Slovenská legenda ostře o bývalém spoluhráči Šatanovi: Jede na proruské vlně. Je to ostuda
V osmdesátých letech byl kapitánem Québec Nordiques, v jedné sezoně dokonce posbíral neuvěřitelných 139 kanadských bodů. Peter Šťastný patří k největším legendám slovenského hokeje, ostatně v kanadsko-americké NHL strávil dohromady patnáct sezon. V zámoří má sice trvalé zázemí, domácí hokejové poměry ale neustále sleduje. V rozhovoru pro televizi TVA se ostře vyjádřil k návratu Rusů do mezinárodního hokeje a nebral si servítky ani s prezidentem Slovenského svazu Miroslavem Šatanem.
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Slovenský hokej zaujal vůči Rusku navenek neutrální postoj. Zatímco jiné národní týmy v čele se Švédskem, Finskem či Českem jednoznačně odmítly proti sborné nastoupit, Slovenský svaz ledního hokeje mlčel.
Rusové zabíjejí nevinné, nemůžeme zapomenout
To však neplatí o legendárním Peteru Šťastném, jenž má k věci zcela jasný názor. „Rusové zahájili agresi a masově zabíjejí miliony nevinných Ukrajinců, vojáků i civilistů. Svět musí něco udělat. Nemůžeme na to zapomenout a začít se s nimi přátelit. Musí se stáhnout, a dokud nebude dosaženo úplného míru, na kterém se dohodnou Rusko a Ukrajina, musí svět něco udělat,“ prohlásil Šťastný pro televizi TVA.
„Jsem rád, že IIHF (Mezinárodní hokejová federace, pozn. red.) a Mezinárodní olympijský výbor suspendovaly ruské týmy, případně i ruské hráče. Nechci to vztahovat na jednotlivce, protože jednotlivec nemůže nést odpovědnost za kolektivní rozhodnutí, ale z mého pohledu je to správné,“ pokračoval.
Zkorumpovaná vláda
Člena slavné hokejové rodiny a otce bývalých hráčů NHL Paula a Yana Stastnych potěšilo stanovisko kanadské vlády, která zakázala start Rusů na blížícím se světovém šampionátu juniorů. Slova chvály ale naopak nedaroval postoji svého Slovenska.
„Evropa má jasný postoj. Výjimkou jsou Rusové a Slováci, to mě přivádí k šílenství. Máme zkorumpovanou vládu, bývalé komunisty, socialisty a přátele Kremlu. Už ani nevím, jak dlouho vedou zemi, která jde od deseti k pěti. Přesto vždycky nějak najdou způsob, jak vyhrát volby,“ nechápal Šťastný.
Zastavil se také u prezidenta Slovenského svazu ledního hokeje Miroslava Šatana, paradoxně svého bývalého spoluhráče. „Jede na stejné vlně jako slovenský premiér, tedy proruské. Je to neodpustitelné, je to ostuda, je to trapné, prostě všechno dohromady. A přitom oni reprezentují mou zemi,“ povzdechla si sedmdesátiletá legenda.