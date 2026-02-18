Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 23. kolem: Chorý, Krčík či Mahmič
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly čtrnácti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 23. kolo, které začíná v sobotu, neměli byste následující informace minout. Jedenácti fotbalistům cena vzrostla, třem naopak klesla.
Pavel Kačor (Ú, Karviná)
Devatenáctiletý fotbalista o víkendu vstřelil jediný gól Karviné proti Slavii a se ziskem 7 bodů se dostal do nejlepší jedenáctky kola. Podle očekávání se však netěší vysoké popularitě – 0,2 %.
Klemen Mihelak (B, Jablonec)
Absence Jana Hanuše v brance Jablonce není znát. Náhradník Klemen Mihelak má za sebou dva zápasy s čistým kontem. A co víc? V obou kolech se dostal do ideální sestavy kola! Klemena Mihelaka vlastní 1,1 % Trenérů.
Filip Novák (O, Jablonec)
Z čistých kont těží i obránci Jablonce. Filip Novák se dostal na 100 bodů a v aktuálním ročníku navýšil svoji cenu už o rovný milion. Třetího nejproduktivnějšího hráče iSport Fantasy vlastní 47 % Trenérů.
David Lischka (O, Bohemians 1905)
Výborný začátek angažmá v pražském klubu zažívá David Lischka. Ve třetím zápase vstřelil už druhou branku a v aktuální sezoně se dostal potřetí do ideální sestavy kola. Lischku vlastní 5,1 % Trenérů.
Ermin Mahmič (Z, Slovan Liberec)
Rakouský fotbalista pokračuje v nadstandardních výkonech. Proti Baníku vstřelil jediný gól a Liberci zajistil tři body. Trenérům iSport Fantasy pak přinesl výborných 8 bodů. Mahmiče vlastní 14 % manažerů.
Tomáš Koubek (B, Slovan Liberec)
Druhý nejproduktivnější gólman iSport Fantasy o víkendu přinesl 23 % Trenérům dalších 6 bodů, když proti Ostravě udržel čisté konto. Na vedoucího Matouše Trmala z teplic ztrácí Tomáš Koubek sedm bodů.
Stanislav Dostál (B, Zlín)
Čtyřiatřicetiletý gólman o víkendu proti Dukle zapsal výborných 7 bodů a v týmové produktivitě přeskočil Michala Cupáka. Stanislava Dostála v iSport Fantasy vlastní 7,5 % Trenérů.
Dávid Krčík (O, Viktoria Plzeň)
Slovenský obránce zažívá parádní start po přestupu do Plzně. V prvních třech zápasech postupně nasbíral 6, 9 a 7 bodů. Šestého nejproduktivnějšího hráče iSport Fantasy vlastní 18 % Trenérů.
Daniel Vašulín (Ú, Viktoria Plzeň)
Jestliže Krčíkovi se v Plzni daří, to samé už se nedá říci o Danielu Vašulínovi, který se vrátil z Olomouce. V předminulém kole zapsal mínusový bod, nyní o víkendu nenastoupil kvůli zdravotním problémům. Vašulínovi důvěřuje 14 % Trenérů.
Matěj Ryneš (O, Sparta Praha)
Pražský klub vyhrál všechny tři dosavadní zápasy v jarní části sezony s čistým kontem a těží z toho i Matěj Ryneš, který v nich postupně nasbíral 9, 6 a 7 bodů. Ryneše momentálně vlastní 7,2 % Trenérů.
Matěj Vydra (Ú, Viktoria Plzeň)
Zkušený útočník opět neodehrál ani 60 minut a podruhé za sebou tak Trenérům přinesl pouze jeden bod. Není divu, že Vydrova popularita každým kolem klesá. Stále však Matějovi Vydrovi věří 30 % manažerů.
Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)
Pětadvacetiletý podhrotový hráč dostal šanci v Karviné, ale už o poločase střídal. Forma není a po třech jarních zápasech nasbíral pouhé dva body. Nepřekvapí, že jeho cena klesá. Kušeje vlastní 42 % Trenérů.
Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)
Útočník číslo jedna pražské Slavie si nemohl přát lepší start do sezony po zimní pauze. Proti Karviné zapsal dalších 10 bodů a už pošesté se dostal do ideální jedenáctky kola. Chorého vlastní 36 % Trenérů.
Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)
Tři zápasy a pět gólů. Famózní start slovenského fotbalisty do jarní části sezony. O víkendu Haraslín nasbíral 12 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem kola. Záložníka Sparty vlastní 57 % Trenérů.