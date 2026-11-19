Dojemné video malého Sama s Jágrem: A proto jsi byl nejlepší? Legenda vysvětluje
Sedl si na střídačku, malého Sama vzal za ramena a zeptal se: „Víš, co je největší nesmysl, co o mně napsali?“ Jaromír Jágr se pak dal do vyprávění, při němž na něj malý hokejista obdivně kouká. Nejslavnější český sportovec v natočeném klipu shrnul zásadní myšlenky svých pamětí JÁ68, které teď exkluzivně na oficiálním eshopu ja68.cz nabízí se sběratelskou kartičkou. Video už má desetitisíce přehrání na sociálních sítích.
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Je to dojemná scéna, na jejímž konci se Sam dá do čtení obsáhlé biografie. „Když jsme knížku dělali, od začátku jsem do toho šel s tím, že bych chtěl, aby byla inspirací hlavně pro rodiče a děti,“ vysvětluje legendární útočník, jenž v kariéře vyhrál, co mohl.
Dvakrát Stanley Cup, olympiádu, mistrovství světa, spoustu individuálních trofejí. Jenže sport není zdaleka jenom o výhrách. Ale i o tom, jak se člověk zvedne po porážce.
Také o tom na střídačce mluví. Na závěr poví: „Tady to všechno máš.“ A klučinovi, jenž sní, že jednou bude jako on, předá svoje paměti.
Kartička s Jágrem v dresu
Každý, kdo si knihu JÁ68 pořídí na eshopu ja68.cz, dostane jednu náhodně vybranou sběratelskou kartičku. Největším lákadlem je karta s kouskem oficiálního dresu Rytířů Kladno.
„Ten už na sebe nikdy neobléknu. A jeho části můžete najít vy právě v kartičkách,“ říká druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který v nedávném rozhovoru pro deník Sport přiznal, že už plánuje rozlučku. Takže jeho neuvěřitelná kariéra je u konce.
Jak je možné, že byl nejlepší? Co mu pomohlo? Jaké nejdůležitější rady dostal?
To všechno se dočtete v jeho pamětech. A zdarma navíc dostanete jednu z kartiček. Ti nejšťastnější dokonce nejen s dresem, ale i s jeho podpisem.
„Kartičky jsou skvělé. Přesně takové, jaké by měly být. Ten, kdo ji získá, určitě bude spokojený. Jsou krásné,“ tvrdí Jágr, jenž už v hlavě pomalu chystá plány, jak zorganizovat velkolepou rozlučku s kariérou. Ta by se mohla uskutečnit v srpnu příštího roku.