesty obrácené. Doktoři filozofie chodili pracovat do válcoven. Ale to jen tak na okraj. Pro mě to tedy byla poměrně jednoznačná volba, jak pokračovat po hráčské kariéře.“
První trenérské zkušenosti
„Seběhlo se to velmi rychle. V zahraničí jsem končil v roce 1996. Z rodinných důvodů jsem se vracel a prioritou pro mě bylo trénování. Kontaktoval jsem Pavla Wohla, který byl šéfem na Spartě, a ptal jsem se, jestli by pro mě bylo nějaké uplatnění. Odkázal mě na FTVS, kde jsem začal pracovat jako odborný asistent. S fakultou spolupracuji už třicet let. To byla první věc. Druhou bylo, že jsem dostal nabídku od Pepíka Jandače, abych s ním dělal v Berouně. Šlo o špičkový tým druhé ligy. Tak jsem se objevil tam. Když jsem byl v Berouně, pořádal jsem zároveň kurzy bruslení pro studenty fakulty. Bylo to docela zajímavé. Někdy bylo na teploměru minus patnáct stupňů. Začínal jsem v sedm hodin ráno se studenty, potom jsem výuku na dvě hodiny přerušil, protože měl trénink A-tým. Studenti mi přinesli oběd a já plynule pokračoval až do čtyř hodin na bruslích v těchto podmínkách. Byla to dobrá doba, rád na ni vzpomínám. Jednou mi dokonce volali, že mám přeparkovat auto, takže jsem šel přeparkovat auto v bruslích.“
Kdo mě nejvíc ovlivnil
„Jednoznačně to byl doktor Pavel Wohl. Vedl nás na specializaci na FTVS, odborník s obrovským přesahem. Byli tam i další skvělí odborníci, například doktor Luďěk Bukač, profesor Vladimír Kostka a Pavel Volek. Tito lidé na nás měli mimořádně pozitivní vliv, byli mými vzory. Myslím si, že pod vlivem těchto osobností vyrůstali také další trenéři a odborníci, kteří jsou dnes velmi uznávaní: Pavel Hynek, Pepa Jandač, Marian Jelínek nebo Jiří Kalous.“