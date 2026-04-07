Shrnutí 27. kola iSport Fantasy: Dominovali hráči Jablonce a Sparty

Shrnutí 27. kola iSport Fantasy: Dominovali hráči Jablonce a Sparty
Shrnutí 27. kola iSport Fantasy: Dominovali hráči Jablonce a SpartyZdroj: iSport.cz
Kmenový hráč Sparty Dominik Hollý se prosadil ve Zlíně
Oliver Sonne otevřel na Letné skóre
Jakub Markovič, který měl být původně na lavičce, zasahuje v derby
Ondřej Mihálik slaví gól do sítě Bohemians
John Mercado poslal Spartu do dvougólového vedení
Základní část české nejvyšší fotbalové soutěže finišuje. V iSport Fantasy fotbalové Chance Ligy se odehrálo 27. kolo, do ideální jedenáctky se dostalo trio hráčů Jablonce a pražské Sparty. Trenérům připomínáme, že hlavní liga aktuálního ročníku iSport Fantasy končí až s nadstavbou.

Ideální sestava

Radost manažerům udělal jeden z nejpopulárnějších obránců hry – Nemanja Tekijaški, který nasbíral 13 bodů. Do nejlepší sestavy kola se dostal podruhé, stejně jako Jakub Martinec či John Mercado.

První čárku na kontě mají Jakub Markovič, Oliver Sonne, Peter Bárath, Dominik Hollý, Ondřej Mihálik a Christophe Kabongo. Lamin Jawo s Vojtěchem Patrákem se do sestavy víkendu dostali potřetí.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat první středu v dubnu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 28. kolem se to dotkne například Jawa, Mercada či Patráka.

Uzávěrka 28. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 11. dubna ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

