Předplatné

Preview jarní části iSport Fantasy: jak pracovat se žolíky, kterým hráčům dát šanci?

Video placeholder
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Začít diskusi (0)

Do studia deníku Sport a webu iSport byl pozván Trenér, který se ve hře jmenuje Fantasy s Vojtou. A společně s Adamem Papouškem, který musel zaskočit v roli hostitele z důvodu časového vytížení obvyklých moderátorů, rozebrali různá témata před jarní částí sezony.

Debatovalo se o využití žolíků, nadstavbě, přestupech a také Druhé Šanci. Ve druhé části natáčení se dostalo i na všech 16 týmů - které konkrétní hráče se vyplatí nakoupit? Které týmy mají na začátek jara lehčí los, které naopak těžší?

Byla řeč i o podzimních kometách v rámci iSport Fantasy – Emmanuelu Ayaosim, Michalu Cupákovi, Vladimíru Daridovi či Abdallahu Gningovi.

Vyplatí se mít jako jedničku Floriana Wiegeleho? Jaké trio vzít ze Slavie? I o tom mluvil Trenér Vojta, který vlastní tým Komerční Planka a na české scéně patří mezi největší nadšence fotbalových Fantasy her.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů