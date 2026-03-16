Shrnutí 26. kola iSport Fantasy: Před reprezentační pauzou zazářilo trio hráčů z Dukly

Hugo Jan Bačkovský v bráně Dukly
Lukáš Provod ze Slavie proti Zlínu
Slávistický Štěpán Chaloupek ze Slavie proti Zlínu
Pavel Kadeřábek se prosadil na Letné po více než deseti letech
17
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Česká nejvyšší fotbalová soutěž má za sebou další kolo. Zbývají už jen čtyři do konce základní části. Letošní ročník iSport Fantasy však zahrnuje i nadstavbu, proto cesta k celkovému vítězství je stále otevřená. Během reprezentační pauzy budou tak Trenéři mít vhodný prostor k promyšlení taktiky na závěr sezony.

Lukáš Provod potvrdil, proč je druhým nejproduktivnějším hráčem hry. S 10 body se dostal už popáté do ideální sestavy kola. Stejně tak Michal Ševčík. Třetí účast zapsali Jan Kuchta a Štěpán Chaloupek.

Pavel Kadeřábek, jeden z nejdražších obránců hry, se do nejlepší jedenáctky dostal podruhé. Ostatní hráči zapsali svoji první čárku.

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat první středu v dubnu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 27. kolem se to dotkne například Štěpána Chaloupka, Dávida Krčíka či Michala Ševčíka.

Uzávěrka 27. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 4. dubna ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

