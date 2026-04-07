Shrnutí 27. kola iSport Fantasy: Dominovali hráči Jablonce a Sparty
Základní část české nejvyšší fotbalové soutěže finišuje. V iSport Fantasy fotbalové Chance Ligy se odehrálo 27. kolo, do ideální jedenáctky se dostalo trio hráčů Jablonce a pražské Sparty. Trenérům připomínáme, že hlavní liga aktuálního ročníku iSport Fantasy končí až s nadstavbou.
Ideální sestava
Radost manažerům udělal jeden z nejpopulárnějších obránců hry – Nemanja Tekijaški, který nasbíral 13 bodů. Do nejlepší sestavy kola se dostal podruhé, stejně jako Jakub Martinec či John Mercado.
První čárku na kontě mají Jakub Markovič, Oliver Sonne, Peter Bárath, Dominik Hollý, Ondřej Mihálik a Christophe Kabongo. Lamin Jawo s Vojtěchem Patrákem se do sestavy víkendu dostali potřetí.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat první středu v dubnu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 28. kolem se to dotkne například Jawa, Mercada či Patráka.
Uzávěrka 28. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 11. dubna ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu