Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 20. kolem: Ayaosi, Chorý či Wiegele
Už za tři dny odstartuje jarní část české fotbalové nejvyšší soutěže. A proto nemůže chybět typická středeční aktualizace cen u vybraných hráčů před víkendovými zápasy 20. kola Chance Ligy. Změna se dotkla desíti hráčů. Osmi z nich byla navýšena, pouze dvěma snížena. Kteří to jsou?
Florian Wiegele (B, Viktoria Plzeň)
Pětadvacetiletý brankář v posledním podzimním kole zazářil proti Dukle. Vychytal čisté konto a zapsal výborných 9 bodů. V zimě odešel konkurent Jedlička do Baníku, a tak se zdá, že Wiegele si vybojoval post jedničky. Vlastní ho 6 % Trenérů.
Michal Cupák (Z, Zlín)
Jednoznačně jedno z největších překvapení podzimní části. Michal Cupák v 19. kole přidal dalších 8 bodů a zastavil se na fantastických 78 bodech. Sedmý nejproduktivnější hráč iSport Fantasy. Cupákovi důvěřuje 28 % trenérů.
Ryan Mahuta (O, Pardubice)
Pardubice v 19. kole porazily Baník 4:1 a Ryan Mahuta přispěl 2 asistencemi. Dohromady jich nastřádal 8 a podruhé v sezoně se vešel do ideální sestavy kola. Momentálně pardubickému obránci věří pouze 0,3 % Trenérů.
Stanley Kanu (Ú, Zlín)
Zlín v posledním prosincovém kole doslova přejel Sigmu, když zvítězil 5:0. Gólem a asistencí se na tom podílel Stanley Kanu. Nasbíraných 11 bodů mu vyneslo už třetí nominaci do ideální jedenáctky kola. Kanua vlastní 5,2 % Trenérů.
Filip Slavíček (O, Sigma Olomouc)
Nepříliš populární obránce iSport Fantasy byl u debaklu na hřišti Zlína. Zapsal dva mínusové body, a tak není divu, že jeho cena klesla. Čtyřiadvacetiletému bekovi ve hře věří pouze 0,4 % Trenérů.
Emmanuel Ayaosi (Z, Karviná)
Dvaadvacetiletý záložník Karviné zažil výborný podzim. V 19. kole proti Bohemians přispěl gólem k vítězství proti Bohemians, nasbíral 8 bodů a potřetí se dostal do sestavy kola. V iSport Fantasy Ayaosimu věří 3,3 % Trenérů.
Stanislav Petruta (Z, Zlín)
Poslední kolo mělo nečekaného hrdinu. Jednadvacetiletý záložník se s 18 body stal nejproduktivnějším hráčem kola iSport Fantasy. Proti Sigmě nastřílel hattrick. Ve hře ho však momentálně nevlastní jediný Trenér.
Tomáš Huk (O, Sigma Olomouc)
Zkušený obránce patřil mezi největší zklamání podzimní části iSport Fantasy. Sezonu začínal s cenovkou 7,2 milionu, doručil ale pouze 20 bodů. Proti Zlínu zapsal tři mínusové body. Huka vlastní 1,3 % Trenérů.
Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)
Slavia v 19. kole přestřílela Jablonec 4:3. Výrazný podíl na vítězství měl Tomáš Chorý, který vstřelil dva góly, na další asistoval a dohromady nasbíral excelentních 14 bodů. Chorému důvěřuje 28 % Trenérů.
Lukáš Provod (Z, Slavia Praha)
Povedený výkon proti severočeskému klubu podal i záložník Lukáš Provod. Připsal si 7 bodů a s celkovými 96 body se stal králem podzimní části iSport Fantasy. Nepřekvapí, že Provodovi věří 42 % Trenérů.