Macinka schytává kritiku, hokejistky zastání. Nejen zvracející emotikon od Nečase
Kolem ministra zahraniční Petra Macinky je zase živo. Tentokrát schytává kritiku ze všech stran včetně opozičních i koaličních politiků za své výroky o ženském hokeji. Vlna reakcí přišla i ze sportovního prostředí. Podívejte se na jejich přehled.
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Tereza Sadilová, manažerka ženského hokeje
„V reakci na dnešní události cítím maximální hrdost směrem k hráčkám národního týmu. Ve večerním utkání budeme bojovat za všechny holky, které si jdou za svými hokejovými sny,“ napsala Tereza Sadilová před dnešním utkáním na MS proti Švýcarkám.
Alois Hadamczik
Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v reakci na Macinkova slova zdůraznil, že hokej může hrát každý, koho baví. „Holka, nebo kluk. A že má ženský hokej smysl, vidí i naši partneři a sponzoři, kteří ho podporují čím dál víc. Ženy dneska zápasí i v MMA, tak proč by nemohly hrát hokej? Každý ať si dělá, co ho baví a v čem je dobrý. Naše ženské reprezentace si za krátký čas vybudovaly skvěle jméno ve světě. Věřím, že pan ministr to tak zle nemyslel,“ uvedl Hadamczik
Matin Nečas a Adam Klapka
Krátké, ale výstižné komentáře zanechali na Instagramu také dva čeští hokejisté z NHL. „Wow, jak tohle může někdo říct,“ vyjádřil se Martin Nečas, útočník Colorada a jeden z elitních hráčů soutěže a přidal ještě zvracející emotikon. „Už dost tohoto dementa, prosím,“ přidal se útočník Calgary Adam Klapka.
Reakce útočníka Colorada Martina Nečase na výroky Petra Macinky • Instagram
Česká fotbalová reprezentace
Na podporu hokejistek se přidala také fotbalová reprezentace. „Ať jde na svůj první trénink, nebo hraje za národní tým, každá holka si zaslouží podporu a respekt. Sportovat, soutěžit a mít sny je přirozené. Nikdo by se kvůli tomu neměl setkávat s posměšky ani obhajovat, proč si vybral právě fotbal, hokej nebo jakýkoliv jiný sport,“ zní příspěvek na síti X.
Fotbalistky Slavie
Reakce přišla i od vedoucího týmu nejvyšší soutěže fotbalistek. „Ženy ve sportu si zaslouží respekt. Bez výjimky. Jako fotbalistky víme, kolik práce, odhodlání a dřiny stojí za každým úspěchem. Každá žena, sportovkyně, která se rozhodne jít za svým sportovním snem, si zaslouží uznání a respekt. Holky, sportovkyně, stojíme za vámi, fandíme vám a držíme palce!“ vzkázaly slávistky na X ve zprávě, kterou přesdílel i klubový šéf Jaroslav Tvrdík.
Vavřinec Hradilek
Hokejistky se dočkaly podpory i od Vavřince Hradilka, olympijského medailisty z Londýna 2012. „Jsem na vás hrdý! Pan ministr zahraničí Macinka dnešním výrokem jen potvrdil, co je on i ostatní Motoristé vlastně zač.“
Jaromír Bosák
Také fotbalový komentátor Jaromír Bosák sdílel svůj názor na Macinkovy výroky. „Během pracovních povinností jsem na půl ucha zaslechl, že jakýsi nemuž mluvil v televizi o sportovkyních, tedy hokejistkách, jako o mužatkách. Kdybych se takhle vyjádřil já, nebo kdokoli z kolegů, už nemusí zítra do práce. A co tenhle tvoreček?“ Připomínáme, že na Canal+ Sport, kde Bosák komentuje zápasy anglické Premier League, vystupuje ve stiudiu jako expertka fotbalistka Kateřina Svitková.