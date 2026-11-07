Manažer z USA Hockey radí českým talentům: Nechoďte do Kanady. Proč se těšil na Birnera?
Zatímco olympijský triumf Američanů v Lake Placid 1980 způsobil senzaci, letošní triumf v Miláně nebyl náhodný. Korunoval třicetiletou proměnu tamního hokeje. „Úspěch není zázrak, nýbrž záměr,“ řekl Bob Mancini (68) při svém vystoupení na trenérské konferenci Mosty v Praze. Citoval Bena Martela, ředitele rozvoje národní asociace USA Hockey. Oba patřili k zakladatelům programu NDTP. Sám mezitím trénoval na různých úrovních, než se vrátil a stal se regionálním manažerem programu, který má v mládeži nejlepší výsledky na světě.
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Úspěch na vrcholné úrovni se rodí mnohem dřív, než se z hokejisty stane chlap. Američané za posledních šest let vyhráli třikrát šampionát dvacítek. V osmnáctkách mají celkem jedenáct titulů. Ale pořád se inspirují u druhých. „Chtěli jsme vidět, co se skrývá za ziskem čtyř medailí z dvacítek v posledních čtyřech letech,“ přiznal Bob Mancini, proč chtěl s několika kolegy navštívit akademie a kempy v zemi s mnohem menší hráčskou základnou než USA. Hodně se těšil hlavně do Liberce. V rozhovoru prozradil, proč.
Američané patří v mládeži dlouhodobě k nejlepším. V čem spočívá tajemství toho všeho?
„V roce 1996 jsme rozjeli samostatný program národního týmu (NDTP), který je hnací silou našeho úspěchu v kategorii do 18 let. V roce 2009 jsme spustili Americký model rozvoje (ADM), který vedl k rozšíření hráčské základny. Tyhle dvě věci u nás fungují ruku v ruce a posunuly nás dopředu. Čím větší máte základnu, tím se rozšiřuje i vrchol hokejové pyramidy. A pak je tu ještě třetí věc: Máme úžasného partnera v NHL, která podporuje růst sportu a všeho, co děláme.“
Jak tedy funguje rozvojový program v USA?
„Skautujeme patnáctileté hráče, kolem pětačtyřiceti pozveme na zkoušku do kempu. Z nich každoročně vybereme 23 a vyčleníme je na dva roky do rozvojového programu. V Plymouthu v Michiganu máme vlastní kluziště a tréninkové centrum, v šestnácti tam stráví devět a půl měsíce a v sedmnácti další cyklus. Denně trénují na ledě, mimo něj, věnují se rozborům u videa v učebnách, využívají analytiku, hrají zápasy. V klíčových kategoriích do 16 a 17 let s nimi děláme všechno, co jsme schopni je naučit. Museli jsme změnit i modelu vzdělávání, aby mohli na šampionát osmnáctek.“
CHL nám bere hráče
Dřív byl mládežnický hokej v USA roztříštěný. Bylo obtížné přesvědčit lidi, aby zapomněli na vzájemnou rivalitu a sjednotili se?
„Trvalo to roky. Teď už jich 95 procent podporuje národní program a chce, aby v něm měli své hráče, což dřív tak nebylo. K důvodům, proč jsme program založili, patřilo právě to, že hokej ve Spojených státech se dělil do mnoha frakcí. Změnit něco tak rozsáhlého vyžaduje čas. A teď spíš čelíme nové hrozbě, kterou se stala CHL. Ubírá nám hráče. Musíme zajistit, aby náš program byl i nadále nejlepší na světě, abychom tomu dokázali čelit.“
Přitom americký program aspoň podle výsledků oslabil nebo dokonce předběhl Kanadu. Čím toho dosáhl?
„Jsou to iniciativy, o nichž jsme mluvili. V mládeži jsme vytvořili rozvojový program národního týmu a zavedli americký model rozvoje. A pak je to partnerství s NHL. Když máte tak velkého a štědrého partnera, můžete dokázat spoustu skvělých věcí. Proto jsme se dostali tam, kde jsme.“
Když půjdeme do detailů, v souvislosti s NTDP se mluví o trénincích v nadměrné rychlosti, bruslení v chaosu. Mohl byste tyhle koncepty představit?
„Trénink v nadměrné rychlosti využíváme už dlouho. Jedná se o legitimní metodu, ale neupínáme se jen k ní. Když pracujeme na bruslení, neděláme power skating, kdy mladý hráč klouže po ledě sám. Jde spíš o to, čemu říkáme dynamické bruslení. O schopnost ovládat své tělo a pohyby, zatímco kolem se dějí různé věci. Způsob bruslení jako v zápase. Co se týče chaosu, klademe důraz na výuku založenou na vytváření různých prostředí a omezení, kdy trenéři cíleně staví hráče do herních situací na malém prostoru a oni je mají řešit. Chaos patří mezi ně.“
Plánujete program rozšířit?
„To by nebylo možné provést. Ale vytvořili jsme novou rozvojovou ligu. Po celých Spojených státech máme 29 týmů, které fungují mimo program reprezentace. U omezeného počtu celků tak můžeme ovlivňovat způsob tréninku, počty zápasů, přípravu mimo led. Doufejme, že naši nejlepší hráči budou chodit do těchto týmů, stejně jako je směřujeme do národního týmu.“