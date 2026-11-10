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Reakce ze šatny hokejistek na Macinku. Jsem pyšná, jak se s tím popasovaly, říká manažerka

České hokejistky porazily Rakousko
České hokejistky porazily RakouskoZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
Ministr zahraničí Petr Macinka s manželkou na předávání státních vyznamenání
České hokejistky porazily Rakousko
Reakce útočníka Colorada Martina Nečase na výroky Petra Macinky
České hokejistky porazily Rakousko
Reakce útočníka Calgary Adama Klapky na výroky Petra Macinky
České hokejistky porazily Rakousko
České hokejistky porazily Rakousko
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Hokej
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Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová ocenila omluvu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který v neděli uvedl, že hokej je podle něj mužský sport, a hokejistky označil za mužatky. Šéf české diplomacie v pondělí Sadilové telefonoval. Manažerka reprezentace zároveň v rozhovoru na svazovém youtube kanálu poděkovala za velkou podporu, které se hokejistkám dostalo od hokejistů, dalších sportovců i prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika.

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„Podpory si nesmírně vážíme. Myslím si, že se ukázalo, že sport krásně sjednocuje lidi a samozřejmě nezáleží na tom, jestli to je mužský nebo ženský sport. Udělalo nám to obrovskou radost,“ řekla Sadilová.

Podpora od hokejistů i dalších sportovců

Ženské reprezentační kolegyně podpořili například Martin Nečas, Lukáš Dostál, Adam Klapka, ale i ženská fotbalová reprezentace, fotbalistky Sparty, Slavie, Slovácka nebo kajakář Vavřinec Hradilek. „Myslím, že na ženském sportu je speciální, že si pomáháme navzájem, podporujeme se a kryjeme si záda, jak se říká,“ doplnila Sadilová.

Macinkovo vyjádření zastihlo hokejistky v přípravě na druhý zápas na MS proti Švýcarsku. Podle Sadilové se ale všichni snažili soustředit na samotné večerní utkání. „Všichni to vzali velmi profesionálně. Nějak se o tom nebavili. Až po zápase. Myslím si, že jsme se k tomu vlastně postavili dobře a teď už se to uklidnilo. Teď už jdeme dál a soustředíme se na turnaj,“ řekla Sadilová.

Macinkova omluva? Důležité gesto

S posměšky a odsuzováním za to, že hrají hokej, ženy v minulosti bojovaly často. Že se vrcholný představitel vlády podobně vyjádří v roce 2026, ale Sadilová nečekala. „Člověk je vnitřně zklamaný a smutný za ty holky a má potřebu je chránit a bránit. Ale ony to vzaly sportovně. Jsou to profíci a hlavně skvělí lidi. Jsem pyšná, jak se s tím popasovaly,“ uvedla Sadilová.

Macinkův pondělní telefonát ocenila. „Vzkázal holkám do kabiny, že se omlouvá, že mu je to velmi líto. Myslím si, že tohle gesto z jeho strany bylo důležité. Že se omluvil osobně a vyjádřil, že to tak nemyslel,“ dodala Sadilová.

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