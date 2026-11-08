Nezná pravdu a motá se do politiky! Ruská legenda nechápe, proč Gretzky stojí za Ukrajinou
Wayne Gretzky podpořil rozhodnutí kanadské vlády nevpustit ruské juniory na prosincové MS.
Valerij Kamenskij označil Gretzkyho za zmanipulovaného člověka, který podle něj nezná pravdu.
V ruském sportovním prostředí celkově roste frustrace z reakcí dalších zemí.
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Zatímco hokejový svět obvykle naslouchá slovům Wayna Gretzkyho s posvátnou úctou, v Moskvě jeho poslední vyjádření vyvolalo hořkou pachuť. Ruská hokejová ikona, olympijský vítěz a šampion Stanley Cupu Valerij Kamenskij kroutí hlavou nad tím, že se The Great One otevřeně postavil na stranu Ukrajiny a podpořil zákaz startu ruských juniorů na prosincovém mistrovství světa. Podle Kamenského je legendární Kanaďan naivní, zmanipulovaný a zapomněl na zásadu, že „politika do sportu nepatří“.
Gretzky podpořil premiéra Kanady
Rozbuškou se stalo nekompromisní rozhodnutí kanadské vlády. Přestože Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že by se ruští hokejisté měli vrátit na mezinárodní scénu, kanadský premiér Mark Carney jim rázně přibouchl dveře před nosem: dokud Moskva vede válku na Ukrajině, žádný ruský sportovec pod státní vlajkou kanadská víza nedostane.
A Wayne Gretzky se za tento postoj bez váhání postavil. „Nikdo nemá rád válku. Kéž by to vůbec nezačalo. Chápu postoj premiéra a je dobře, že ho zaujal. Mnozí hráči i lidé v Kanadě to cítí úplně stejně,“ prohlásil Gretzky, jehož vlastní rodinné kořeny sahají právě do východní Evropy – na pomezí dnešní Ukrajiny, Běloruska a Polska.
Neznají pravdu, pálí Kamenskij
Reakce z Ruska na sebe nenechala dlouho čekat. Valerij Kamenskij, který strávil v NHL řadu sezon a léta jej vídával z bezprostřední blízkosti, neskrýval své rozčarování. „Neznají pravdu, a proto docházejí k takovým závěrům,“ opřel se Kamenskij do Gretzkyho i celého kanadského postoje. „Je rozhodně překvapivé, že se Wayne takto vyjádřil. Vždyť se vždycky zasazoval o hokej oproštěný od politiky. Není vůbec jasné, proč se do ní nyní zapojuje.“
Bývalý vynikající útočník navíc naznačil, že Gretzky v podstatě netuší, o čem mluví, a stal se jen loutkou v cizích rukách: „Jeho jméno může být zneužito – prostě mu předkládají zkreslené informace. Navíc všichni víme, jak početná ukrajinská komunita v Kanadě žije.“
V Rusku roste frustrace
Kamenského rozhořčení jen podtrhuje rostoucí frustraci ruského sportovního prostředí. Tamní ministr sportu Michail Děgťarjov sice triumfálně mával rozhodnutím arbitráže CAS jako konečným verdiktem otevírajícím cestu zpět, realita na mezinárodním poli je ale diametrálně odlišná.
Kanada míní využít své suverénní imigrační pravomoci a ruské juniory do země nevpustí, aby zabránila zneužití šampionátu k ruské státní propagandě. A i kdyby víza dostali, narazili by na bojkot evropských velmocí – hrát proti sborné už předem odmítlo Česko, Finsko, Švédsko i Lotyšsko.