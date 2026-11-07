Bývalá reprezentantka: Děti ničí sociální sítě. Myslí si, že z nich musí být další Jágr
Sestra bojovala s rakovinou, lékaři jí odměřovali poslední týdny. Adriena Pecinová se rozhodla, že musí být perfektní. Vždycky a ve všem. Hokej milovala bezvýhradně, nacházela v něm únik i spásu. Jenže když po letech opustila led a ohlédla se za mládím obětovaným sportu, pohltilo ji prázdno. Kým vlastně byla? „Nikdo,“ přiznává bývalá reprezentantka v podcastu Branky, děti, rodiče. Dnes uznávaná fyzioterapeutka pomáhá druhým pečovat o tělo i psychiku.
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V rozhovoru se Šárkou Strachovou a Lukášem Tomkem vzpomíná na setkání se sestrou po amputaci nohy. „Co máte v takové chvíli říct? To je divný, že teď nemáš nohu?“ vypráví Pecinová.
Pak přišlo loučení s hokejem. „Propadla jsem depresím. Ztratila jsem identitu sportovkyně a nevěděla, kdo jsem. Něčím podobným procházejí i další. Nedávno třeba Dustin Poirier, zápasník MMA, který ukončil kariéru. Mluvil o problémech s alkoholem i dalších potížích. Odchod ze sportu člověkem otřese v samých základech.“
Tomek: Kdybyste dnes potkala sama sebe v sedmnácti letech, kdy už jste nechtěla vidět brusle ani hokejku, co byste tehdejší Adrieně řekla s tím, co víte o třináct let později?
Pecinová: „Myslím, že bych jí dala prostor. Bylo to před začátkem mé poslední sezony v reprezentaci do 18 let. Pamatuju si soustředění, kde se poprvé sešly všechny reprezentační výběry, od patnáctek přes osmnáctky až po áčko. Měla jsem skvělé výsledky výkonnostních testů, navenek všechno vypadalo dobře, ale uvnitř už to nefungovalo. Dnes bych si dovolila dát si čas. Říká se, že něco přijde ze dne na den, ale tak to nikdy není. I voda se vaří postupně. U mě se to zhoršovalo rok a půl, možná dva. Honila jsem se za svým snem, bydlela v Praze s týmem, mimo rodinu. Rodiče se z mnoha důvodů na mém hokejovém životě tolik nepodíleli. A já neměla prostor uvědomit si, že už mi hokej nedělá radost. Že je v pořádku přestat hrát nebo si dát pauzu a rozmyslet si, co dál. Tehdy už to zašlo tak daleko, že jsem potřebovala odbornou pomoc. Začala se do toho míchat spousta věcí. Zvlášť u nás holek je dospívání kvůli hormonálním změnám složité. Neříkám, že kluci to mají jednodušší, procházejí zase svými specifickými změnami. Můžu ale mluvit jen za sebe, za svou ženskou zkušenost. Pro mě to bylo náročné po všech stránkách.“
Tomek: Takže byste si dopřála víc prostoru…
Pecinová: „A hledala pomoc i jinde. Dnes máme dost možností, od sportovní psychologie po terapeuty nebo kouče, kteří člověku pomohou získat odstup a ujasnit si, proč dělá to, co dělá. Tenkrát to bylo v začátcích. Od patnácti let jsem mohla sledovat, jak fungují zahraniční týmy a jejich realizační štáby. My měli trenéra, asistenta, řidiče autobusu a občas trenéra brankářů, když s námi vyjel na reprezentační sraz. Pak přijel americký tým s celým realizačním štábem včetně psycholožky a nutriční specialistky. A vám došlo, že péče o sportovce je mnohem komplexnější než jen samotný trénink.“
Tomek: Říkala jste, že k tomu rozhodnutí vedly určité indicie, že to nepřišlo ze dne na den. Co konkrétně tomu předcházelo?
Pecinová: „Velkou roli sehrála porucha příjmu potravy. Byla jsem obsedantní typ. Chtěla jsem udělat maximum, abych se zlepšovala, až jsem začala kontrolovat jídlo a počítat kalorie, aniž bych o tom něco věděla. Výrazně jsem zhubla. Zrádné bylo, že jsem vypadala jako profesionální sportovkyně. Vzpomínám si na finské Vierumäki, kde Mezinárodní hokejová federace pořádala takzvané High Performance Camps. Z každé země přijelo šest až osm hráček s realizačním týmem a porovnávaly se výsledky výkonnostních testů. Bylo to druhé takové setkání, první se konalo o rok dřív v Bratislavě. Zúčastnila jsem se obou a mohla si vyzkoušet, jak si stojím ve světové konkurenci. Kolik zvládnu přítahů, jakou mám výdrž při beep testu, kapacitu plic a podobně. Na papíře jsem na tom byla výborně. Jenže pak jsou tu ukazatele, které žádný test nezměří. Radost ze života, úsměv, určitá lehkost. Na člověku poznáte, jestli je sám se sebou spokojený, nebo jen tahá nohy za sebou, do všeho se musí přemlouvat a pořád se tváří vážně.“
Tomek: Rozpoznat takové signály je zvlášť u dětí složité.
Pecinová: „Na jednu stranu v nich potřebujeme budovat disciplínu. Já s ní nikdy neměla problém. Když trenér řekl, že nesmíme přijít na trénink, dokud neuděláme sto kliků, sto dřepů a sto sklapovaček, ani mě nenapadlo nemít splněno. I kdybych měla cvičit v poslední lavici ve škole, protože vyučování končilo třeba až ve čtyři. Jenže mezi disciplínou a ztrátou radosti vede tenká hranice. Trenér, tým i rodiče musí umět nastavit pravidla. Domluvíme se, že tomu letos dáme maximum, že budeš poctivě chodit na tréninky. Taky ale potřebují poznat, kdy dítě ztrácí chuť a sport už ho netěší. Měla jsem možnost pracovat se dvěma bratry, mladými hokejisty, kteří se oba dostali na univerzity v zahraničí. Dnes už hokej nehrají, ale rozhodně bych neřekla, že jim nezměnil život. Naopak, byl jeho součástí. Jen přišlo období, kdy už jim nedával smysl a přestal je naplňovat. Moc si vážím jejich rodičů, že to respektovali. Je důležité, aby si děti mohly najít jinou cestu a disciplínu získanou ve sportu přenést třeba do studia nebo podnikání.“
Tlak na nové Jágry
Tomek: Rozveďte to, prosím.
Pecinová: „Připadá mi, že dnes už děti ani nesportují pro zábavu. Na hokej přicházejí s představou, že z nich musí vyrůst další Jágr, ve fotbale další Messi. Z takového tlaku nemůže vzejít nic dobrého. Zvlášť v útlém věku, kdy děti potřebují pro pohybový rozvoj co největší pestrost. Když se ohlédnu za vlastní kariérou, všestrannost mi pomohla dostat se za poměrně krátkou dobu na vysokou úroveň. Do dvanácti let jsem jezdila na koních, hrála fotbal, florbal a věnovala se spoustě dalších aktivit. Měla jsem velmi pestrý pohybový základ. Dnes se děti specializují příliš brzy. Možná díky tomu budou ve dvanácti skvělé v hokeji, ale taky s ním můžou praštit, protože už zapomněly, co je zábava. Co znamená sportovat pro radost, bez neustálé povinnosti chodit na tréninky. Samozřejmě existuje hranice, kdy se z talentu může začít rodit profesionální kariéra. Ale ruku na srdce, kolik dětí se nakonec sportem uživí? Jedno z desetitisíce? Připadá mi, že jsme odsunuli do pozadí všechno, co nám sport původně dával.“
Tomek: Například?
Pecinová: „Kontakt s ostatními, socializaci, schopnost vyrovnávat se s frustrací, disciplínu nebo rozvoj základních pohybových dovedností. Dřív jsme hráli hokej na rybníku a nikdo nás netlačil k profesionální kariéře. Nikdo po nás nechtěl, abychom už od dvanácti chodili na soukromé lekce, speciální kondiční tréninky a podobně. Já sama jsem plno takových věcí zažila a viděla je i kolem sebe. Někdy ten tlak vychází přímo z dítěte, které po úspěchu nesmírně touží. Sama jsem toho příkladem. V takovém případě mají rodiče trochu jinou roli. Jenže pak existuje i obrovský tlak na výkon, který vytvářejí sami rodiče.“
Tomek: A jak to bylo u vás? Říkáte, že někdy chce sportovat víc dítě, jindy ho do toho tlačí rodiče. Vy jste byla který případ?
Pecinová: „Já jsem hokej strašně chtěla hrát sama. Předtím jsem jezdila bikros a potkala tam jednu paní, která chodila jezdit se synem. Řekla mi, že pořádají nábor na hokej. Tak jsem si říkala, že doma máme kanady, nábor je zadarmo, proč to nezkusit? Bylo mi asi jedenáct. Šla jsem se sama přihlásit. Ani jsem si nepamatovala vlastní adresu, protože jsme se zrovna přestěhovali. Pak jsem rozbila prasátko, zašla do sportovních potřeb a koupila si první hokejku. Červenou. Mamka zrovna po práci odpočívala na gauči, tak jsem jí oznámila, že hraju hokej. A ona na to: Jo, dobrý, tak jo. (smích) Druhý den šla se mnou na nábor, kde mi půjčili výstroj. Od začátku to byla moje iniciativa. Doma jsme procházeli náročným obdobím, moje sestra podstupovala vážnou léčbu. Sport mi přinášel radost, dával mi smysl a pomáhal zvládat věci, na které dítě ve dvanácti letech nemá kapacitu. Dnes jsem za hokej nesmírně vděčná. Myslím, že mi doslova zachránil život a udělal ze mě člověka, kterým jsem. Stejně jako trenéři, které jsem měla štěstí potkat. K hokeji jsem se přitom dostala sama, ještě než sestra onemocněla. Pak se pro mě stal celým vesmírem.“
Tomek: Takže pro vás bylo důležité být dobrá?
Pecinová: „Ne, já ten sport milovala! Baví mě věci, které spoustu lidí nebaví. Třeba drilovat s tenisákem osmičky nebo se učit zvednout puk. To mi trvalo snad rok, protože jsem měla slabá předloktí. Milovala jsem všechny ty drobnosti. Nešlo mi tolik o velké věci, ale o detaily. Jak správně udělat oblouk, zatočit, zabrzdit. Nevadila mi ani kondiční příprava. Od dvanácti jsem chodila běhat. Měla jsem rozbitá sluchátka po sestře, MP3 přehrávač a běhala schody, protože mi trenér řekl, že bych to měla dělat dvakrát týdně. Dokonce jsem si od mámy půjčovala takový ten pás na pocení. Říkala jsem si, že chci do reprezentace, tak pro to musím něco udělat. Přitom jsem asi do třinácti ani nevěděla, že existuje ženský hokej, natož ženská reprezentace.“
Milovala jsem řád
Tomek: Hrála jste s klukama.
Pecinová: „Ano, v Mariánských Lázních. Hokej mě naplňoval i tím, že jsem měla něco svého, v čem jsem se mohla pořád zlepšovat. Holky tehdy směly nastupovat o dva roky níž, takže jsem mohla hrát za víc věkových kategorií a absolvovat spoustu zápasů. Najednou měl můj volný čas jasný řád. A já to milovala. Pamatuju si, jak jsem po první sezoně celé léto čekala, až zase půjdeme na led. Měla jsem doma připravenou výstroj a pořád jsem se do ní oblékala, jak jsem se těšila. Byla to čistá láska. Milovala jsem ten pocit, když si na sebe navléknete to brnění a vyrazíte na led.“
Strachová: Když vás poslouchám, bylo to intenzivní období. S hokejem jste začala v jedenácti, v sedmnácti už se z něj vytratila radost. Kde se to začalo lámat? Popisujete hokej jako životní lásku, bavila vás hra, pohyb, všechno. Přitom jste nezačínala ve třech letech jako děti, které rodiče odmalička vodí na led a které pak mohou vyhořet pod náporem tréninků.
Tomek: V jednom podcastu jste řekla, že se pro vás hokej najednou stal něčím horším než povinností. Skoro trestem.
Pecinová: „Všechno přibývalo tak postupně, že jsem si to ani neuvědomovala. Nejdřív jsem hrála za dvě chlapecké kategorie, pak začala jezdit do Karlových Varů. Během roku si mě všimli v Plzni, takže jsem jezdila i tam. Později přišla Slavia, kde tehdy působil reprezentační trenér. Do toho jsem začala hrát hokejbal, protože holky z hokejové reprezentace nastupovaly i v něm. Bylo toho najednou strašně moc a prakticky jsem neměla volno. Ani měsíc nebo dva po sezoně už neznamenaly odpočinek. Buď byl hokejbal, nebo reprezentační příprava, pořád něco.“
Strachová: A do toho škola…
Pecinová: „Která mi nevycházela vstříc. Zvlášť když jsem se rozhodla jít za svým snem do Prahy místo do Plzně. Odstěhovala jsem se tam a bydlela s kanadskou spoluhráčkou. Díky ní jsem se naučila anglicky, protože na mě jinak nemluvila. To bylo bezva. Jenže celý hokej začínal být čím dál vážnější. V patnácti, šestnácti jsem přesně po tomhle toužila, byl to můj sen.“
Strachová: Tím snem byla reprezentace?
Pecinová: „Stoprocentně. A hlavně možnost dostat se do zahraničí. Pocházím z prosté rodiny, většina mých příbuzných nemá vysokou, nikdo nebyl profesionální sportovec. A já v hokeji viděla příležitost, jak se v životě dostat dál. Navíc díky něčemu, co jsem milovala. Postupně se ze mě stal takový ukázkový profesionál. Všechno jsem brala vážně, včetně školy. Nechtěla jsem zůstat bez vzdělání, proto jsem studovala lyceum a gymnázium. Chtěla jsem na vysokou, ideálně na medicínu nebo fyzioterapii. Měla jsem nalinkovaný každý den. Ráno jsem vstala, cvičila, snídaně, připravit svačinu a do školy. Tam jsem si odseděla svoje, pak na zimák. Trénovala jsem před společným tréninkem i po něm. Domů jsem přijela v deset večer.“
Strachová: A druhý den nanovo.
Pecinová: „Na cokoli jiného přestával zbývat čas. Celý můj svět se smrskl na hokej. Znala jsem zimák, byt, letní přípravu a spoluhráčky. Moje komunita se omezila na tým, skoro jsem neměla kontakt s okolním světem. Přitom je důležité mít přátele i mimo sport a věnovat se jiným koníčkům. Pamatuju si, že jeden trenér v Plzni mamince doporučoval, ať přes léto jezdím na koni, zkouším jiné aktivity a na chvíli z hokejového kolotoče vystoupím. Dnes mi to připadá jako osvícená rada. Když pro mě hokej skončil, neztratila jsem jen sport, ale i přátelství a celý svůj dosavadní svět. I když se snažíte kontakty udržovat, režim profesionálního sportovce je tak náročný, že se časem vytrácejí. Je dobré mít přátele i mimo sport a nestavět celou svou identitu na jediné věci. Mně se to stalo. Byla jsem Adriena Pecinová, hokejistka. A nic jiného.“
Sestra přišla o nohu
Strachová: Navíc jste měla rodinu někde jinde.
Pecinová: „Táta pracoval v Německu, vídali jsme se jednou za měsíc. Maminka strávila se sestrou asi tři roky v Motole, kde ségra podstupovala vážnou léčbu. Přišla při ní o dolní končetinu. Bylo to náročné období. Nemám problém o tom mluvit. Sestra je úžasná, představuje pro mě zdroj inspirace. Její osud ovlivnil i tu naléhavost, s jakou jsem trénovala. Došlo mi, že mám obě nohy, ale taky bych je mít nemusela. Když se v tak mladém věku setkáte s utrpením a nespravedlností, začne vás to formovat. V Motole jsem potkávala stejně staré děti, které tam za měsíc už nebyly. Jen proto, že měly smůlu. To ve mně zažehlo oheň, který cítím dodnes. Silně si uvědomuju, že zdraví není samozřejmost. A protože šlo o moji sestru, věděla jsem, že jsem na jejím místě mohla být já. Nesla jsem si v sobě zvláštní pocit povinnosti, takový vnitřní oheň. Mám obě nohy, tak pojďme udělat maximum toho, co dokážu.“
Tomek: To všechno se odehrávalo ještě v době, kdy jste hrála hokej?
Pecinová: „Ano, zhruba do mých šestnácti, sedmnácti let. Ségra totiž prodělala recidivu, nemoc se jí vrátila a celé se to hodně protáhlo. Ale dneska je všechno dobré, naprostý happy end. Má krásnou dceru, je šťastná.“
Tomek: Sestra je starší než vy?
Pecinová: „O pár let. Takže všechno dobře dopadlo. Každopádně si myslím, že tahle zkušenost mě ohromně ovlivnila. Přispěla i k tomu, že se pro mě hokej stával spíš povinností. Dětská psychika funguje jinak než psychika dospělého. Díky terapiím a všemu, čemu se věnuju, chápu, že jsem neměla žádné nástroje, jak zvládat emoční a psychickou zátěž. Trenér mi říkával, že jsem skvělý tréninkový kůň. V přípravě nebo při situačních cvičeních jsem dokázala najít řešení, ale jakmile přišel zápas, nebyla jsem schopná prodat ani třicet procent toho, co jsem měla natrénováno. Jedna věc je zkušenost, druhá práce s hlavou. Po každém střídání jsem měla potřebu se všem omlouvat. Sorry za tohle, sorry za tamto. Místo uvolnění přicházela čím dál větší úzkost. Dneska se víc věnuju boxu a zajímají mě bojová umění. Tam je to krásně vidět. Zrovna včera jsem měla úžasnou lekci.“
Tomek: Povídejte.
Pecinová: „Řešili jsme dech a lehkost pohybu. Aby úder přišel přirozeně. V hokeji je to stejné. Musíte vnímat hru, mít periferní vidění, nacvičené dovednosti, ale zároveň potřebujete určitou míru uvolnění, dostat se do flow. Když se příliš snažíte něco udělat, často to nevyjde. Správné řešení musí vyplynout ze situace. Tréninkem zvýšíte pravděpodobnost, že ho najdete, ale potřebujete k tomu uvolnění, ne křeč.“
Tomek: Jestli tomu dobře rozumím, tehdy jste na spoustu věcí zůstávala sama. Maminka byla se sestrou, tatínek pracoval v Německu a vy jste si musela poradit po svém.
Pecinová: „Ono to takhle vždycky vyzní a já to pak musím doma vysvětlovat. (úsměv) Každý máme spoustu věcí, které musíme zvládat. A moje maminka je superžena. Sestra je dnes mezi námi hlavně díky ní. Měla jsem možnost vidět mateřství v jeho nejryzejší podobě. Co všechno znamená být mámou, jak silná žena dokáže být a co zmůže její vůle, i když všechno kolem říká, že už to nejde. Mámy v sobě tuhle sílu mají. Jenže na mě už zkrátka nezbývalo tolik prostoru. A myslím, že jsem si na to vytvořila určitý vnitřní mechanismus. Později jsem to pochopila i díky terapiím.“
Tomek: Jak to myslíte?
Pecinová: „Když je v rodině dítě, které vážně onemocní, má nějakou poruchu nebo vyžaduje zvýšenou péči, jeho sourozenec může reagovat různě. Pořád jsou to jedni rodiče, jedna máma a jeden táta, někdy dva. (úsměv) Sourozenci se můžou milovat, ale potřeba rodičovské lásky a pozornosti tím nezmizí. Já jsem se podvědomě rozhodla, že budu perfektní dítě. Budu mít skvělé známky, budu vyspělá, nebudu dělat problémy. Stane se ze mě osamělý vlk, který si se vším poradí sám. Přestala jsem spoléhat na okolí, ptát se na rady a tvrdohlavě šla za cílem. Nic z toho nebylo vědomé rozhodnutí. Navenek jsem ale působila jako nadmíru samostatné a vyspělé dítě. Jenže pod povrchem se může dít plno věcí, a ty nikdo nevidí.“
Tomek: Z pohledu rodiče si umím představit, jak snadno taková situace vznikne. A neznamená to, že by jedno dítě miloval víc než druhé. Jen si řekne: Tady mám dítě, které potřebuje pomoct, zatímco to druhé zvládá vše samo, je šikovné, bezproblémové, perfektní.
Pecinová: „Dovedu si představit, že kdybych měla dvě děti, přirozeně bych víc pečovala o mladší. Potřebuje větší pomoc, je závislejší. Starší sourozenec pomáhá, je hodný na sestřičku nebo bratříčka, ale pořád má vlastní potřeby. Vždyť většina z nás hledá lásku, uznání a pozornost ještě v dospělosti. Vidím to u lidí, se kterými pracuju. Někdy potřebují jediné. Aby jim někdo řekl, že je na ně pyšný, a objal je. Platí to při terapii, fyzioterapii i osvojování nových dovedností. Když se podívám na generaci svých rodičů, vidím úplně jiný způsob výchovy a projevování lásky.“
Tomek: Zkuste to vysvětlit.
Pecinová: „Dnes se s dětmi víc objímáme, dotýkáme se jich, otevřeně je podporujeme. Každá generace ale řeší trochu jiné hádanky. Co dřív stačilo jako projev lásky, dnes už nemusí. Děti vyrůstají v odlišném světě, zahlceném informacemi. Já neměla Instagram. Dnešní mladé hokejistky nebo fotbalistky mají přístup k takovému množství informací, že bych sama v jejich věku nevěděla, co si s nimi počít. Doba je v tomhle složitější a rodiče potřebují víc nástrojů. I proto jsem vděčná za podcasty, jako je ten váš. Informovaný rodič nastaví pravidla, udělá si na dítě čas a buduje s ním vztah, v němž se nebojí svěřit ani se svými strachy. Nejvíc můžeme dětem dát tím, že pracujeme na sobě. Pečujeme o své zdraví a snažíme se nepřenášet na potomky svá traumata. Neopakovat určité vzorce jen proto, že to tak dělali naši rodiče. Nic z toho, co jsem prožila, nepovažuju za chybu svých rodičů. Nemyslím si, že to mohli udělat jinak. Jsem vděčná, že se všechno odehrálo tak, jak se to odehrálo. I díky tomu dnes dělám svou práci. Takový je zkrátka život.“
Strachová: Jak jste k tomuhle uvědomění dospěla? Dnes své zkušenosti krásně popisujete, ale vidíte je zpětně, s odstupem. Co byste doporučila rodičům, aby k podobnému sebepoznání vedli děti už během výchovy? Aby si nemusely nejdřív projít traumaty a teprve v dospělosti, třeba díky terapiím, objevovat souvislosti, které si mnozí z nás uvědomí až později.
Pecinová: „Knihy Gabora Matého. Napsal jich spoustu, třeba Když tělo řekne ne. Zabývá se traumatem, rodičovstvím a souvisejícími tématy. Ale zkusím to vztáhnout na sebe. Kdybych dnes uvažovala o dětech, začala bych fyzickou přípravou. Připravovala bych se na to jako na olympiádu. Kvalitní strava, krevní testy, zjistit, co mi v organismu chybí. Omezila bych veškerý zbytečný stres. Víme, jak výrazně může životní styl ovlivňovat i biologické podmínky, které dítěti předáváme.“
Strachová: Už před prenatálním obdobím?
Pecinová: „Absolutně. Dnes máme studie, které ukazují, že kvalitu spermií ovlivňuje životní styl otce už roky před početím, samozřejmě také v posledních třech měsících. Zodpovědnost začíná dřív, než se vůbec rozhodneme založit rodinu. To je fyzická stránka. Pak je tu psychika, na které člověk pracuje celý život. Každý by si měl zamést před vlastním prahem. Zeptat se sám sebe: Mám dobrý vztah s rodiči? Nebo mě pořád něco trápí? Nosím si v sobě nějaký vztek? Dokážu s nimi vycházet? Hodně to vypovídá o tom našem vnitřním dítěti. O vztahu k rodičům se mluví i v Bibli a dalších náboženských tradicích. Nejde o to rodiče měnit, ale pochopit je. Uvědomit si, že kdybyste byli v jejich kůži, možná byste jednali úplně stejně. Nejde o snahu měnit ostatní, ale začít u sebe.“
Skončila ze dne na den
Tomek: Jak přesně vypadal váš konec s hokejem v sedmnácti letech?
Pecinová: „Ze dne na den. Vrátila jsem se z mistrovství Čech, odjela na brigádu na koňský tábor a pamatuju si, jak mě naháněli trenéři. Pořád se ode mě něco očekávalo. Pak jsem měla asi dvacetiminutový rozhovor s maminkou. Zrovna jsem snad popáté četla knížku Pokojný bojovník od Dana Millmana. A řekla jí, že už mi hokej nedává žádný smysl. Že si nedokážu představit, že bych si ještě někdy nazula brusle.“
Tomek: To asi spousta lidí kolem vás nedokázala pochopit.
Pecinová: „Vůbec! Všichni říkali: Ne, ne, ona neví, co chce. Potřebuje měsíc volna, pak bude zase dobrá. Jenže já věděla, že už se nevrátím. A to rozhodnutí znamenalo víc než přestat hrát. Musela jsem se odstěhovat z bytu, najít si novou školu. Zasáhlo to celý můj společenský život.“
Tomek: Říkala jste, že jste sama sebe vnímala jako Adrienu Pecinovou, hokejistku. Kdo jste tedy najednou byla?
Pecinová: „Nikdo. A mělo to následky. Propadla jsem hlubokým depresím. Ztratila jsem identitu sportovkyně a vůbec nevěděla, kdo jsem. Podobné věci zažívají i jiní sportovci. Nedávno třeba Dustin Poirier, zápasník MMA, který oznámil konec kariéry. Mluvil o problémech s alkoholem a dalších potížích. Odchod ze sportu totiž zásadně zasahuje do osobnosti člověka. A myslím, že jsme na takové situace dlouho neměli potřebné nástroje. Proto tolik zdůrazňuju, aby děti měly i jiné zájmy a přátele mimo sport. Aby si budovaly vlastní osobnost a nacházely jistotu také jinde než na hřišti nebo na ledě.“
Tomek: Co ještě potřebují?
Pecinová: „Bezpečné zázemí doma. Prostředí, kde se otevřeně mluví, nic není tabu a dítě ví, že se může rodičům svěřit, i když něco pokazí. V takových podmínkách se riziko vyhoření snižuje. Ale nikdy nezmizí úplně. Je to podobné jako s prevencí zranění. Když pracuju se sportovci, snažíme se je co nejlépe připravit. Budujeme kondici, ladíme detaily, děláme všechno pro to, aby tělo fungovalo optimálně. Jenže ani pak nemáte záruku, že se něco nestane. Člověk uklouzne a je to. Stejně tak můžete dítěti vytvořit skvělé podmínky, ale nezaručíte, že nevyhoří nebo si neodnese nějaké trauma. Můžete být ta nejvíc vyzenovaná maminka na světě, a dítě se stejně vydá opačným směrem, protože ho bude štvát, jak jste vyzenovaná. Neexistuje jedna univerzální odpověď.“
Tomek: Co vám pomohlo najít novou Adrienu? A kdo vlastně byla?
Pecinová: „Trvalo to dlouho. Minimálně rok a půl jsem se v tom strašně plácala. Byla jsem nešťastná, nevěděla, co se sebou. Taková temná noc duše na steroidech. Neměla jsem kamarády, nastoupila do nové školy a upnula se na učení. Nic jiného mi nezůstalo. Propadala jsem se do hlubokých depresí, až jsem si nakonec řekla o pomoc. Začala jsem chodit na různé terapie a postupně hledala něco, co by mě znovu naplňovalo.“
Tomek: A co sport?
Pecinová: „Zjistila jsem, že sport je mi pořád blízký. Objevila jsem učení Eda Portela, začala znovu cvičit a našla si okruh lidí, kteří měli rádi pohyb, ale nebyli výkonnostní sportovci. Došlo mi, že nemusím dělat všechno kvůli výkonu. Trvalo mi dva, tři roky, než jsem si dovolila nebýt atletkou. Nebýt sportovkyní. Pak jsem si našla přítele, který mě zachránil. V té době už jsem měla, myslím, pokročilou fázi ortorexie. Jedla jsem výhradně zdravě, ale málo. Asi dva, tři roky jsem měla problémy s menstruačním cyklem. Svoje tělo jsem zničila a vyždímala. Je na tom něco zvráceného. Člověk se tolik soustředí na zdravý životní styl, až se o sebe ve skutečnosti přestane starat.“
Strachová: Cítila jste i nějakou zlobu vůči sobě?
Pecinová: „Myslím, že to byla směsice emocí, které člověk ani nedokáže popsat.“
Strachová: Protože ten vztah k jídlu, tvrdá disciplína a přísnost vůči sobě samé působí skoro jako určitá forma sebetrestání.
Pecinová: „Stoprocentně. A u mě v tom hrál velkou roli také pocit viny. Že já mám obě nohy a nebyla jsem to já, kdo o jednu přišel.“
|Adriena Pecinová
|(bývalá hokejová reprezentantka & fyzioterapeutka)
|Sportovní kariéraUkončeno
|FyzioterapieAktivní praxe
Pecinová: „Ano. Když se k tomu člověk později vrací během terapií, objevuje souvislosti. Nemám problém o tom mluvit, vrtám se v tom už nějaký pátek a ráda se o tyhle zkušenosti podělím. Kdybych z toho měla vyvodit jednu radu, určitě bych zdůraznila důležitost odborné pomoci. Sama mám za sebou řadu terapií i spoustu práce na sobě. Pořád se učím nové poznatky začleňovat do života. Když si vzpomenu na dětství, měla jsem úzké spektrum prožívání emocí. Neměla jsem nástroje, jak se vypořádat se vším, co život přinášel.“
Tomek: Dá se to k něčemu přirovnat?
Pecinová: „Je to podobné jako s mladým podnikatelem a zkušeným mazákem, který podniká čtyřicet let. Toho už jen tak něco nepřekvapí. A když přece, má zkušenosti a nástroje, o něž se může opřít. Já nic takového neměla. Ani nikdo kolem mě nevěděl, jak tu tíhu zvládnout. Sestra podstupovala i alternativní léčbu, prognóza byla špatná. Nakonec to dobře dopadlo, ale trvalo to roky. Bylo to těžké. Neměla jsem dostatečně širokou škálu emočního prožívání, abych si s tím vším poradila. A pro člověka, zvlášť pro dítě, je někdy jednodušší se úplně uzavřít. Vypnout emoce. To můžete pozorovat i u mladých sportovců. Přijdou na trénink, hodí tašku do šatny, převléknou se, odehrají si svoje a odejdou. Bez emocí. Žádná radost, žádný smutek, žádné opravdové prožívání. Chybí jim chuť jít si jen tak zakopat s míčem nebo něco podniknout s kamarády. Vytrácí se životní radost, ta příchuť života, kterou nám emoce dávají.“
V nemocnici udělali chybu
Strachová: Nakolik jste byla součástí toho, co se během sestřiny nemoci dělo? Mohli jste o tom doma mluvit, sdílet pocity? Říkala jste, že vás trápilo, proč se to stalo jí, a ne vám.
Pecinová: „Moc jsme o tom nemluvili. Když se v rodině objeví rakovina nebo jiné vážné onemocnění, kdy jde o život, je to mimořádně náročné. Sestra dostala prognózu osm týdnů, možná dva měsíce života. Měla chondrosarkom v koleni a rozsáhlé metastázy.“
Strachová: A přišlo se na to až…
Pecinová: „Nejdřív ji v krajské nemocnici chybně diagnostikovali. Potom jsme přijeli do Plzně, odkud ji okamžitě poslali do Motola. Během jediného dne se nám úplně změnil život. Začalo to oteklým kolenem, ale chybná diagnóza způsobila, že se onemocnění rozšířilo natolik, že už nebyla možnost léčby. I proto se dnes věnuju tomu, čemu se věnuju. Chodím se dívat na artroskopie, studuju další souvislosti. Vím, jaké následky může mít špatná diagnóza. Sestra tehdy odešla na revers asi na osm týdnů domů. Držela přísnou dietu, která jí sice fyzicky nepomohla, ale psychicky ano. Rozhodla se, že chce žít. Potom se vrátila do Motola. Kvůli metastázám měla prasklou plíci, museli provést drenáž. Následovala amputace, chemoterapie, ozařování a další léčba. Celé to trvalo roky. Já jsem v té době měla hokej. Nebyla jsem s nimi každý den, za sestrou jsem jezdila jednou měsíčně, když mě tam vzal táta nebo babička. Musela jsem rychle dospět.“
Tomek: Pro dítě to musí být šok vidět sourozence v takovém stavu.
Pecinová: „Dodnes si pamatuju jeden z nejzvláštnějších okamžiků. To už je tady skoro moje terapie. (úsměv) Maminka mě na chvíli nechala se sestrou samotnou. Bylo to po amputaci a já vůbec nevěděla, co jí mám říct. Co máte v takové chvíli říct? To je divný, že teď nemáš nohu? Člověk jen sedí a netuší, jak se zachovat. Dítě na něco takového nemá potřebné nástroje. Ocitne se v emočně příliš složité situaci, kterou neumí zpracovat. A my často ani nevíme, jak mu pomoct. Dnes máme naštěstí skvělé odborníky. Někdo má štěstí na osvícené prarodiče nebo další blízké, kteří podobným situacím rozumějí a dítě podpoří. Mě tahle zkušenost zásadně ovlivnila. Myslím, že mi dala empatii a schopnost porozumět druhým. A když to převedu do praxe, co může rodič udělat, když má víc dětí a jedno z nich onemocní? Nebo když dítě prochází jiným těžkým obdobím? Někdy úplně stačí být s ním. Naslouchat. Nesnažit se hned hledat řešení, ale vytvořit prostor, v němž se může otevřít. Tím všechno začíná. Zkusím to přirovnat k nervové soustavě.“
Tomek: Prosím.
Pecinová: „Když je člověk ve stavu paniky, chce utéct, cítí ohrožení a nemá pocit bezpečí, jeho nervová soustava potřebuje klid. Takové to teplo bezpečí. Když se podíváme na hierarchii potřeb, je to docela jednoduché. Vy jste v klidu, vaše nervová soustava je klidná a malé dítě to vnímá. Nemusíte vymýšlet nic složitého. Je nakrmené, přebalené, všechny základní potřeby zajištěné. Co potřebuje dál? Pochovat, cítit blízkost, bezpečí a váš klid. S tím souvisí i takzvaný handling. Během studia jsem pracovala na neonatologii s předčasně narozenými miminky. Mezi nimi byla i moje neteř. Součástí rehabilitace bylo někdy něco zdánlivě prostého. Vezmete předčasně narozené miminko a dvacet minut ho držíte v náručí. To je vše. Jediným vaším úkolem je zůstat v klidu.“
Strachová: Nestresovat se.
Pecinová: „Půjčit miminku svůj klid. Podobně na nás působí i někteří učitelé. Představte si třeba zenového mnicha. Přijdete do místnosti a on tam jen sedí. Úplně klidně. Nemusí nic říkat ani dělat.“
Odložte telefon a sociální sítě
Strachová: A co starší děti? Ty vnímají svět jinak než my.
Pecinová: „Nevíme, co se jim honí hlavou, zvlášť dnešní mladé generaci. Představte si dvanáctileté holky, které už mají Instagram, TikTok, telefon a neustále se na ně valí další podněty. Jejich psychika se teprve vyvíjí, je křehká a nemají nástroje, jak všechny ty vlivy zpracovat. Nedávno jsem si šla zacvičit do fitka v Praze. Už tam moc často nechodím, ale tentokrát jsem vyrazila. A když jsem viděla ty mladé holky, jak jsou se sebou nespokojené, pořád se prohlížejí v zrcadle a kontrolují, jak vypadají… Nechci je soudit, nemyslím to špatně. Sama se ráno podívám do zrcadla, řeknu si, dobrý, a jdu dál. Jenže u nich vidíte tu neustálou potřebu uznání. Jsem dost dobrá? Vypadám dobře? Cvičím proto, abych dobře vypadala? Což samo o sobě není nic špatného, ale dnešní doba je v tomhle mnohem složitější. O to důležitější je vytvářet doma prostředí, kde odložíme telefony a povídáme si. Jak ses dneska při zápase cítil? Jak se ti hrálo? Co se povedlo? Co bychom příště mohli udělat líp? Sama takhle přemýšlím o svých trénincích, lekcích i výuce. Co se mi podařilo? Na co jsem pyšná? Co se mi líbilo? A co bych příště mohla zkusit jinak? Neptám se, co jsem udělala špatně, ale co můžu změnit nebo zlepšit.“
Strachová: To je rozdíl.
Pecinová: „Abychom pořád nežili s pocitem, že nejsme dost dobří. Protože právě tenhle pocit žene spoustu lidí – nejen z mojí generace – k ustavičnému dokazování vlastní hodnoty.“
Tomek: Se sociálními sítěmi souvisí ještě jedna věc. Na děti se hrne nezměrné množství vzorů, s nimiž se chtějí ztotožnit. Jenže těch vzorů je tolik a střídají se tak rychle, že se v nich děti často ztrácejí. A možná tím ztrácejí i představu o tom, kým jsou ony samy.
Pecinová: „Můj recept, nebo spíš pozvánka, zní: Pojďme zpátky do těla. Ve chvíli, kdy odložím telefon a začnu si hrát s tenisáky, se něco mění. Učím lidi žonglovat, válet se po zemi, pracovat s koordinací, rytmem či postojem těla. Může to znít jako soubor náhodných aktivit, ale ve skutečnosti jde o víc. Žijeme v době, kdy máme přístup k nekonečnému množství informací, ale často nám chybí schopnost je vstřebat a využít. Důležitý je pojem embodiment, ztělesnění. Nestačí něco vědět nebo si to promyslet. Musíme to umět převést do pohybu, dostat pod kůži.“
Tomek: Dejte příklad, prosím.
Pecinová: „Můžu si třeba myslet, že dokonale ovládám nějakou techniku v bojovém sportu. V hlavě ji mám krásně připravenou. Jenže pak přijde sparing a ukáže se, jestli ji opravdu umím. Dokážu ji použít proti jakémukoli soupeři? V hokeji je to stejné. Umím udělat kličku jen na jednoho konkrétního obránce, nebo na každého? Se zavřenýma očima, s jedinou mozkovou buňkou, bez kafe i pořádně nakofeinovaná? (smích) Tady se vracíme ke hře. K hravosti, díky níž poznáváme vlastní tělo a učíme se ho ovládat.“
Strachová: Děti potřebují možnost si hrát.
Pecinová: „Když se podíváte do zvířecí říše, uvidíte totéž. Pozorujte medvíďata, vlčata nebo štěňata. Existují studie o tom, jak si při hře dávají najevo své úmysly. Skloní krk, otevřou čelist, uvolní ocas. Tělem signalizují: Teď si hrajeme. Při kousání používají jen část síly. A když to některé přežene a stiskne moc, musí dát najevo, že chce ve hře pokračovat. Mají svůj jazyk, pravidla, vzájemně komunikují. Takhle si rozvíjejí nervovou soustavu. Podobné je to u dětí. Moje neteř i dcera mého učitele se kolem tří, čtyř let se mnou chtěly prát. Ne proto, aby mi ubližovaly. Chtěly fyzický kontakt. Prolézat mezi nohama, nechat se chytit a zase utéct. Já to měla stejné. Od čtyř do osmi, devíti let jsem se pořád prala s tátou nebo se sestrou. Samozřejmě ne ve zlém.“
Strachová: Byla to hra.
Pecinová: „Takové zkušenosti jsou pro rozvoj nervové soustavy důležité. Kůže je náš největší smyslový orgán. Prostřednictvím dotyků a pohybu získáváme ohromné množství informací o vlastním těle i okolním prostředí. Proto mám ráda judo. Tam s vámi pořád někdo hází o zem. (smích) Učíte se padat, vnímat tělo ve vzduchu, přijmout kontakt se zemí. Rozvíjíte takzvaný air sense, schopnost orientovat se při pohybu vzduchem. Kdybych měla děti, určitě bych je dala na judo. Také proto, že se tam učí základním hodnotám. Hra má napříč živočišnými druhy značný význam. Má svá pravidla, bezpečné hranice a prostor pro osvojování základních dovedností. Díky těmto zkušenostem se nervová soustava učí lépe reagovat a orientovat v prostoru. Podívejte se na nejlepší sportovce, třeba v bojových uměních. Khabib Nurmagomedov a další vyrůstali s množstvím pohybových her, zápasení a kontaktu. Wrestling, různé úchopy, přetahování, práce s těžištěm. Nervová soustava tak získává širší zkušenosti a člověk lépe vnímá, kde se jeho tělo nachází. S dospělými pracuju pomocí takzvaného floorworku.“
Tomek: O co jde?
Pecinová: „Učíme se pohybovat na zemi, různě vstávat, dělat kotrmelce. Zdánlivě banální věci, které ale lidem chybějí. Dětem, které se příliš brzy specializují na jediný sport, schází právě tahle pohybová pestrost. Za nás jsme v tělocviku dělali kotrmelce dopředu i dozadu a všechno možné. Nevím, nakolik se od toho dnes ustupuje, ale některé děti už neumějí ani kopnout do míče. Moje generace ještě hrála fotbal, florbal, basketbal, vybíjenou, lezli jsme po lanech a zkoušeli všechno, co šlo. Rozvíjeli jsme široké spektrum pohybových dovedností, smyslové vnímání i nervovou soustavu. To se projeví ve sportu. Vezměte si Messiho. Když se podíváte na jeho postavu a fyzické předpoklady, možná byste vůbec nečekali, že bude tak výjimečný. Jenže on má fantastické pohybové myšlení, přehled a herní inteligenci. To nás už ve dvanácti letech učil trenér Petr Neč. Pamatuju si zápas, kdy jsme po první třetině vedli 12:1. A on nás seřval, že hrajeme hokej úplně na tužku. Všichni na sebe, každý chtěl dát gól. ‚Tohle není hokej! Nehrajete chytře, nenahráváte si!‘“
Tomek: Osvícená lekce.
Pecinová: „Nezáleží jen na výsledku, ale na tom, jak hrajeme. Jestli rozumíme hře, máme pro ni cit a dokážeme ocenit i krásně provedenou přihrávku. Herní inteligence a široký pohybový základ jsou zásadní. Dítě potřebuje čerpat zkušenosti i z jiných prostředí, nejen ze svého sportu. A nemusíme zůstávat jen u sportovců. Podívejte se třeba na zakladatele Applu.“
Tomek: Steva Jobse.
Pecinová: „Studoval kaligrafii. Zdánlivě něco, co nesouviselo s tím, čemu se věnoval primárně. Propojil oblasti, které by někoho jiného možná vůbec nenapadlo spojit. A podobně je to s dětmi. Když si hrají, hledají vlastní řešení, zkoušejí nové postupy a mohou dělat chyby bez vážných následků. Nikdo jim kvůli tomu neutrhne hlavu. Když doma vytvoříme bezpečné prostředí a dětem nabídneme různé herní situace, otevřeme tím prostor pro kreativitu.“
Strachová: A ta se promítne i do sportu.
Pecinová: „Nejde jen o tlak na výkon, ale o schopnost hledat vlastní cestu. Existuje spousta moudrých učitelů, kteří pracují přesně takhle. Nesnaží se z dítěte, které má tvar kosočtverce, vyrobit za každou cenu trojúhelník nebo čtverec. Chápou, že každý z nás má jedinečnou perspektivu, a snaží se ji rozvíjet. Dávají dětem prostor, vytvářejí situace a nabízejí nástroje, díky nimž si mohou vybrousit vlastní arzenál dovedností. Stejně důležité je to v sociálních vztazích. Aby děti přicházely do kontaktu s ostatními a nežily izolované od běžného života.“
Tomek: Dá se říct, že děti, které se vydají cestou vrcholového sportu, by se do určitého věku neměly tolik soustředit na výkon? Je to vůbec možné u malých sportovců, kteří už intenzivně trénují? Můžeme je učit, aby víc vnímali samotný pohyb, to, co vychází zevnitř, a nesměřovali veškerou pozornost k výsledku?
Pecinová: „Skvělá otázka, ale netroufám si na ni jednoznačně odpovědět. Můžu nabídnout jen vlastní zkušenost. Mně v určitém okamžiku začala chybět radost ze hry a chuť hrát. A myslím, že kdybych si je dokázala uchovat a dál rozvíjet, možná bych hokej hrála dodnes. Hodně sportovců, kteří se dostanou na nejvyšší úroveň, začne při velkých zápasech před početným publikem pociťovat drtivý tlak. Jenže existují i jedinci, kteří ho dovedou pustit z hlavy, protože si nevytvářejí očekávání spojená s výsledkem.“
Tomek: Anebo ten tlak přetaví v podporu.
Pecinová: „Přesně. Ale opravdu si netroufám říct, jak by to mělo fungovat obecně. Sama jsem nehrála na takové úrovni, abych podobné situace zažila v plné intenzitě. A nakonec, když nejde o život, tak jde o co, že?“