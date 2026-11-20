Mluvčí z Ruska se pustila do Macinky kvůli hokejistkám: Rasista, neonacista a bojí se žen
- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky o ruských hokejistkách za rasistický a neonacistický.
Macinka označil hokej za mužský sport a ruské hráčky nazval mužatkami, za což se později omluvil s tím, že nemluvil o Češkách.
Ministr vnitra Lubomír Metnar potvrdil, že ruským hokejistkám nebude umožněn vstup do Česka na lednové mistrovství světa do 18 let v Ostravě.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Jako rasistický a neonacistický označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, který nedávno nazval ruské družstvo juniorských hokejistek mužatkami.
Macinka je podle ní nadutý, přestože není žádnou hvězdou, a bojí se žen. Informovala o tom agentura TASS.
Sportovkyně včetně ruských označil za mužatky
Macinka na začátku měsíce v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na ostravském mistrovství světa kategorie do 18 let v lednu 2027 označil hokej za „mužský sport“ a uvedl, že feministky budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“. Za svůj výrok se později omluvil s tím, že jako o mužatkách hovořil pouze o ruských hráčkách, nikoliv o českých.
„Řekl, že to není o Češkách, ale o cizinkách. Rozhodl se, že svou genderovou předpojatost napraví otevřeným rasismem a neonacismem,“ komentovala Zacharovová Macinkovu omluvu. „Normální, že? Český ministr zahraničí v roce 2026,“ dodala.
Ministr potvrdil Rusům zákaz vstupu do ČR
Sportovní arbitrážní soud na konci října rozhodl, že se ruské týmy s okamžitou platností mohou účastnit hokejových šampionátů. Několik zemí, včetně Česka, Finska nebo Lotyšska, uvedlo, že trvají na vyloučení ruské reprezentace, která byla z mezinárodních soutěží vyloučena po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, dokud válka neskončí. Ministr vnitra ve středu oznámil, že ruským sportovcům nebude umožněn vstup na území České republiky.