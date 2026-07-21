Startuje sezona iSport Fantasy! Buď nejlepším Trenérem a vyhraj zájezd za 30 tisíc
Třetí oficiální sezona iSport Fantasy je spuštěna! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je kompletně zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd od partnera Czech Travel Sport či jiné hodnotné ceny. Uzávěrka prvního kola proběhne dvě hodiny před prvním ligovým zápasem.
Co je iSport Fantasy?
Online komunitní hra zdarma, která propojuje svět virtuální se světem reálného prvoligového fotbalu. V iSport Fantasy si po registraci zvolíš patnáct fotbalistů Chance Ligy do svého týmu. Hráčům jsou pak každé kolo přidělovány body na základě jejich statistik v reálných zápasech. Už teď můžeš zaregistrovat do iSport Fantasy, stát se Trenérem a sestavit si svůj tým. Přestupy jsou až do uzávěrky 1. kola neomezené.
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Vyhraj zájezd na Premier League, případně jinou sportovní událost
Vítěz bere vše. V iSport Fantasy můžeš vyhrát zájezd od Czech Sport Travel v hodnotě 30 000 Kč a je jen na tobě, jaký z nabízených zájezdů si vybereš.
- 1. místo: Zájezd od Czech Sport Travel v hodnotě 30 000 Kč
- 2. místo: Zájezd od Czech Sport Travel v hodnotě 20 000 Kč
- 3. místo: PlayStation 5
- 4. - 6. místo: Garmin Venu 4
Další ceny najdeš na webu iSport Fantasy v sekci ceny.
Kromě hodnotných cen můžeš s partou kamarádů nebo kolegů založit miniligu, ve které budete hrát celou sezonu proti sobě. Spousta minilig se navzájem motivuje jistými cenami mezi sebou. Oblíbená část iSport Fantasy.
Tři soutěže
Na konci sezony budou ve hře vidět tři různé žebříčky, tedy separátní soutěže. Startuje se hlavní ligou, která končí až posledním kolem nadstavby.
Během zimní pauzy bude spuštěn druhý žebříček, do kterého se budou sčítat pouze body za jarní část sezony + nadstavby. Po konci základní části bude spuštěn poslední žebříček, do kterého se budou počítat body pouze z nadstavbové části. I ve druhém a třetímu žebříčku se bude hrát o hodnotné ceny.
Trenér kola a měsíce
Kromě hlavních cen můžeš každé ligové kolo vyhrát cenu pro Trenéra kola. Tu logicky získá vždy trenér s největším počtem bodů. Stejně tak poběží i soutěže o Trenéra měsíce. Ceny v těchto soutěžích budou různorodé.
Jak sestavit tým?
Po přihlášení do iSport Fantasy si zvolíš vlastní jméno Trenéra, název týmu, vybereš oblíbený klub Chance Ligy a můžeš začít s výběrem hráčů pro 1. kolo. A neboj, až do uzávěrky 1. kola (25. července v 15:00) jsou přestupy neomezené.
Varujeme ale před tím, že jakmile aktivujete žolíka a následně uložíte, tuto akci už nelze vrátit zpět!
Pár tipů pro úvodní výběr týmu:
- Musíš vybrat 15 hráčů za maximálně 100 milionů - 2 brankáře, 5 obránců, 5 záložníků, 3 útočníky.
- Můžeš mít maximálně 3 hráče ze stejného týmu.
- Kapitán získává dvojnásobek bodů, asistent kapitána se aktivuje v momentě, pokud kapitán neodehraje ani minutu.
- Rozestavení svého týmu můžeš libovolně upravovat, vždy musíš mít v sestavě alespoň 1 brankáře, 3 obránce, 2 záložníky a 1 útočníka.
Všechna povolená rozestavení najdeš v pravidlech iSport Fantasy. Po každém kole získáváš jeden volný přestup, pokud jej nevyužiješ, můžeš dohromady nasbírat maximálně tři volné přestupy. Pokud chceš mezi některými koly udělat více přestupů, máš možnost dvakrát za sezonu využít žolíka Neomezené přestupy, nebo se ti odečtou 3 body za každý přestup nad rámec volných přestupů.
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