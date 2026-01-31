Druhá Šance vyhrát! iSport Fantasy rozjíždí pro jaro novou ligu. Kdo přišel do ligy?
Zimní přestávka je u konce. Dnes odpoledne odstartuje jarní části nejvyšší české fotbalové soutěže. A s ní pochopitelně také iSport Fantasy. Jestliže jste se do ní nezapojili před začátkem sezony, ani během podzimu, případně prostě cítíte, že už nemáte šanci na celkové vítězství? Nezoufejte. Je tady Druhá Šance!
Nově vytvořená separátní liga, ve které všichni Trenéři začínají automaticky od nuly. Stávající trenéři se nemusí bát, celosezonní iSport liga samozřejmě pokračuje.
Hlavní cenou pro vítěze Druhé Šance bude zatím nespecifikovaná televize od firmy Sencor. Odměněno bude prvních 50 Trenérů.
Nadstavba je součástí sezony
Nezapomeň, že oproti minulému ročníku nastala změna v programu. V aktuální sezoně je součástí iSport Fantasy i nadstavba. Proto pečlivě uvažuj, než využiješ jakéhokoliv žolíka.
Přehled nových hráčů v iSport Fantasy
Hráč
Klub
Post
Cena
David Jurásek
Slavia Praha
obránce
8M
Václav Jurečka
Baník Ostrava
útočník
7,8M
Patrik Hrošovský
Viktoria Plzeň
záložník
7,5M
Danijel Šturm
Sigma Olomouc
záložník
7,4M
Salim Fago Lawal
Viktoria Plzeň
útočník
6,8M
Jakub Jugas
Zlín
obránce
6,7M
Václav Sejk
Sigma Olomouc
útočník
6,4M
Eduard Sobol
Jablonec
obránce
6,3M
Andrew Irving
Sparta Praha
záložník
6,1M
Ondřej Karafiát
Mladá Boleslav
obránce
6,1M
Péter Baráth
Sigma Olomouc
záložník
6M
Adonija Ouanda
Slovácko
záložník
6M
Pablo Ortiz
Baník Ostrava
obránce
6M
Augustin Drakpe
Slovan Liberec
obránce
5,9M
Joao Grimaldo
Sparta Praha
záložník
5,9M
Fabijan Krivak
Sigma Olomouc
záložník
5,8M
Kristers Penkevics
Zlín
záložník
5,8M
Marko Regža
Hradec Králové
útočník
5,8M
Bohdan Sliubyk
Pardubice
obránce
5,8M
Marek Hanousek
Dukla Praha
záložník
5,7M
John Paul Dembe
Sigma Olomouc
útočník
5,3M
Hamidou Kante
Slavia Praha
obránce
5,2M
Haris Berbić
Slovan Liberec
obránce
5,1M
Dario Grgić
Sigma Olomouc
záložník
5M
Tomáš Pekhart
Dukla Praha
útočník
5M
Jevgenij Skyba
Karviná
obránce
5M
Dominik Ťapaj
Viktoria Plzeň
brankář
5M
Josias King Furaha
Karviná
záložník
4,9M
Jakub Jezierski
Sigma Olomouc
záložník
4,9M
Emmanuel Godwin
Pardubice
obránce
4,8M
Gibril Sosseh
Slavia Praha
záložník
4,6M
Seif Ali Hindi
Dukla Praha
záložník
4,5M
Nino Milić
Karviná
obránce
4,5M
Bruno Unušić
Dukla Praha
obránce
4,5M
Dario Kreiker
Dukla Praha
záložník
4,4M
Lauri Laine
Baník Ostrava
záložník
4,3M
Tobias Boledovič
Pardubice
obránce
4,2M
Oliver Klimpl
Teplice
obránce
4,1M
Ondřej Ullman
Dukla Praha
obránce
4M
Pozn.: Hamidou Kante bude v nejbližších dnech přesunut do Baníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu