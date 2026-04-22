Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 30. kolem: Darida, Frühwald či Haraslín

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek, iSport.cz
iSport Fantasy
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Aktuální změny se dotkly devíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na třicáté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout. Hraj iSport Fantasy ZDE >>>

Aboubacar Traoré (O, Karviná)

Povedené dva zápasy má za sebou obránce Karviné. Nasbíral v nich výborných 20 bodů. Dostal se dvakrát do ideální sestavy kola a jeho cena zaslouženě vzrostla. Aboubacara Traorého vlastní 5,1 % Trenérů.

Dario Kreiker (Z, Dukla Praha)

Zimní posila pražské Dukly odvádí na jaře solidní výkony. Potvrdil to i víkendu proti Karviné, kdy vstřelil jedinou branku svého týmu a zapsal solidních 7 bodů. Kreikera v iSport Fantasy však nikdo nevlastní. Čas to změnit?

Petr Hodouš (O, Slovan Liberec)

Za málo peněz hodně muziky. Dvaadvacetiletý fotbalista ve službách Liberce v posledních pěti zápasech nasbíral postupně 6, 6, 6, 5 a 6 bodů. Konzistence. Petra Hodouše v iSport Fantasy vlastní 6,8 % Trenérů.

Luka Kharatishvili (B, Pardubice)

Brankář Pardubic v posledních týdnech září. Za poslední tři zápasy inkasoval jediný gól a Pardubice získaly fantastických devět bodů. Kharatishvili postupně zapsal 7, 8 a 7 bodů. V iSport Fantasy se těší 0,2% popularitě.

Tomáš Frühwald (B, Bohemians 1905)

Fantastické utkání má za sebou gólman Bohemians, který proti Baníku vychytal pokutový kop, neinkasoval jediný gól a nasbíral excelentních 13 bodů. Tomáše Frühwalda v iSport Fantasy vlastní 0,5 % Trenérů.

Emmanuel Ayaosi (Z, Karviná)

Jednadvacetiletý fotbalista se v posledních týdnech rozehrál do parádní formy. Důkazem toho je i vysoká produktivita v iSport Fantasy. V posledních třech zápasech postupně zapsal 8, 10 a 7 bodů. Ayaosiho vlastní 6,6 % Trenérů.

Filip Vaško (O, Slovácko)

Sedmadvacetiletý obránce nepodává, alespoň z pohledu iSport Fantasy, příliš přesvědčivé výkony. Za třiadvacet utkání nasbíral 32 bodů. V posledním duelu proti Olomouci zapsal tři mínusové body. Vaška vlastní 0,3 % Trenérů.

Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)

Zkušený reprezentant se stal hvězdou zápasu proti Slavii, když na jeden gól asistoval a v závěru proměnil pokutový kop, kterým zajistil Hradci tři body. Nasbíral výborných 9 bodů. Daridu vlastní 37 % Trenérů.

Lukáš Haraslín (Z, Sparta Praha)

Nejdražší hráč iSport Fantasy o víkendu opět potvrdil své kvality. Proti Jablonci se střelecky prosadil a připsal si dalších 8 bodů. O týden dříve proti Teplicím jich nasbíral devět. Lukáše Haraslína vlastní 62 % Trenérů.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

