Preview jarní části iSport Fantasy: jak pracovat se žolíky, kterým hráčům dát šanci?
Do studia deníku Sport a webu iSport byl pozván Trenér, který se ve hře jmenuje Fantasy s Vojtou. A společně s Adamem Papouškem, který musel zaskočit v roli hostitele z důvodu časového vytížení obvyklých moderátorů, rozebrali různá témata před jarní částí sezony.
Debatovalo se o využití žolíků, nadstavbě, přestupech a také Druhé Šanci. Ve druhé části natáčení se dostalo i na všech 16 týmů - které konkrétní hráče se vyplatí nakoupit? Které týmy mají na začátek jara lehčí los, které naopak těžší?
Byla řeč i o podzimních kometách v rámci iSport Fantasy – Emmanuelu Ayaosim, Michalu Cupákovi, Vladimíru Daridovi či Abdallahu Gningovi.
Vyplatí se mít jako jedničku Floriana Wiegeleho? Jaké trio vzít ze Slavie? I o tom mluvil Trenér Vojta, který vlastní tým Komerční Planka a na české scéně patří mezi největší nadšence fotbalových Fantasy her.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu