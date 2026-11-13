Lauko vnímá trable už odmala. O co jde a bude z něj rváč? Bitka vám přinese uznání, říká
Nebýt těch zranění… Jakub Lauko (26) bojuje s tělem odmala a doposud. Škoda, pořád totiž cítíte, že potenciál neždímá na plné pecky. Co není, může být, má čas. Zajímavé je, jak se mu mění role. V juniorech platil za vynikajícího kreativního útočníka, jenže v NHL musel vzít tvrdou lopotu v zadních útocích, aby mohl zůstat. Dnes na něj Pardubice spoléhají v podobném duchu. Jakmile se na ledě něco šustne, čeká se, že melu urovná. Klidně pěstmi. Jako ve středu v Lappeenrantě.
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Dělal kapitána reprezentační dvacítce, hrával za Boston či Minnesotu. Jakub Lauko uměl a umí od všeho něco, Pardubice v něm loni získaly velmi schopného univerzála. Pořádnému prosazení však chybí stálost vystupování. Za extraligovou sezonu a něco málo z nové už vynechal přes tři desítky zápasů a mraky týmových tréninků kvůli trablům s koleny. „Vím, že nemám optimální postavení páteře. Když jsem byl malý, měl jsem nohy hodně do tvaru O, tak se to napravovalo tak dlouho, až jsem měl nohy do tvaru X,“ popisuje.
Sledujete odsud z Evropy NHL, zajímá vás?
„S klukama hrajeme Fantasy a hned ráno po probuzení kouknu na výsledky. Sem tam si s pár hráči napíšu. V noci se na zápasy nedívám, spíš už jen na highlighty.“
Mrzí vás, že nejste součástí toho světa, anebo věříte, že se jednou vrátíte?
„Je to nejlepší liga na světě a já jsem rád, že jsem mohl být její součástí. Nemůžu přímo říct, že mě to mrzí, každý hráč by chtěl v NHL vydržet co nejdéle, ale beru to tak, že tam zrovna teď nejsem.“
Na návrat do NHL momentálně nemyslím
Odhadnete, jak těžké by bylo zamířit zpátky? Dejme tomu po třech sezonách v Evropě.
„Pokud, tak by to šlo přes try-out nebo cestou Libora Hájka, který po pár dobrých mistrovstvích světa podepsal dvoucestnou smlouvu v San Jose. Ta dvoucestná není úplně ideální, ale možná ještě dostane nahoře šanci. Nebo jako to měl David Tomášek, který odehrál pár neskutečných sezon ve Švédsku a domluvil se na jednocestném kontraktu s Edmontonem. Ale stejně se tam na vás dívají jinak. Šance staršího hráče na NHL není moc velká, ale rozhodně není nulová.“
Šel byste někdy do toho tímto popisovaným způsobem?
„Těžko říci. Muselo by se sejít všechno dohromady. K návratu do NHL potřebujete dobrou výchozí pozici, momentálně na to vůbec nemyslím. Pro mě je prvořadé konečně taky zvládnout plnou sezonu a vydržet zdravý.“
Hrát profesionální hokej, civět na marodce, pak mít v hlavě riziko dalšího zranění je na levačku. Jak s tím bojujete?
„Je pravda, že jedinou celou sezonu bez většího zranění jsem odehrál v NHL. Tělo mě bohužel trošku zrazuje. Mám to odmala, stavba mého těla není ideální. Snažím se s tím neustále něco dělat, aby ten stav byl nejlepší možný. Třeba, abych měl pořádně osvalené nejvíce zatěžované partie těla. Ale jak říkáte, je to těžké na hlavu. Někdo odehraje celou kariéru bez větších zranění, já jsem trochu jiný případ. Každou sezonu se mi něco stane, což není moc příjemný. Ale bojovat s tím budu, jak to jen jde, a zároveň budu doufat, že vydržím trochu delší dobu zdravý.“