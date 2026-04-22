Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 30. kolem: Darida, Frühwald či Haraslín
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Aktuální změny se dotkly devíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na třicáté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.
Aboubacar Traoré (O, Karviná)
Povedené dva zápasy má za sebou obránce Karviné. Nasbíral v nich výborných 20 bodů. Dostal se dvakrát do ideální sestavy kola a jeho cena zaslouženě vzrostla. Aboubacara Traorého vlastní 5,1 % Trenérů.
Dario Kreiker (Z, Dukla Praha)
Zimní posila pražské Dukly odvádí na jaře solidní výkony. Potvrdil to i víkendu proti Karviné, kdy vstřelil jedinou branku svého týmu a zapsal solidních 7 bodů. Kreikera v iSport Fantasy však nikdo nevlastní. Čas to změnit?
Petr Hodouš (O, Slovan Liberec)
Za málo peněz hodně muziky. Dvaadvacetiletý fotbalista ve službách Liberce v posledních pěti zápasech nasbíral postupně 6, 6, 6, 5 a 6 bodů. Konzistence. Petra Hodouše v iSport Fantasy vlastní 6,8 % Trenérů.
Luka Kharatishvili (B, Pardubice)
Brankář Pardubic v posledních týdnech září. Za poslední tři zápasy inkasoval jediný gól a Pardubice získaly fantastických devět bodů. Kharatishvili postupně zapsal 7, 8 a 7 bodů. V iSport Fantasy se těší 0,2% popularitě.
Tomáš Frühwald (B, Bohemians 1905)
Fantastické utkání má za sebou gólman Bohemians, který proti Baníku vychytal pokutový kop, neinkasoval jediný gól a nasbíral excelentních 13 bodů. Tomáše Frühwalda v iSport Fantasy vlastní 0,5 % Trenérů.
Emmanuel Ayaosi (Z, Karviná)
Jednadvacetiletý fotbalista se v posledních týdnech rozehrál do parádní formy. Důkazem toho je i vysoká produktivita v iSport Fantasy. V posledních třech zápasech postupně zapsal 8, 10 a 7 bodů. Ayaosiho vlastní 6,6 % Trenérů.
Filip Vaško (O, Slovácko)
Sedmadvacetiletý obránce nepodává, alespoň z pohledu iSport Fantasy, příliš přesvědčivé výkony. Za třiadvacet utkání nasbíral 32 bodů. V posledním duelu proti Olomouci zapsal tři mínusové body. Vaška vlastní 0,3 % Trenérů.
Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)
Zkušený reprezentant se stal hvězdou zápasu proti Slavii, když na jeden gól asistoval a v závěru proměnil pokutový kop, kterým zajistil Hradci tři body. Nasbíral výborných 9 bodů. Daridu vlastní 37 % Trenérů.
Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)
Nejdražší hráč iSport Fantasy o víkendu opět potvrdil své kvality. Proti Jablonci se střelecky prosadil a připsal si dalších 8 bodů. O týden dříve proti Teplicím jich nasbíral devět. Lukáše Haraslína vlastní 62 % Trenérů.