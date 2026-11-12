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Porovnání českých mladíků s Evropou: Kachlíř je unikát, i Finsko má svého Tomka

Lukáš Kachlíř roste díky Radimu Šimkovi
Lukáš Kachlíř roste díky Radimu ŠimkoviZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Matěj Kubiesa
Matěj Kubiesa z Třince a Matěj Gardoň z Mladé Boleslavi.
Talent Karlových Varů Petr tomek
Lukáš Kachlíř
Talent Karlových Varů Petr tomek
Lukáš Kachlíř roste díky Radimu Šimkovi
Štěpán Hoch
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Daniel Fekets
Daniel Fekets
Hokej
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Příchody hvězd neustále zvyšují kvalitu i konkurenci, jednoduchá rovnice. Tipsport extraliga už za jinými elitními soutěžemi v Evropě nezaostává, ba naopak. Červenka, Tomášek, Chlapík a spol. platí za kalibry, od nichž se ostatní učí. Jak si vedou mladí hokejisté v porovnání s finskou, švédskou i švýcarskou ligou? Web iSport.cz rozebral hráče do 22 let. A třeba liberecký Lukáš Kachlíř je mezi nimi naprostým unikátem.

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Česko

Jedním ze strůjců famózního vstupu Třince do sezony je dvacetiletý Matěj Kubiesa, vedle vrstevníka a bývalého spoluhráče Petra Sikory další velký talent českého hokeje. U hokejistů do dvaadvaceti let vládne extraligovým statistikám spolu s budějovickým Štěpánem Hochem, přes deset kanadských bodů se už vyhoupl i boleslavský objev Matěj Gardoň. Vyčnívá také čerstvě osmnáctiletý Petr Tomek, jenž má našlápnuto k vylepšení čísel z uplynulé sezony.

Naprostým evropským unikátem je pak liberecký Lukáš Kachlíř (ročník 2009!), v sedmnácti letech se totiž v TOP evropských soutěžích pravidelně prosazuje jen on a Švýcar Jonah Neuenschwander. „Je radost na něj koukat. Zápas od zápasu má větší a větší sebevědomí. Je to navíc strašně pokorný a skromný kluk,“ smekl před Kachlířem jeho mentor Radim Šimek.

1. Matěj Kubiesa (20 let) (Třinec) - 17 zápasů, 12 bodů (6+6)
2. Štěpán Hoch (20) (Č. Budějovice) - 17 zápasů, 12 bodů (2+10)
3. Matěj Gardoň (22) (M. Boleslav) - 17 zápasů, 10 bodů (4+6)
4. Petr Tomek (18) (K. Vary) - 17 zápasů, 9 bodů (4+5)
5. Lukáš Kachlíř (17) (Liberec) - 16 zápasů, 6 bodů (4+2)

Počet hráčů do 22 let, kteří naskočili na minimálně jedno utkání: 60

Švýcarsko

Zapamatujte si jméno Vinzenz Rohrer. Dvaadvacetiletý Rakušan, mimochodem účastník už tří seniorských světových šampionátů, má ve švýcarské NLA víc než bod na zápas. V produktivitě našlapané soutěže je celkově jednadvacátý, nicméně vyšší průměr bodů na utkání má pouze šest plejerů v čele s Robym Järventiem či Denisem Malginem. Po letním přesunu z Curychu plní Rohrer v Zugu roli asistenta kapitána. Za povšimnutí stojí i výkony jednadvacetiletého Itala Tommasa De Lucy, lídra Ambri-Piotta. Ne nadarmo jej kouč Jukka Jalonen povolal na únorovou domácí olympiádu.

1. Vinzenz Rohrer (22 let) (Zug) - 13 zápasů, 16 bodů (8+8)
2. Tommaso De Luca (21) (Ambri-Piotta) - 18 zápasů, 12 bodů (5+7)
3. Rodwin Dionicio (22) (Bern) - 17 zápasů, 11 bodů (4+7)
4. Ludvig Johnson (20) (Fribourg) - 14 zápasů, 9 bodů (2+7)
5. Mark Sever (21) (Biel) - 15 zápasů, 8 bodů (3+5)

Počet hráčů do 22 let, kteří naskočili na minimálně jedno utkání: 90

Finsko

Takovým finským Petrem Tomkem je osmnáctiletý Oliver Suvanto. Vysoký centr sesbíral v Tappaře Tampere už třináct bodů v osmnácti partiích. V létě jej draftoval z osmnáctého místa Washington. Nejvyšší soutěž začal hrát před rokem, bodově se tehdy ještě pravidelně neprosazoval. Čeká se, že pozvánka na juniorské mistrovství světa jej určitě nemine, současně může být i v hledáčku reprezentačního áčka. Ve finské nejvyšší soutěži pravidelně nastupuje i dvacetiletý Čech Ondřej Kos, jenž je na šesti bodech po sedmnácti zápasech. V produktivitě hráčů do 22 let mu patří šestnáctá pozice.

1. Sakari Kostilainen (20 let) (Ässät) - 20 zápasů, 15 bodů (5+10)
2. Jere Lassila (22) (Jyväskylä) - 17 zápasů, 14 bodů (4+10)
3. Oliver Suvanto (18) (Tappara Tampere) - 19 zápasů, 13 bodů (3+10)
4. Emil Kuusla (21) (Jokerit Helsinky) - 13 zápasů, 11 bodů (1+10)
5. Roope Vesterinen (20) (Hämeenlinna) - 20 zápasů, 9 bodů (4+5)

Počet hráčů do 22 let, kteří naskočili na minimálně jedno utkání: 133

Švédsko

Pamatujete na čtvrteční špíl Česka proti Švédsku v O2 areně? Jack Berglund se v páté sérii nájezdů rozjel a parádní kličkou do bekhendu nedal Dominiku Frodlovi šanci. Ano, tento dvacetiletý klučina je v reprezentaci právem, ostatně v domácí soutěži má téměř bod na utkání. Útočníka Färjestadu, který naskakuje za áčko už čtvrtým rokem, draftovala v roce 2024 Philadelphia. Zatím jej však nechává v Evropě. Skvěle si v SHL vede i devatenáctiletý Fin Max Westergård, objev Frölundy a další volba Flyers na draftu. I ve švédské lize se hráči do 22 let prosazují, v této sezoně jich do hry naskočilo 86. V porovnání s Českem o šestadvacet víc.

1. Jack Berglund (20 let) (Färjestad) - 14 zápasů, 13 bodů (6+7)
2. Hugo Fransson (22) (HV 71) - 14 zápasů, 11 bodů (0+11)
3. Max Westergård (19) (Frölunda) - 16 zápasů, 10 bodů (4+6)
4. Eddie Genborg (19) (Timra) - 14 zápasů, 8 bodů (4+4)
5. Petter Vesterheim (22) (Malmö) - 14 zápasů, 7 bodů (5+2)

Počet hráčů do 22 let, kteří naskočili na minimálně jedno utkání: 86

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