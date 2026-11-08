Macinka urážel ženy v debatě o hokeji: Feministky musí přežít mistrovství bez ruských mužatek
Ministr zahraničí Petr Macinka vyvolal ostrou kritiku výrokem v televizní debatě, kde označil ruské hokejistky za mužatky a hokej za mužský sport.
Proti jeho slovům se ohradili Jan Lipavský, Michaela Šebelová i ministr pro sport Boris Šťastný, který vyzdvihl úspěchy českých reprezentantek.
O organizaci lednového mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě plánuje Petr Macinka jednat se šéfem hokejového svazu Aloisem Hadamczikem.
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Další kontroverzní výrok Petra Macinky. Ministr zahraničí ho řekl při televizní debatě na CNN Prima News kvůli možné účasti ruských hokejistek na MS do 18 let, které má hostit v lednu Česko.
S exministrem zahraničí Janem Lipavským (klub ODS) se v dnešním pořadu Macinka dostal do sporu, když uvedl, že lední hokej je podle něj mužský sport a řekl, že „feministky“ tak budou muset přežít šampionát „bez ruských mužatek“.
Co to tady vedete za šovinistické kecy?
„Lední hokej považuju za mužský sport. Nepotěším naše skvělé feministky, že tentokrát budou muset mistrovství přežít bez účasti ruských mužatek. Chápu, že feministecké tlaky na rovnoprávnost vedou k tomu, že ženy hrají lední hokej, ale já to za ženský sport úplně nepovažuji," vypálil Macinka.
Lipavský výrok označil za nevhodný. „Jsem úplně znechucený z vašich nechutných šovinistických keců, co tady vedete,“ opáčil. Zaskočená byla také moderátorka Terezie Tománková.
A další reakce záhy následovaly. Za nechutný faul označila na síti X Macinkův výrok místopředsedkyně Sněmovny Michaela Šebelová (STAN). „České hokejistky dělají svými výkony Česku lepší službu a důstojnější reprezentaci než Petr Macinka v pozici ministra zahraničí,“ uvedla.
„Za takovou ‚úctu‘ k ženám, které nás reprezentují, by si zasloužil nejdřív pár symbolických krosčeků na ledě a pak trénink MMA sparingu. Třeba by se mu rozsvítilo,“ komentoval výrok na X poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.
Výroky mírnil ministr sportu
Výroky svého stranického předsedy následně mírnil na síti X ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
„Ženský lední hokej má více než stotřicetiletou historii. Naše hokejistky reprezentují Českou republiku, dosahují mimořádných sportovních úspěchů a jsou inspirací pro další generace dívek. Osobně si nesmírně vážím všech žen, které se věnují lednímu hokeji. Je to náročný, tvrdý a dynamický sport, který vyžaduje obrovské nasazení, disciplínu a odhodlání,“ napsal.
Stejný respekt a podporu si podle něj zaslouží ženy ve všech sportovních odvětvích, včetně těch, která byla historicky považována za převážně mužskou doménu, jako je například fotbal nebo motoristický sport. Rozhodující jsou výkony, píle a odhodlání, nikoliv předsudky, uzavřel.
Mistrovství světa v ledním hokeji žen kategorie do 18 let se má v lednu uskutečnit v Ostravě. Macinka a Lipavský se shodli, že si neumějí představit, že by v době války na Ukrajině v Česku zněla ruská hymna.
O aranžmá sportovní akce chce Macinka jednat s šéfem Českého svazu ledního hokeje Aloisem Hadamczikem a viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace Petrem Břízou. Schůzku plánoval už v uplynulém týdnu, byl ale nemocný.
Ženy usilují o medaile
Macinkův kontroverzní výrok přichází v době, kdy dospělá ženská reprezentace bojuje o medaile na mistrovství světa v Dánsku. V neděli od 19 hodin české družstvo čeká po výhře nad Rakouskem (4:1) druhý skupinový souboj se Švýcarskem. V minulosti ženy na turnaji vybojovaly dvakrát bronz (2022, 2023).
Že je ženský hokej sledovaný fenomén, ukázalo také domácí mistrovství světa v Českých Budějovicích v dubnu 2025. Na zápasy si na jih Čech našlo cestu tisíce fanoušků, utkání nabídla skvělou atmosféru i podívanou. Podle informací iSportu hodlá reprezentace na slova ministra zahraničí oficiálně reagovat.