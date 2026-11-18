Jardo, vyprodáno bude za minutu! Fanoušci si přejí velkou rozlučku, co Jágrovi vzkazují?
Když Jaromír Jágr v exkluzivním rozhovoru pro iSport přiznal, že ze svého hokejového těla „vyždímal poslední kapičku“ a uvažuje o oficiální rozlučce, překvapil nečekanou skromností. Položil si řečnickou otázku, jestli by vůbec někdo stál o to, aby uspořádal rozlučku. Hokejový národ legendě hned poslal jednoznačnou odpověď: No jasně! Anketa u interview i ohlasy na YouTube se shodují: „Za chvíli se vyprodá i O2 aréna!“ Nejslavnější český sportovec už si tak může střádat plány, koho oslovit. Nedá se předpokládat, že by někdo s pozváním vůbec váhal…
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Otázka nestojí, jestli ano. Ale jak rychle se vyprodají vstupenky… Reakce fanoušků se dala čekat. Jágrovi tak vyslali hlasitou odpověď.
Anketa vyznívá jednoznačně
„Je pravda, že něco v hlavě mám. Nevím, jestli by to lidi zajímalo. Ale pokud by k tomu došlo, ideální termín by byl začátek srpna 2027,“ uvedl sám druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL. Mluvil o tom, že jeden zápas by rád zorganizoval v Čechách, druhý na Moravě.
„Ale nechci předbíhat, uvidíme, co na to řeknou lidi. Třeba je to zajímat nebude. Třeba by nikdo nepřišel,“ zapochyboval.
Jenže sám musel tušit, že opak je pravdou. Nejlepší hokejista československé historie vyhrál olympiádu, dvakrát mistrovství světa. Národní dres oblékal s hrdostí, fanoušci mu tedy rádi vyjádří respekt právě tím, že by na exhibici s chutí dorazili. Kdyby nic neuspořádal, naopak by je to mrzelo.
Anketa na stránkách iSport.cz vyznívá jednoznačně. 91 procent lidí si myslí, že by rozlučku měl uspořádat. Zvlášť hlasitě to dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu dali najevo lidé pod samotným videorozhovorem na YouTube.
Vyprodají se Praha i Brno
„Na Jardu vyprodáme O2 Arenu za 2 dny,“ vzkazuje jasně uživatel s přezdívkou 999HumlOndrej. A není zdaleka sám. Další diváci se předhánějí v odhadech rychlosti, s jakou by se po vstupenkách zaprášilo.
„Rozlučka by byla samozřejmě vyprodaná v první minutě, Jardo!“ ujišťuje ho další z fanoušků.
Myšlenka, kterou Jágr nastínil, tedy uspořádat na začátku srpna 2027 jedno utkání v Čechách a jedno na Moravě, padla na mimořádně úrodnou půdu. Lidé nadšeně kvitují, že by se akce nemusela omezit jen na Prahu.
„Nepochybuji o tom, že se Praha i Brno vyprodají,“ píše fanoušek Petr, který zároveň navrhuje vysněnou sestavu. Na ledě by kromě českých hvězd rád viděl i Jágrovy někdejší zámořské parťáky, například Aleksandera Barkova nebo Sidneyho Crosbyho. Podobně odvážné představy mají i ostatní. Padají návrhy na mix českých legend a současných hvězd NHL, na sociálních sítích si lidé přejí vidět i největší jména všech dob: Wayne Gretzky nebo Mario Lemieux.
Reakce fanoušků jasně ukazují, že pro veřejnost Jágr není jen hráčem na sklonku kariéry, ale nedotknutelným symbolem. V záplavě zpráv rezonuje obrovský respekt k tomu, co pro český sport dokázal.
„Jaromír Jágr by si zasloužil největší rozlučku, co tu kdy byla,“ shrnuje celkovou náladu další ze čtenářů s tím, že takových legend by si Česko mělo víc vážit. „Tomu, co jsi udělal pro Česko, ti nikdy nebude zapomenuto. Dokázal jsi nemožné,“ zní jeden z mnoha dalších vzkazů.
Získejte speciální kartičky
Mimořádně pozitivní ohlas u fanoušků budí kromě myšlenky na rozlučku také Jágrova autobiografie JÁ68. Výpravná pětisetstránková kniha, na které spolupracoval s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a Zdeňkem Jandou, posbírala po roce na trhu nejen skvělé recenze, ale i prestižní ocenění – první místo v Ceně Ondřeje Sekory za nejlepší sportovní knihu roku (vyhlašuje Klub sportovních novinářů) a druhé místo v rámci Sport Alive Awards.
Jako poděkování za obrovský zájem přišel sám Jágr s nápadem na speciální vánoční dárek pro fanoušky. Ve spolupráci s firmou Moje Kartičky z Hradce Králové vznikla unikátní a limitovaná edice sběratelských karet s motivy Jágrova mládí, reprezentace i Kladna. Ke každému objednanému výtisku knihy přes oficiální e-shop (ja68.cz) nyní čtenáři získají jednu náhodně vybranou kartu.
Nejlákavější jsou prémiové kartičky obsahující ustřižený kousek oficiálního dresu Rytířů Kladno. „Ten už na sebe nikdy neobléknu. A jeho kousky můžete najít právě v kartičkách. Jsou fakt krásné. Takové, jaké by měly být,“ komentuje to samotný hráč.
Hitem je dres i podpis
Na ty nejšťastnější pak čeká absolutní sběratelský grál: karta s kouskem dresu a Jágrovým vlastnoručním podpisem, jejíž hodnota se podle výrobců může na sběratelském trhu vyšplhat do řádu tisíců korun.
Zájem fanoušků o kartičky i knihu ukazuje jedno: hokejová mánie kolem čísla 68 zdaleka nekončí. Jágr dostal od hokejové veřejnosti ten nejsilnější možný mandát. Pokud se v srpnu 2027 rozhodne vyjet naposledy na led, celá republika bude chtít být u toho.