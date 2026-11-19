Hokeji chci dát poslední šanci. Machala upřímně o Love Islandu, zraněních i hraní s Jágrem
Patřil mezi přední talenty českého hokeje. Ondřej Machala zaujal v mládeži Pardubic, reprezentační osmnáctce vystřelil na Memoriálu Ivana Hlinky historické zlato a Kladnu zajistil po boku Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance postup do extraligy. Opakovaná zranění ramene ale slibně rozjetou kariéru zastavila. Letos na podzim si sedmadvacetiletý útočník od hokeje odskočil do reality show. „Měl jsem to vždycky tak, že jsem udělal skvělou sezonu a bum, další rok operace,“ ohlíží se Machala v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
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Příchodem na televizní obrazovky způsobil pořádný poprask. Ondřej Machala zůstal po působení v prvoligovém Táboře bez angažmá a v průběhu října se objevil v populární reality show Love Island. Ve vile na Kanárských ostrovech hledal lásku, mezi dalšími páry nakonec došel až do finále. Fanoušky zaujal dokonce natolik, že se v hráčské databázi Eliteprospects stal v jednu chvíli nejvyhledávanějším hokejistou. „Fakt? Tak to nechápu. Ale děkuju za zájem,“ směje se rychlonohý útočník s odstupem.
Nedávno jste se vrátil z reality show Love Island. Jaká to byla zkušenost?
„Asi největší a nejlepší v životě. Vy jako diváci to vidíte jinak, než to my zažíváme. Není to taková dovolená. Ze začátku jsem litoval, že jsem tam šel, ale teď jsem nejvíc vděčný, že jsem tam byl.“
Bylo to velké vystoupení z komfortní zóny? V čem nejvíc?
„Největší problém byl, abych se aklimatizoval. Každý den jsem chodil spát v deset večer, vstával v sedm, máš trénink a další věci. Teď přijedeš a režim se ti úplně obrátí, najednou chodíš spát třeba ve čtyři. My nikdy nevěděli, kolik je hodin. Neměli jsme hodiny, nevěděli jsme, co se děje ve světě. Žiješ v bublině. Prvních sedm nebo deset dní jsem se nedokázal dostat do režimu, kdy musím vydržet na pár hodinách spánku. Celkově jsem za reality show zhubnul šest kilo ve svalech, i když jsem chodil do gymu.“
Opravdová láska
Nakonec jste došel až do finále. Překvapilo vás to?
„My s Amélií jsme tam byli jako pár nejkratší dobu, ale řeknu to teď narovinu. Myslím, že náš pár na tom byl velice dobře. Od začátku si to kliklo, měli jsme tak hluboké konverzace, ukázala mi věci, které jsem ani nevěděl, že v sobě mám. Bylo to neskutečné. Teď už mě to nepřekvapuje. Jsem velice vděčný divákům a hlavně jsem rád, že viděli, že s Amélií to je opravdové. Doufám, že to bude ta poslední a pravá.“
Změnil se vám život hodně? Jen na Instagramu vám díky účasti v reality show přibylo přes 120 tisíc sledujících.
„Obrátilo mi to život vzhůru nohama. Když to vezmu od začátku, nikdy jsem nechtěl žádnou influencerku. Měl jsem na ně špatný názor, myslel jsem si, jak je to easy. Ale je to opravdu těžké. Ameli mi vysvětlila, jak to funguje, není to jen tak, že nahrajete video a máte za to peníze. Je za tím hrozně moc práce. Nechci to vůbec srovnávat s prací od devíti do pěti, ale taky to není jen tak. Teď to vnímám úplně jinak. Za followery jsem vděčný, ale jsem v tom furt nový. Učím se to, jsem rád, že Ami mě v tom hodně podporuje. Snažím se hledat i různá YouTube videa, co se týče influencerství. Nechci ale, aby mě to měnilo, chci být svůj.“
Poznávají vás lidi na ulici?
„Tahle věc je pro mě úplný šok. Vůbec jsem nevěděl, že se tím tak žije. Kamkoliv jdu, tam mě poznávají. Když jdeme s Ami, zastavují nás. A chci říct, že nám to vůbec nevadí, jsem za to vděčný. S každým se rád vyfotím, nikoho neodmítnu. I s lidmi rád pokecám.“
S partnerkou Amélií Hrabákovou jste zatím trávili čas v show, teď jste se vrátili do běžného života. Klape vám to pořád?
„Já jsem za Ami nesmírně vděčný. Změnila u mě to, jak dokážu věřit ženám. Dřív jsem se nedokázal otevřít. Jí jsem řekl věci, které nikdo jiný neví, a to jsme spolu asi měsíc a půl. Život na vile je tak intenzivní, řešíš jenom sebe, nevíš, co se děje ve světě. Ami mi ukázala, co znamená slovo láska. Řeknu narovinu, že si ji dokážu představit jako matku svých dětí. Chci, aby nám to klapalo, budu pro ni dělat maximum. Šíleně ji miluju. Posunula mě z bodu mrazu do bodu varu.“
Začalo to jako vtípek
V medailonku před reality show jste říkal, že myšlenka, abyste se přihlásil, vznikla během letní přípravy. Kdo s tím přišel?
„Moji kondiční trenéři Daniel Jelínek, Jan Maršálek a Jiří Kilingr se asi v půlce letní přípravy začali bavit o Laváči. Já věděl, co to je, že to existuje, ale nekoukal jsem na to. A oni mi řekli, že bych se tam hodil. S dalšími kamarády jsem ze srandy udělal video a poslali jsme ho tam. Pár dní potom mi přišla odpověď, abych přijel do Prahy. Podíval jsem se teda aspoň na dva díly, abych věděl, o co jde. V Praze mi řekli, že se mi za nějaký čas ozvou, a vyšlo to.“
Takže to začalo jako vtípek s kondičními trenéry?
„Vlastně jo. Navíc jsem jim narovinu řekl, že je priorita hokej. Jenže pak se mi stalo to s ramenem…“
Co přesně?
„Asi v půlce letní přípravy jsem se probudil a začalo mě šíleně píchat v levém rameni. V únoru z Tábora jsem šel na operaci a pak bylo všechno super. A najednou tohle. Říkal jsem si, že to asi bude dobré, neřešil to, měsíc uběhl, šel jsem na magnetickou rezonanci a tam mi řekli, že mám prdlé zadní labrum (vazivově-chrupavčitý lem, který obklopuje kloubní jamku) a ještě půlku chrupavky v rameni v háji.“
V důsledku toho padlo rozhodnutí, že do show půjdete?
„Bavili jsme se hodně s Laváčem, já pořád přemýšlel. Mamka z toho byla špatná, samozřejmě nechtěla. Ségra taky ne, protože ví, že jsem docela upřímný člověk. Než jsem odjížděl, tak brečela, ať neřeknu něco, kvůli čemu budu vypadat jako debil.“ (směje se)
Než se ozvalo rameno a rozhodl jste se pro Love Island, zvažoval jste nabídky od klubů?
„Jasně, s agentem jsme je řešili. I v Love Islandu jsem jim říkal, že je priorita hokej. Ale kdybych měl teď znovu na výběr, jsem neskutečně rád, že jsem do toho šel. Fakt nejlepší zkušenost v životě, jak vyjdete z komfortní zóny. Jestli to čte někdo z kluků z hokejového prostředí, běžte to zkusit. Je to fakt super. Měl jsem tam těžký měsíc, ale našel jsem, doufám, lásku svého života. Kluci, přeju vám to a běžte to klidně zkusit.“
Zastání od Jágra
Přišly i reakce z hokejového prostředí, když jste se vrátil jako finalista?
„Hned, jak jsem přijel, mi všichni napsali. Ani jsem nedokázal všem odpovědět. Fakt jsem se snažil, ale na Instagramu to bylo šílené. Jakmile najdu trochu času, hned jdu odpovídat lidem, kterým jsem ještě nestihl napsat.“
Kdo se vám třeba ozval?
„Třeba Pleky (Tomáš Plekanec) mi psal, že si to asi pustí. Džegr (Jaromír Jágr) se mě zastal hned na začátku. Teď natočím nějaké video a Pleky mi na to napíše, že krásné. Když ti napíše taková legenda, je to super.“
Hodně rozruchu mezi hokejovými fanoušky jste vzbudil hned, když jste do show přišel. Účastnice se ptaly, za koho hrajete hokej, a vy jste odpověděl, že za Pardubice. Víte, že jste to dost schytal, když jste za Dynamo hrál naposledy v sezoně 2020/21?
„Moc rád bych to tady konečně všem objasnil. Přišel jsem, holky si mě vzaly stranou a já popisoval celý svůj hokejový život, protože je to zajímalo. Chci říct, že je to vystřižené a netočí se tam úplně všechno, co se ten den děje. Já neřekl, že hraju za Pardubice, popisoval jsem jim od konce celou svoji cestu. Říkal jsem, že jsem končil v Táboře, předtím byla Csíkszereda a postupně jsem takhle jel. Potom chtěly, abych jim řekl, kde jsem hrál a co by mohly znát. Tak jsem odpověděl, že jsem hrál za Pardubice, za Kladno, za Vsetín. Vím, že se to hodně řešilo, ale asi dokážete pochopit, že nevidíte všechno, co se tam děje a řekne. Je to reality show a vyšlo to zrovna takhle vystřižené.“
Show skončila, vrátil jste se domů do Pardubic. Už máte plán, co budete dělat dál? Vydáte se dráhou influencera?
„Já hlavně chci zůstat furt takový, jaký jsem. Nechci se měnit. Chci teď nejdřív dořešit rameno, budeme se tomu věnovat hned, jak to bude možné, protože teď mám určité povinnosti. V influencerství se učím. Tím, že já jsem v tom nový a Ameli už je zkušená, se autenticky doplňujeme a pro lidi je to super. Hrozně si vážím podpory a budu se snažit lidi bavit dál. S hokejem uvidíme. Chci Ameli ukázat tuhle stránku svého života.“
Návrat na led
Takže plánujete, že ještě budete hrát profesionálně?
„Chci dát dohromady rameno a dát hokeji poslední šanci. Uvidíme samozřejmě, co mi řeknou po operaci. Jestli řeknou, že bych mohl do budoucna ztratit motoriku ruky, už to nepůjde. Zdraví je na prvním místě. Ale určitě bych to ještě chtěl zkusit.“
Stihnout byste chtěl příští sezonu?
„To nejde takhle říct. První musím podstoupit operaci a potom uvidíme, co bude. Já nevím, co bude za dva dny. Harmonogram se nám pořád mění. Rozhodně se chci hokeji dál věnovat. I lidem chci dát možnost vidět mě z jiné stránky, té hokejové. A hlavně to chci ukázat Ami. Hokejový život, hokejové prostředí, jaké je být hockey wife. Teď ale nedokážu říct, jak přesně to bude.“
A jaká by byla vaše představa? Nabídka z Maxa ligy?
„Nevím. Moc dobře si uvědomuju, že to bude těžší, protože se hokej za rok posunul, zatímco já nehrál. Kluci i týmy se zlepšují. Vůbec to nebudu mít lehké. Ale dám do toho všechno, budu pracovat na milion procent a budu se snažit dostat zpátky. Nebudu tady říkat, kam bych si myslel, že bych mohl jít. Musím to probrat s agentem.“
Neuvažoval jste o tom, že by vám Love Island mohl v návratu uškodit? Někteří lidé z hokejového prostředí to můžou brát tak, že místo léčení ramene jste radši šel do reality show.
„Vím, jak jsem to cítil v tu dobu. Rozhodl jsem se jet na Love Island, byla to pro mě neskutečná zkušenost a vážím si toho, že jsem to udělal. Taky jsem nad tím přemýšlel, když jsem viděl rodinu, jak je z toho špatná. Ale teď bych nic neměnil. Ať si každý říká, co chce. Mně je úplně jedno, jestli si někdo z hokeje bude myslet, že jsem se na to vykašlal. Nevykašlal. Věděl jsem, že když půjdu na operaci hned, stejně stihnu až druhou půlku sezony. Nestihl bych pět měsíců soutěže, pak se do toho budu dostávat. Proto jsem se rozhodl pro Love Island a jsem nesmírně rád, že jsem to udělal.“
Největší úspěch? Postup s Kladnem
Kariéru jste měl velmi zajímavě rozeběhnutou, ale pak se to asi před pěti lety začalo lámat. Na vině byla zranění?
„Když to vezmeme od začátku, měl jsem to vždycky tak, že jsem udělal skvělou sezonu a bum, další rok operace. Další sezona skvělá a operace. Taky jsem udělal spoustu špatných rozhodnutí, nebudu se na nic vymlouvat. Zranění k tomu patří, nikomu to nepřeju. Už ani nedokážu říct, kolik za sebou mám operací. Pět nebo šest, teď půjdu možná na sedmou a všechno to jsou ramena. Když vám nepřeje štěstí, co se týče zdraví, co naděláte? Nechci házet flintu do žita.“
Co považujete za nejlepší období v kariéře? Baráž s Pardubicemi, kde jste jako mladý pomohl udržet extraligu, nebo postup s Kladnem, na němž jste měl obří podíl?
„To nejde takhle jednoduše říct. Když si tým sedne a rozumí si, dělá úspěchy. Na Hlinkovi to byl největší úspěch, dal jsem zlatý gól a vyhráli jsme to jako jediný český tým. Na Kladně jsem pak vyhrál nejlepšího střelce prvoligového play off, ve Vsetíně jsem taky dal plno gólů. S Kladnem jsme vyhráli postup do extraligy, se Vsetínem první ligu a s Pardubicemi jsme se udrželi v baráži, kde se mi taky velice dařilo. Nejde říct jednu věc. Povedlo se mi toho docela dost. Kdybych měl zmínit jedno období, tak asi Kladno.“
Proč?
„Přišel jsem z Pardubic a neskutečně mi pomohli Džegr a Pleky. Nejdřív jsem nevěděl, jak s Džegrem hrát. Byl jsem zvyklý furt pomáhat v rohu, jezdil jsem tam za ním a on mě zpucoval, co tam dělám. Já v tu dobu nevěděl, že na sobě dokáže mít tři borce a nikdo mu nevezme puk. Pleky mi to pokaždé hodil, takže jsem pořád ujížděl. Hrát s nimi byl sen každého kluka a já si ho prožil. Za to jsem neskutečně vděčný a vzpomínám na to asi nejlíp.“
S Plekym a Džegrem to byla pohádka
Tenkrát jste nesnášel, když se vás novináři ptali, jaké je hrát s Jágrem a Plekancem. Proč?
„Ze začátku bylo fakt těžké s nimi hrát, nevěděl jsem, co mám dělat. Doteď si pamatuju, jak mi Džegr řekl, že to budeme hrát takhle. Pak přišel Pleky a řekl mi něco jiného. Jak jsem říkal, v rohu si to Džegr uhrál sám, jezdit k němu byla blbost. Až později jsem věděl, co dělat, kam si najíždět. Oba jsou úplné legendy. Moje největší přednost je rychlost, Pleky mi to tam házel a já jezdil. Fakt úplná pohádka. Pak mě mrzel až další rok.“
Tam už se to po zdravotní stránce začalo sypat, že?
„Byla tam operace a tři zápasy po návratu jsem měl otřes mozku. To mě mrzelo asi nejvíc.“
Už jste odpustil Bohumilu Jankovi za ostrý zákrok, kterým vás poslal do bezvědomí a na dlouhou dobu na marodku?
„Už to moc nevnímám, spíš mě mrzelo gesto, co udělal, smál se tomu. Je to prasárna, nepřeju to nikomu, ani svému největšímu nepříteli. Ani nevím, jak dlouho jsem pořádně nemohl nic dělat, motala se mi hlava. Jank se mi pak omluvil, já mu na to ani neodepsal, to se přiznám. V té době jsem byl naštvaný, ale teď už to tak neberu. Stalo se.“
Po otřesu mozku už se vám začala častěji ozývat ramena? Odehrál jste 14 utkání, v další sezoně jen tři.
„Pak jsem šel do Frýdku, odehrál jsem tři zápasy a znova rameno. Potom jsem hrál lotyšskou ligu a tam se mi dařilo. V bodování jsem byl nad všemi a vytáhl si mě Vsetín. Tam jsme vyhráli a bylo to super.“
Proč to nepokračovalo? V další sezoně vydal klub informaci, že jste ztratil chuť do hokeje, nehrál jste a pak přišla výměna do Pardubic B.
„Věci byly trochu jinak. Chuť do hokeje jsem nikdy neztratil, spíš jsem nebyl spokojený s prostorem a dopadlo to takhle. V té době jsem se k tomu nemohl vyjádřit a teď už se k tomu vracet nechci. Je to za mnou, ale samozřejmě Vsetínu přeju jen to nejlepší. Znám tam některé kluky a doufám, že se jim bude dařit.“
V Rumunsku to bylo crazy
Později jste šel ještě na poměrně neobvyklou adresu do Rumunska. Jaké to bylo?
„Řešil jsem kluby, měl jsem určité nabídky a pak jsem se bavil s kluky, kteří v Rumunsku byli. Řekli mi, že liga je docela dobrá. Když jsem tam přijel, měli jsme trenéra Kevina Constantina, který koučoval NHL. Museli jsme číst playbooky, které nám on vytvořil. Byly dva nebo tři a každý měl sto stránek. Přišel jsem na hotel, sedl si a učil jsem se. A pak byly testy. Pokud jsi neměl asi 83 procent, nehrál jsi. Bylo to s ním crazy, navíc byl dost rázný. Ale zase mi to dalo představu, jak fungují jiní trenéři. Zkušenost super.“
A loni v prosinci přišla nabídka z Tábora, kde jste odehrál šest zápasů. Tam se zase ozvalo rameno?
„Zase rameno. Bohužel. Už jsem o tom přemýšlel, ale nechci končit, protože hokej miluju. Doufám, že další operace, která snad bude poslední, dopadne dobře. Chci do toho naskočit, i když vím, že hokej se zase posune za rok, co nehraju. Budu muset ještě mnohem víc makat.“
Opakovaná zranění musí být těžká na hlavu. Byl ve hře i úplný konec kariéry?„Jo. I můj taťka, který je doktor, se už o rameno bojí, protože mám artrózu. Ale hokej je to, co jsem odmala dělal, je to můj život. Furt v hlavě jedu tak, že tomu chci dát poslední šanci. Kdyby se stala další operace, pak už to asi nepůjde.“
Neomezují vás zdravotní problémy i v běžném životě?
„V gymu můžu dělat spoustu věcí, ale nejhorší jsou rotace. Kdybych měl dát teď golfák, tak ho nedám. Nevím, jak to bude, přímo s chrupavkou jsem nikdy problém neměl. Vždycky to bylo buď přední, nebo zadní labrum. Doufám, že to dopadne dobře.“
Ondřej Machala
Narozen: 11. ledna 1999 (27 let) v Havlíčkově Brodě
Pozice: útočník
Hráčská kariéra: Litoměřice (2017-18), Pardubice (2018-21), Frýdek-Místek (2018, 2022/23), Jihlava (2019), Prostějov (2019), Vrchlabí (2020/21), Kladno (2021-22), Kaunas (2023/24), Vsetín (2024-25), Pardubice B (2024/25), Csíkszereda (2025), Tábor (2025/26)
Úspěchy: zlato Memoriál Ivana Hlinky (2016)