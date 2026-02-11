Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 22. kolem: Darida, Gning či Jurásek
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly až šestnácti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 22. kolo, které začíná v sobotu, neměli byste následující informace minout. Dvanácti fotbalistům cena vzrostla, čtyřem naopak klesla.
Klemen Mihelak (B, Jablonec)
Ryan Mahuta (O, Pardubice)
Povedený vstup do jarní části zažívá Ryan Mahuta. Proti Slavii zapsal 5 bodů, nyní proti Bohemians dokonce 14. V těchto dvou zápasech nasbíral tři asistence. Ve hře Mahutu vlastní 1,2 % Trenérů.
John Mercado (Z, Sparta Praha)
Krajní záložník Sparty se pro manažery iSport Fantasy stává zajímavým hráčem. Nenápadně v aktuálním ročníku posbíral už 67 bodů. O víkendu proti Zlínu jich nasbíral osm. Ve hře Mercada vlastní 6,3 % Trenérů.
Cheick Souaré (O, Viktoria Plzeň)
Trenér Martin Hyský zajímavě experimentuje se Souarém. Zkouší ho totiž i na pozici útočníka. To je pro Trenéry iSport Fantasy zajímavé, neboť jako obránce za každý gól dostane 6 bodů. I proto Souarému důvěřuje už 18 % manažerů.
Abdullahi Tanko (Ú, Pardubice)
Pardubice si i v desíti poradily s Bohemians a zvítězily 1:2. Gólem se na výhře podílel i Abdullahi Tanko, který Trenérům přinesl solidních 7 bodů. Ve hře útočníka Pardubic vlastní 2,2 % manažerů.
Jiří Fleišman (O, Karviná)
Zkušený obránce o víkendu neudělal radost 3 % Trenérům, kteří ho vlastní. Jiří Fleišman proti Teplicím totiž obdržel červenou kartu a zapsal tři mínusové body. Kvůli stopce vynechá minimálně jeden ligový zápas.
Dávid Krčík (O, Viktoria Plzeň)
Slovenský fotbalista pokračuje v nadstandardních výkonech i v dresu Plzně, kam přestoupil z Karviné za Martinem Hyským. Předminulý víkend nasbíral 6 bodů, nyní proti Liberci přidal dalších 9. Ve hře Krčíka vlastní 16 % Trenérů.
Matouš Trmal (B, Teplice)
Kdo před sezonou věřil, že po 22. kole nejproduktivnějším brankářem bude Matouš Trmal, nechť zvedne ruku. Odchovanec znojemského fotbalu o víkendu proti Karviné nasbíral 8 bodů a dohromady jich na kontě má už 95. Trmalovi důvěřuje 3,8 % Trenérů.
Martin Králik (O, Mladá Boleslav)
V nevýrazných výkonech pokračuje kapitán Mladé Boleslavi. Jeden z nejproduktivnějších obránců předchozí sezony o víkendu zapsal jeden mínusový bod a momentálně se může pochlubit pouze 19 body. Králika vlastní 0,6 % Trenérů.
Abdallah Gning (Ú, Baník Ostrava)
Slezský klub o víkendu doma porazil Sigmu Olomouc a druhým gólem ve druhém utkání v dresu Baníku se na tom podílel Abdallah Gning, který tak navazuje na výbornou formu z Karviné. Gning se těší 32% popularitě.
Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)
Druhý stobodový hráč sezony. Jeden z nejlepších hráčů aktuální sezony o víkendu proti Dukle vstřelil dva góly a Trenérům přinesl excelentních 14 bodů. Nepřekvapí, že Daridu v iSport Fantasy vlastní už 34 % Trenérů.
Jan Kuchta (Ú, Sparta Praha)
Útočník pražské Sparty podruhé v řadě do utkání zasáhl jen z lavičky. I proto nyní Trenérům přinesl jeden bod a jeho popularita každým kolem klesá. Momentálně Jana Kuchtu vlastní 17 % Trenérů.
David Jurásek (O, Slavia Praha)
Fantastický návrat na českou scénu zažívá David Jurásek. Dva zápasy, dvě asistence a nyní i čisté konto. S 11 body se poprvé vešel i do nejlepší sestavy kola. Juráskovi důvěřuje 5,1 % Trenérů.
Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)
Útočník Slavie byl o víkendu společně s Daridou a Mahutou nejproduktivnější. Shodně nasbírali po 14 bodech. Chorý je nyní druhým nejproduktivnějším útočníkem iSport Fantasy a vlastní ho 33 % Trenérů.
Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)
Ještě v září byl nejhodnotnějším a nejproduktivnějším hráčem iSport Fantasy. Kušej však ztratil místo v základní sestavě a za poslední dvě kola nasbíral pouhé dva body. Kušejovi nadále důvěřuje 44 % Trenérů.
Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)
Hra iSport Fantasy má nového nejdražšího hráče. Přestože o víkendu nenastoupil v základní sestavě a nastoupil jako střídající hráč, stihl proti Zlínu vstřelit branku a zapsat 6 bodů. Haraslína vlastní 55 % Trenérů.