Rusové už se smiřují s tím, že se na hokejové MS nedostanou. Je to hanba, vadí legendě
Vjačeslav Fetisov přiznal, že šance ruské hokejové reprezentace na účast na mistrovství světa 2027 v Německu jsou mizivé.
Nejen zákaz startu juniorů na MS v Kanadě ukázal, že proti vízovým restrikcím jednotlivých států nemá diplomacie páky.
Poslankyně Světlana Žurovová zkritizovala IIHF, pohrozila jí soudními spory a řekla, že do Ruska by evropské týmy stejně nepřijely.
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Ruský hokej se pomalu smiřuje s tím, že jeho izolace na mezinárodní scéně jen tak neskončí. Přestože se blíží termín mistrovství světa dospělých v roce 2027, které bude v květnu hostit Německo, v Rusku sílí hlasy, že šance na návrat národní reprezentace jsou mizivé. Přiznal to i dvojnásobný olympijský vítěz a poslanec Státní dumy Vjačeslav Fetisov.
Proti Rusku je prodej vstupenek
Německý hokejový svaz v čele se svým předsedou Frankem Lutzem sice nedávno vyzval Mezinárodní hokejovou federaci IIHF, aby otázku složení účastníků šampionátu vyřešila co nejdříve, samotní Rusové však zůstávají skeptičtí. Podle Fetisova hraje proti nim jak postoj řady západních zemí, tak i logistika prodeje vstupenek.
„Myslím si, že máme jen malou šanci na účast na mistrovství světa. Zaprvé by bylo divné prodávat vstupenky na zápasy turnaje, když se ty zápasy nebudou konat. A zadruhé najdou ještě spoustu různých důvodů, aby nám účast na mistrovství světa znemožnili. Vždyť vidíme, co se teď děje. A nevím, co se za tu dobu může stát, aby se situace změnila k lepšímu,“ prohlásil bez obalu Fetisov.
Pesimismus v ruských hokejových kruzích výrazně přiživilo nedávné rozhodnutí nepustit ruskou mládežnickou reprezentaci na mistrovství světa juniorů v Kanadě na přelomu roku. Fetisov tento krok označil za absurdní a poukázal na to, že proti vízovým restrikcím jednotlivých států nemá sportovní diplomacie prakticky žádné páky.
„Je to hanba. Je tu ještě jedna nuance: Kanada je kolébka hokeje, ale pak se tento sport stal naším, v Americe hrají naši hokejisté. A najednou Kanada zakazuje našim klukům hrát hokej – to je naprostý nesmysl. To je samo o sobě neuvěřitelná situace. A nedá se proti tomu bojovat, protože suverénním právem každé země je odmítnout udělení víza bez udání důvodu,“ zlobil se někdejší hvězdný obránce.
„Absurdita, výsměch“
Zároveň připomněl, že nejde o ojedinělý případ, kdy ruským sportovcům vystavily stopku přímo národní úřady pořadatelských zemí. „Už jsme viděli, jak naše holky nepustili do Nizozemska s odůvodněním, že představují hrozbu pro stát. Absurdita a hloupost sílí. To už je přímo výsměch,“ dodal Fetisov.
Kritikou na adresu Mezinárodní hokejové federace nešetří ani další olympijská vítězka a poslankyně Státní dumy Světlana Žurovová. Podle ní IIHF selhala, když nedokázala prosadit účast ruských juniorů v Kanadě navzdory dřívějšímu rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže CAS.
„Mezinárodní federace projevila slabost, nevydržela tlak ze strany národních federací a politiků. Nyní budou následovat soudní spory a pokuty. Soudní rozhodnutí je třeba plnit,“ zdůraznila Žurovová nástup odvetných akcí.
Evropské země do Ruska nepřijedou
Zároveň však realisticky zhodnotila, že ani případné odebrání pořadatelství Kanadě a přesun šampionátu na ruské území by situaci nevyřešil. Hokejový svět by se takové akce jednoduše nezúčastnil.
„To by šlo jen v případě, že by Mezinárodní federace zrušila mistrovství světa a přesunula ho na jiné místo. Takové mistrovství světa v hokeji, i když jde o juniorské, se připravuje dva roky. Zrušit ho teď a přesunout není tak jednoduché. My bychom samozřejmě turnaj mohli hostit, na takové výzvy jsme vždy připraveni. Ale pak vyvstane otázka: kdo vlastně bude hrát? Objektivně vzato, evropské země určitě nepřijedou. Bohužel to nebude fungovat,“ uzavřela Žurovová.