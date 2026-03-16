Shrnutí 26. kola iSport Fantasy: Před reprezentační pauzou zazářilo trio hráčů z Dukly
Česká nejvyšší fotbalová soutěž má za sebou další kolo. Zbývají už jen čtyři do konce základní části. Letošní ročník iSport Fantasy však zahrnuje i nadstavbu, proto cesta k celkovému vítězství je stále otevřená. Během reprezentační pauzy budou tak Trenéři mít vhodný prostor k promyšlení taktiky na závěr sezony.
Ideální sestava
Lukáš Provod potvrdil, proč je druhým nejproduktivnějším hráčem hry. S 10 body se dostal už popáté do ideální sestavy kola. Stejně tak Michal Ševčík. Třetí účast zapsali Jan Kuchta a Štěpán Chaloupek.
Pavel Kadeřábek, jeden z nejdražších obránců hry, se do nejlepší jedenáctky dostal podruhé. Ostatní hráči zapsali svoji první čárku.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat první středu v dubnu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 27. kolem se to dotkne například Štěpána Chaloupka, Dávida Krčíka či Michala Ševčíka.
Uzávěrka 27. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 4. dubna ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu