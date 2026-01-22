Předplatné

iSport Fantasy: Nové přestupy! Posily pro Baník i nejlevnější brankář. Co Jurásek?

Bartoloměj Černík, Petr Fantyš, Adam Papoušek
Přestupové rekordy, stovky milionů, desítky nových hráčů… Zimní přestupové období patřičně ovlivní nejen ligové celky, ale i iSport Fantasy, která se brzy vrací na jarní část. Jak kalkulovat s příchody, odchody či změnami dresů?

„Koukám, co to znamená i pro současné hráče. V mých očích vyrostla hodnota Pavla Kadeřábka,“ myslí si redaktor Petr Fantyš.

„Je logický čas zahrát neomezené přestupy, zvlášť pokud se vám v týmu setkalo třeba pět hráčů Plzně,“ poukazuje jeho kolega Bartoloměj Černík. Jakmile totiž máte 4 a více hráčů z jednoho týmu, budete za dané kolo potrestáni odečtem 10 bodů.

Redaktoři společně proberou všechna žhavá zimní jména – Matyáše Vojtu, Davida Juráska, Václava Jurečku, Abdallaha Gninga či Martina Jedličku. Do koho jít a do koho se nehrnout? Kdo je náhle nejlevnější jednička v lize? Je čas prodat Jana Kuchtu? Co posily Sigmy? Dozvíte se v přestupovém speciálu pro iSport Fantasy.

