Sport Magazín: Rulík o bláznech na zeměkouli, legenda házené i bijec MMA
Už v pátek vychází Sport Magazín a obsáhlý rozhovor s trenérem hokejových mistrů světa Radimem Rulíkem. V seriálu Branky, děti, rodiče vystoupily bývalá vicemistryně světa ve skoku o tyči Kateřina Baďurová Janků s dcerou Ellen. Skvělý házenkář Jindřich Krepindl vzpomíná na olympijské stříbro. O slovo se hlásí i Lucie Šafářová a bijec Jiří Procházka. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Radim Rulík / trenér hokejových mistrů světa
- Příběh: Jindřich Krepindl / stříbrný olympionik v házené
- Lákadlo: JÁ68 s bonusem / exkluzivní kartičky ke knize
- Rozhovor: Ellen & Kateřina Baďurová Janků / Branky, děti, rodiče
- Kvíz: mistři světa se Zlatým míčem / Zidane, Cannavaro i Messi
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / po Turnaji mistryň
- Uniklo z facebooku: Jiří Procházka / po krachu v MMA
- Test: Volvo EX90
- TV program: všechny sportovní stanice