Dostál o vyjádření Macinky: Smutné, není to správně. Bojujeme za ty, co nejsou slyšet
Předloni byl důležitou součástí zlatého tažení na mistrovství světa v Praze. Brankář Lukáš Dostál je hrdým českým reprezentantem, o to víc ho zaráží nedělní vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky, namířené proti ženskému hokeji. Člen strany Motoristé sobě mluvil v souvislosti s hokejistkami o „mužatkách“, a že podle jeho názoru ženy hrají hokej pod feministickými tlaky. „Nedokážu si to vysvětlit. Zvlášť v době, kdy bojujeme za rovnoprávnost,“ odpovídá Dostál.
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Jakmile Lukáš Dostál viděl, co politik Petr Macinka pronesl v pořadu CNN Prima News, musel reagovat. Nejprve na osobním Instagramu, který si kvůli tomu dokonce znovu nainstaloval. Nyní se uznávaný gólman ozývá také v rámci vyjádření pro iSport. Nelíbí se mu, jakým způsobem Macinka o ženském hokeji mluví. Politikova slova považuje za dehonestaci sportu, který má v Česku obrovskou popularitu i tradici.
„Zarazilo mě to a nebyl jsem nadšený. Nemyslím si, že je správně, když politik ve funkci, kdy zastupuje Českou republiku v zahraničních záležitostech, říká něco takového dost omezeného. Zvlášť v dnešní době, kdy se bojuje za ženská práva, a aby byla rovnoprávnost,“ zamýšlí se reprezentant z nejslavnější ligy světa a gólman Anaheimu Ducks.
Musel jsem reagovat
K jeho odporu se na sociálních sítích přidali další významní čeští hráči jako Martin Nečas z Colorada nebo útočník Calgary Adam Klapka. „Když jsem si vyjádření přečetl, nedalo mi to, musel jsem reagovat. A viděl jsem vlnu podpory lidí. Zahřálo mě u srdce, jak se postavili za holky i za náš sport celkově. Těší mě, že jim to není jedno ani lhostejné. O to víc mě zároveň mrzí, že politik, který nás reprezentuje v zahraničí, pronese něco podobného,“ říká Dostál.
„Pokud se bavíme o hokeji, je to ženský olympijský sport. Bojujeme za to, aby děti víc sportovaly a za vzory měly hokejisty i hokejistky. Když se pak najde člověk, který to takhle zhaní, jakou pak mají holky do budoucna motivaci nebo naději? Za mě je to hrozně smutný. Nedokážu si to vysvětit,“ pokračuje letošní účastník olympijských her v Itálii.
Proti Macinkovi se ohradil mimo jiné proto, aby poukázal na celospolečenský problém. Stejně jako řada dalších aktivních i bývalých sportovců nechce jen přihlížet. Věří, že tak ženskému hokeji pomůže k tomu, aby v tomto nečekaném boji získal silný mandát.
Není nám to lhostejné
„I díky hokeji jsme se dostali do určité pozice, kde máme možnost křičet za ty, kteří sice křičí, ale nejsou tolik slyšet. Chceme, aby vyslyšení byli. Není nám to lhostejné, což je super,“ připomíná iniciativu českých hvězd z NHL.
A ještě jednou se vrátí k Macinkovým komentářům o feministkách, které podle politika Motoristů tlačí ženy k tomu, aby hrály „mužský“ sport. „Ukázal na problém, který je zakořeněný ve společnosti. Například nepochopení slova feminismus. Feministou může být totiž také muž. Za tím pojmem je ideologie, aby ženy měly rovná práva s muži. A týká se to i sportu. Hokej je sport pro všechny. Jde v první řadě o to mít k němu lásku,“ zdůrazňuje mistr světa.