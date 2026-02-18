Předplatné

Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 23. kolem: Chorý, Krčík či Mahmič

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly čtrnácti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 23. kolo, které začíná v sobotu, neměli byste následující informace minout. Jedenácti fotbalistům cena vzrostla, třem naopak klesla.

Pavel Kačor (Ú, Karviná)

Devatenáctiletý fotbalista o víkendu vstřelil jediný gól Karviné proti Slavii a se ziskem 7 bodů se dostal do nejlepší jedenáctky kola. Podle očekávání se však netěší vysoké popularitě – 0,2 %.

Klemen Mihelak (B, Jablonec)

Absence Jana Hanuše v brance Jablonce není znát. Náhradník Klemen Mihelak má za sebou dva zápasy s čistým kontem. A co víc? V obou kolech se dostal do ideální sestavy kola! Klemena Mihelaka vlastní 1,1 % Trenérů.

Filip Novák (O, Jablonec)

Z čistých kont těží i obránci Jablonce. Filip Novák se dostal na 100 bodů a v aktuálním ročníku navýšil svoji cenu už o rovný milion. Třetího nejproduktivnějšího hráče iSport Fantasy vlastní 47 % Trenérů.

David Lischka (O, Bohemians 1905)

Výborný začátek angažmá v pražském klubu zažívá David Lischka. Ve třetím zápase vstřelil už druhou branku a v aktuální sezoně se dostal potřetí do ideální sestavy kola. Lischku vlastní 5,1 % Trenérů.

Ermin Mahmič (Z, Slovan Liberec)

Rakouský fotbalista pokračuje v nadstandardních výkonech. Proti Baníku vstřelil jediný gól a Liberci zajistil tři body. Trenérům iSport Fantasy pak přinesl výborných 8 bodů. Mahmiče vlastní 14 % manažerů.

Tomáš Koubek (B, Slovan Liberec)

Druhý nejproduktivnější gólman iSport Fantasy o víkendu přinesl 23 % Trenérům dalších 6 bodů, když proti Ostravě udržel čisté konto. Na vedoucího Matouše Trmala z teplic ztrácí Tomáš Koubek sedm bodů.

Stanislav Dostál (B, Zlín)

Čtyřiatřicetiletý gólman o víkendu proti Dukle zapsal výborných 7 bodů a v týmové produktivitě přeskočil Michala Cupáka. Stanislava Dostála v iSport Fantasy vlastní 7,5 % Trenérů.

Dávid Krčík (O, Viktoria Plzeň)

Slovenský obránce zažívá parádní start po přestupu do Plzně. V prvních třech zápasech postupně nasbíral 6, 9 a 7 bodů. Šestého nejproduktivnějšího hráče iSport Fantasy vlastní 18 % Trenérů.

Daniel Vašulín (Ú, Viktoria Plzeň)

Jestliže Krčíkovi se v Plzni daří, to samé už se nedá říci o Danielu Vašulínovi, který se vrátil z Olomouce. V předminulém kole zapsal mínusový bod, nyní o víkendu nenastoupil kvůli zdravotním problémům. Vašulínovi důvěřuje 14 % Trenérů.

Matěj Ryneš (O, Sparta Praha)

Pražský klub vyhrál všechny tři dosavadní zápasy v jarní části sezony s čistým kontem a těží z toho i Matěj Ryneš, který v nich postupně nasbíral 9, 6 a 7 bodů. Ryneše momentálně vlastní 7,2 % Trenérů.

Matěj Vydra (Ú, Viktoria Plzeň)

Zkušený útočník opět neodehrál ani 60 minut a podruhé za sebou tak Trenérům přinesl pouze jeden bod. Není divu, že Vydrova popularita každým kolem klesá. Stále však Matějovi Vydrovi věří 30 % manažerů.

Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)

Pětadvacetiletý podhrotový hráč dostal šanci v Karviné, ale už o poločase střídal. Forma není a po třech jarních zápasech nasbíral pouhé dva body. Nepřekvapí, že jeho cena klesá. Kušeje vlastní 42 % Trenérů.

Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)

Útočník číslo jedna pražské Slavie si nemohl přát lepší start do sezony po zimní pauze. Proti Karviné zapsal dalších 10 bodů a už pošesté se dostal do ideální jedenáctky kola. Chorého vlastní 36 % Trenérů.

Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)

Tři zápasy a pět gólů. Famózní start slovenského fotbalisty do jarní části sezony. O víkendu Haraslín nasbíral 12 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem kola. Záložníka Sparty vlastní 57 % Trenérů.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

