Vychovejte si to dítě! Hokejista Nosek o slzách, předsudcích a životě se synem s autismem
Oči měl vlhké, na židli si připravil papírové kapesníky. „Pořád je to hodně emotivní pro mě,“ vysvětlil hokejista Tomáš Nosek, vítěz Stanley Cupu i extraligový šampion, v silné zpovědi v rámci podcastu Branky, děti, rodiče. V něm mluvil o šestiletém synovi, jenž má poruchu autistického spektra. A dlouho 34letému útočníkovi trvalo, než si to připustil. „To víte, každý chce mít zdravé děti,“ říká pardubický patriot, který do studia přišel s jasným cílem: přispět k osvětě o autismu. Aby další rodiče nemuseli stejně jako on s manželkou poslouchat: Proč si neumíte vychovat vlastní děti?
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Zvedl nad hlavu nejslavnější hokejovou trofej, doma ale prožívá radost i z toho, že si jeho syn dokáže říct, co potřebuje. Úspěšný útočník otevřeně vypráví o Patrikovi, který má poruchu autistického spektra. O tom, jak dlouho se s diagnózou smiřoval, proč uvažoval o konci kariéry a co by měli vědět lidé, kteří místo pochopení radí.
I kdyby se jen jeden táta měl cítit líp...
O svém synovi se mu nemluví snadno. Přesto se rozhodl pustit posluchače do rodinného života s jednoznačnou touhou: přispět k většímu pochopení dětí s autismem. A dodat odvahu těm, kteří právě procházejí něčím podobným. „I kdyby to měl být jenom jeden člověk, jeden táta, který si prostě to poslechne a bude se potom cítit líp, že v tom není sám, tak za to budu rád,“ říká hvězda hokejové extraligy.
Pro server iSport o citlivém tématu poprvé krátce promluvil už před sezonou. A už tehdy se k němu dostaly pozitivní reakce. „Viděl jsem, co zmůže jeden rozhovor,“ přiznal. Tentokrát se otevřel ještě mnohem víc.
Prvních odlišností si s manželkou začali všímat kolem Patrikových dvou a půl let. Nosek ale přiznává, že vnitřně přijmout synovu diagnózu mu trvalo mnohem déle. „Tak každý chce mít zdravé děti, že jo, samozřejmě,“ popisuje tehdejší pocity a otřel si přitom oči. Pomohlo mu, když o autismu začal mluvit s ostatními a poznávat jejich zkušenosti. Postupně také zjišťoval, kolik se sám může od syna naučit. Třeba trpělivosti.
Miluje čísla a puzzle
Dnes rodinu těší pokroky, které by jiným mohly připadat samozřejmé. Patrik, jenž podle otce do pěti let téměř nemluvil, už dokáže slovně vyjádřit některá přání a potřeby. Naučil se obléknout i vyčistit si zuby. Miluje čísla, skládání puzzle a umí překvapit pamětí: ještě po roce si pamatoval čísla autobusů, kterými rodina cestovala.
Za jednotlivými úspěchy je spousta práce a jedno velké přání rodičů. „A prostě ten cíl je, aby jednoho dne byl soběstačný a nemuseli jsme se o něj starat,“ přeje si milující táta.
Vedle toho přicházejí chvíle, které bolí. Pohoršené pohledy v restauraci nebo na hřišti, přesvědčení cizích lidí, že dítě jen zlobí. „Vychovejte si to dítě,“ připomíná Nosek předsudek, s nímž se rodiny setkávají.
Sám se dnes snaží soustředit především na syna a jeho bezpečí. Od okolí by si přál, aby se před rychlým odsudkem zastavilo. „Nebudu soudit, možná nevím, co se děje tam nebo tam,“ nabízí smířlivější pohled.
Potřebné terapie v zámoří
Jak zásadně otcovství proměnilo jeho priority, ukazuje i přiznání, že kvůli Patrikovi uvažoval o odchodu z hokeje. „Měl jsem myšlenku, že skončím kvůli němu. Nebudu lhát,“ odpovídá upřímně.
Chtěl se synovi věnovat naplno. Nakonec však i pokračování v NHL získalo další smysl – kvalitní zdravotní pojištění pomáhalo rodině zajistit potřebné terapie. V podcastu popisuje také odjezdy na dlouhé tripy, při nichž péče o oba kluky zůstávala na manželce, i to, jak důležité je vzájemně se podržet.
Nosek je ambasadorem Rodinného Integračního Centra v Pardubicích, které se zaměřuje na podporu dětí a rodin s poruchami autistického spektra. Jedna z největších osobností extraligy je ráda, že s osvětou pomáhá i jeho klub Dynamo.
Co dalšího se dozvíte?
- Jak se s manželkou navzájem podrží v těžkých chvílích
- Jak se u Patrika autismus projevuje a jaké dělá pokroky
- Jaký vztah má s mladším bráškou
- Co pro něj znamenalo sdílet vítězství ve Stanley Cupu s rodinou
V tradičním podcastu Branky, děti, rodiče ho zpovídali Šárka Strachová, někdejší lyžařská šampionka, a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport. Najdete ho rovněž na YouTube a na všech podcastových aplikacích.