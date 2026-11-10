Reakce ze šatny hokejistek na Macinku. Jsem pyšná, jak se s tím popasovaly, říká manažerka
Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová ocenila omluvu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který v neděli uvedl, že hokej je podle něj mužský sport, a hokejistky označil za mužatky. Šéf české diplomacie v pondělí Sadilové telefonoval. Manažerka reprezentace zároveň v rozhovoru na svazovém youtube kanálu poděkovala za velkou podporu, které se hokejistkám dostalo od hokejistů, dalších sportovců i prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika.
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„Podpory si nesmírně vážíme. Myslím si, že se ukázalo, že sport krásně sjednocuje lidi a samozřejmě nezáleží na tom, jestli to je mužský nebo ženský sport. Udělalo nám to obrovskou radost,“ řekla Sadilová.
Podpora od hokejistů i dalších sportovců
Ženské reprezentační kolegyně podpořili například Martin Nečas, Lukáš Dostál, Adam Klapka, ale i ženská fotbalová reprezentace, fotbalistky Sparty, Slavie, Slovácka nebo kajakář Vavřinec Hradilek. „Myslím, že na ženském sportu je speciální, že si pomáháme navzájem, podporujeme se a kryjeme si záda, jak se říká,“ doplnila Sadilová.
Macinkovo vyjádření zastihlo hokejistky v přípravě na druhý zápas na MS proti Švýcarsku. Podle Sadilové se ale všichni snažili soustředit na samotné večerní utkání. „Všichni to vzali velmi profesionálně. Nějak se o tom nebavili. Až po zápase. Myslím si, že jsme se k tomu vlastně postavili dobře a teď už se to uklidnilo. Teď už jdeme dál a soustředíme se na turnaj,“ řekla Sadilová.
Macinkova omluva? Důležité gesto
S posměšky a odsuzováním za to, že hrají hokej, ženy v minulosti bojovaly často. Že se vrcholný představitel vlády podobně vyjádří v roce 2026, ale Sadilová nečekala. „Člověk je vnitřně zklamaný a smutný za ty holky a má potřebu je chránit a bránit. Ale ony to vzaly sportovně. Jsou to profíci a hlavně skvělí lidi. Jsem pyšná, jak se s tím popasovaly,“ uvedla Sadilová.
Macinkův pondělní telefonát ocenila. „Vzkázal holkám do kabiny, že se omlouvá, že mu je to velmi líto. Myslím si, že tohle gesto z jeho strany bylo důležité. Že se omluvil osobně a vyjádřil, že to tak nemyslel,“ dodala Sadilová.