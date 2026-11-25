Z Berouna až do zákulisí NHL. Mladí Medvědi prožívají hokejový sen v Americe
Patnáct mladých hokejových nadějí z HC Berounští Medvědi, ročníku 2015, právě nyní prožívá mimořádné sportovní dobrodružství v americké Philadelphii. Pod vedením trenéra a bývalého profesionálního hokejisty Martina Podlešáka poznávají čtyři hokejistky a jedenáct hokejistů zákulisí slavného klubu NHL Philadelphia Flyers, sehrávají utkání s americkými vrstevníky a získávají zkušenosti, které dalece přesahují hranice sportu.
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Hokejová výprava odletěla do Spojených států v neděli 22. listopadu a již první dny přinesly dětem nezapomenutelné zážitky. Mladí Medvědi navštívili tréninkové prostory a kabinu Philadelphia Flyers a osobně se setkali s českým brankářem Danem Vladařem. Mimořádně emotivním okamžikem bylo přivítání před prvním utkáním s americkými vrstevníky, kdy na zámořském stadionu zazněla česká státní hymna.
Hokej není jen o gólech a vítězstvích
Za myšlenkou celého projektu stojí trenér Martin Podlešák, bývalý profesionální hokejista, kterého si v roce 2001 ve druhém kole draftu NHL vybral tým Phoenix Coyotes. Své zkušenosti ze zámořského hokeje i české extraligy dnes předává nastupující generaci.
Celý projekt vznikl především jako motivace pro děti, s cílem budovat silný kolektiv, týmového ducha, vzájemný respekt a pozitivní vztah ke sportu.
„Není pro mě rozhodující, kolik z těchto dětí u hokeje zůstane a zda se některé z nich stane profesionálním hráčem. Mým cílem je vytvořit skutečný tým, ve kterém děti drží při sobě, vzájemně se podporují a mají radost ze sportu. Chci jim ukázat, že díky hokeji mohou poznávat svět a zažívat věci, na které budou vzpomínat celý život,“ říká Martin Podlešák, trenér mladých Berounských Medvědů.
Čtyři zápasy, zákulisí NHL i poznávání Ameriky
Během týdenního pobytu absolvují mladí Medvědi čtyři utkání s místními hokejovými týmy, návštěvy tréninků Philadelphia Flyers a jako diváci se zúčastní dvou zápasů NHL. Součástí programu je také návštěva kabiny Philadelphia Flyers, celodenní výlet do New Yorku a poznávání Philadelphie včetně legendárních Rockyho schodů.
Významnou roli v realizaci celého projektu sehráli také rodiče, kteří se aktivně podíleli na plánování, organizaci a samotném průběhu zahraniční výpravy.
Berounští Medvědi tak ukazují, že i regionální hokejový klub může dětem nabídnout mimořádné příležitosti a že mládežnický sport není jen o výsledcích a výkonech, ale především o radosti, přátelství, společných zážitcích a odvaze plnit si své sny.
Do České republiky se mladí hokejisté vrátí v pondělí 30. listopadu 2026.