Druhá Šance vyhrát! iSport Fantasy rozjíždí pro jaro novou ligu. Kdo přišel do ligy?

Zimní přestávka je u konce. Dnes odpoledne odstartuje jarní části nejvyšší české fotbalové soutěže. A s ní pochopitelně také iSport Fantasy. Jestliže jste se do ní nezapojili před začátkem sezony, ani během podzimu, případně prostě cítíte, že už nemáte šanci na celkové vítězství? Nezoufejte. Je tady Druhá Šance!

Nově vytvořená separátní liga, ve které všichni Trenéři začínají automaticky od nuly. Stávající trenéři se nemusí bát, celosezonní iSport liga samozřejmě pokračuje.

Hlavní cenou pro vítěze Druhé Šance bude zatím nespecifikovaná televize od firmy Sencor. Odměněno bude prvních 50 Trenérů.

Nadstavba je součástí sezony

Nezapomeň, že oproti minulému ročníku nastala změna v programu. V aktuální sezoně je součástí iSport Fantasy i nadstavba. Proto pečlivě uvažuj, než využiješ jakéhokoliv žolíka.

Přehled nových hráčů v iSport Fantasy

Hráč

Klub

Post

Cena

David Jurásek

Slavia Praha

obránce

8M

Václav Jurečka

Baník Ostrava

útočník

7,8M

Patrik Hrošovský

Viktoria Plzeň

záložník

7,5M

Danijel Šturm

Sigma Olomouc

záložník

7,4M

Salim Fago Lawal

Viktoria Plzeň

útočník

6,8M

Jakub Jugas

Zlín

obránce

6,7M

Václav Sejk

Sigma Olomouc

útočník

6,4M

Eduard Sobol

Jablonec

obránce

6,3M

Andrew Irving

Sparta Praha

záložník

6,1M

Ondřej Karafiát

Mladá Boleslav

obránce

6,1M

Péter Baráth

Sigma Olomouc

záložník

6M

Adonija Ouanda

Slovácko

záložník

6M

Pablo Ortiz

Baník Ostrava

obránce

6M

Augustin Drakpe

Slovan Liberec

obránce

5,9M

Joao Grimaldo

Sparta Praha

záložník

5,9M

Fabijan Krivak

Sigma Olomouc

záložník

5,8M

Kristers Penkevics

Zlín

záložník

5,8M

Marko Regža

Hradec Králové

útočník

5,8M

Bohdan Sliubyk

Pardubice

obránce

5,8M

Marek Hanousek

Dukla Praha

záložník

5,7M

John Paul Dembe

Sigma Olomouc

útočník

5,3M

Hamidou Kante

Slavia Praha

obránce

5,2M

Haris Berbić

Slovan Liberec

obránce

5,1M

Dario Grgić

Sigma Olomouc

záložník

5M

Tomáš Pekhart

Dukla Praha

útočník

5M

Jevgenij Skyba

Karviná

obránce

5M

Dominik Ťapaj

Viktoria Plzeň

brankář

5M

Josias King Furaha

Karviná

záložník

4,9M

Jakub Jezierski

Sigma Olomouc

záložník

4,9M

Emmanuel Godwin

Pardubice

obránce

4,8M

Gibril Sosseh

Slavia Praha

záložník

4,6M

Seif Ali Hindi

Dukla Praha

záložník

4,5M

Nino Milić

Karviná

obránce

4,5M

Bruno Unušić

Dukla Praha

obránce

4,5M

Dario Kreiker

Dukla Praha

záložník

4,4M

Lauri Laine

Baník Ostrava

záložník

4,3M

Tobias Boledovič

Pardubice

obránce

4,2M

Oliver Klimpl

Teplice

obránce

4,1M

Ondřej Ullman

Dukla Praha

obránce

4M

Pozn.: Hamidou Kante bude v nejbližších dnech přesunut do Baníku.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

