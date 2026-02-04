Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 21. kolem: Haraslín, Jurečka či Oscar
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly až desíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 21. kolo, které začíná v sobotu, neměli byste následující informace minout. Sedmi fotbalistům cena vzrostla, třem naopak klesla.
Florian Wiegele (B, Viktoria Plzeň)
Popularita pětadvacetiletého brankáře přes zimu podle očekávání výrazně stoupla. Zatímco v prosinci Wiegeleho vlastnilo necelých 5 % Trenérů, nyní se brankář Plzně blíží už 10 %. A není divu. V posledním utkání nasbíral výborných 9 bodů.
David Lischka (O, Bohemains 1905)
Na podzim patřil k nejproduktivnějším hráčům Baníku, přestože nepatřil do základní sestavy. Byť je pravda, že laťka nebyla nasazena příliš vysoko. Po přestupu do Bohemians se zdá, že stabilním členem základní sestavy bude. V posledním kole se dostal do jedenáctky kola.
Adonija Ouanda (Z, Slovácko)
O víkendu si odbyl svůj debut v české lize. Proti Baníku vstřelil gól a dohromady nasbíral vynikajících 8 bodů, což Ouandovi vyneslo místo v nejlepší sestavě kola. Záložníka Slovácka však zatím žádný Trenér ve svém týmu nemá.
Vojtěch Stránský (Z, Slovan Liberec)
Lze konstatovat, že patří k nejlepším hráčům iSport Fantasy. Proti Zlínu nasbíral dalších 9 bodů a podruhé se vešel do ideální jedenáctky. Se 69 body je druhým nejproduktivnějším hráčem Liberce. Ve hře Stránského vlastní 2,7 % Trenérů.
Marek Havlík (Z, Slovácko)
O víkendu odmítl být hrdinou týmu z Uherského Hradiště. V závěru utkání proti Baníku totiž neproměnil penaltu. V iSport Fantasy to znamenalo, že v konečném součtu zapsal jeden minusový bod. Havlíka vlastní 0,7 % Trénérů.
Giannis Botos (Z, Pardubice)
Když v létě přivedly Pardubice Botose, měly od něj velká očekávání. Giannisu Botosovi se ale příliš nedaří. Odráží se to i v iSport Fantasy, kde doposud zapsal pouhých 16 bodů. Botose vlastní 0,4 % Trenérů.
Oscar Dorley (Z, Slavia Praha)
Na víkendový zápas proti Pardubicím by rád co nejdříve zapomněl. Už v 15. minutě obdržel červenou kartu, a i proto Slavia na hřišti v Pardubicích nebrala tři body. Oscar 1,7% Trenérům přinesl 3 minusové body.
Václav Jurečka (Ú, Baník Ostrava)
Návrat na českou ligovou scénu si nemohl přát lepší. Alespoň z individuálního hlediska. Jurečka proti Slovácku vstřelil branku a na další asistoval. Získal fantastických 11 bodů. Jurečku momentálně vlastní 4,2 % Trenérů.
Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)
Povedený výkon proti Dukle zaznamenal o víkendu Lukáš Haraslín. Kapitán pražského celku Trenérům v iSport Fantasy přinesl excelentních 11 bodů. Momentálně je nejpopulárnějším hráčem iSport Fantasy, Haraslína vlastní 51 % Trenérů.
Lukáš Provod (Z, Slavia Praha)
Třicetiletý hráč pražské Slavie podal další výborný výkon. Byl autorem jediné branky svého týmu a dohromady nasbíral 8 bodů. Je prvním stobodovým hráčem iSport Fantasy v aktuální sezoně. Ve hře Provoda vlastní 44 % Trenérů.