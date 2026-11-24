EU podpořila pořadatele hokejových šampionátů v bojkotu Ruska. Odepře mu účast na akcích
Evropská komise navrhla v novém balíčku sankcí zakázat ruským týmům účast na sportovních a kulturních akcích.
Návrh reaguje na rozhodnutí arbitráže CAS, po němž sedm hokejových svazů včetně Česka ohlásilo bojkot zápasů s Ruskem.
Opatření ještě musí schválit členské státy, které mají zvážit i neudělování schengenských víz ruským sportovcům se státními symboly.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Podle nařízení Mezinárodního sportovního tribunálu se Rusko teoreticky může zúčastnit turnajů spadajících pod mezinárodní hokejovou federaci IIHF. Rozhodnutí CAS vyvolalo vlnu protestů. Kanada, která organizuje blížící se šampionát juniorů do 20 let, odmítla udělit Rusům víza. Na stranu pořadatelů mistrovství světa se nyní postavila rovněž Evropská unie.
Další balíček sankcí
Verdikt mezinárodní arbitráže uvrhl mezinárodní hokej do chaosu. Sedm hokejových svazů dalo jasně najevo, že případné zápasy s Ruskem bude bojkotovat. Začali poslední mistři světa Finové, přidali se Švédové, Češi, Lotyši, Dánové, Norové a Rakušané. V době ruské války na evropské půdě jsou pro ně taková utkání nestravitelná. Agrese pokračuje, Rusko se však dál domáhá návratu.
Významní sponzoři, v čele s hlavním partnerem Škoda Auto, oznámili, že v případě účasti Ruska od podpory turnajů odstoupí. Klíčovým turnajem sezony je mistrovství světa mužů, které má v květnu příštího roku pořádat Německo. Po verdiktu CAS organizátoři znejistěli. Evropská unie nyní hostitele podpořila.
V pondělí představila další balíček sankcí proti Rusku. Zúčastnit se mohou pouze jednotliví sportovci, kteří nastoupí pod neutrální vlajkou, tedy bez ruských státních symbolů na dresech, bez ruské hymny a vlajky při předávání cen a bez doprovodu zástupců ruských svazů. A lední hokej je, jak je známo, týmový sport.
Návrh musí schválit země EU
„Rusko dále izolujeme. Odepřeme mu účast na sportovních a kulturních akcích,“ uvedla k tomu Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise. „Sportovní akce nesmějí být fórem pro propagandistické aktivity,“ dodala. Tento návrh musí ještě schválit členské státy EU. Kromě zákazu účasti chce Evropská unie zavést také nová omezení vstupu na území.
Jak uvádí Evropská komise v tiskové zprávě, členské státy by měly navíc zvážit odepření schengenských víz ruským sportovcům, kteří se účastní sportovních akcí, při nichž jsou používány ruské národní symboly, jako je vlajka, hymna nebo dresy.