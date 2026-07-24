Moje sestava pro iSport Fantasy: risk se Šturmem, posila Plzně i hráči ze Zbrojovky
S novou sezonou fotbalové ligy je zpět i iSport Fantasy. Je nejvyšší čas si vytvořit tým a soutěžit! Jsou tu ale noví hráči, nové ceny i nové ambice týmů, tudíž poskládat tým může být trochu oříšek. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu? Podívejte se, koho doporučuje redaktor iSportu Pavel Šťastný.
Co teď zkazíte, to budete za pár týdnů hasit jen velmi těžko. Složit sestavu před startem sezony je suverénně nejdůležitější část každého ročníku iSport Fantasy. Pro mě je zásadní zastupitelnost, nechci v kádru žádné laciné hráče. A tak jsem zariskoval a vynechal Lukáše Haraslína, suverénně nejdražší zboží. Za ušetřené peníze jsem složil vyrovnanou zálohu a do útoku jsem narval tři silné plejery. Za ně jsem utratil dohromady necelých 25 milionů.
Brankáři
Jakub Surovčík (Sparta)
- Cena: 7,5 milionu
- Los: Zbrojovka (V), Zlín (D), Mladá Boleslav (V), Teplice (D), Artis (V)
Jdu s tím ven: na jaře jsem mu nevěřil a uznávám, že jsem se spletl. Chytal fantasticky. Při Vindahlově absenci začne ve sparťanské brance a nedá nikomu důvod, aby ji opustil.
Adam Hrdina (Zbrojovka)
- Cena: 4,4 milionu
- Los: Sparta (D), Plzeň (V), Liberec (D), Hradec Králové (D), Teplice (V)
V úvodu sezony dostane pořádně zabrat, ale Zbrojovka bude jinak v defenzivě silná. Slovenský gólman, ačkoliv v nejvyšších soutěžích prakticky nezkušený, se zařadí mezi příjemná překvapení.
Obránci
Tomáš Wiesner (Hradec Králové)
- Cena: 5,2 milionu
- Los: Pardubice (D), Bohemians (V), Baník (D), Zbrojovka (V), Plzeň (D)
Moc nechápu, proč je tak levný. Utratil bych za něj klidně o milion víc. Poslední rok sice nehrál, ale kondičně byl vždycky v absolutním topu. V Hradci bude hodně hrát, centrovat a sbírat body.
Ange N´Guessan (Slavia)
- Cena: 7,7 milionu
- Los: Slovácko (D), Baník (V), Pardubice (D), Liberec (V), Bohemians (D)
Za mě byl v minulé sezoně objevem ligy a teď se stane její obrovskou hvězdou. Mezi stopery má nejjistější místo v sestavě Slavie, která i díky němu zaznamená nejvíc čistých kont ze všech.
Vlasij Sinjavskij (Baník)
- Cena: 5,8 milionu
- Los: Zlín (V), Slavia (D), Hradec Králové (V), Artis (D), Jablonec (V)
Že se dostal do pozice asistenta kapitána Baníku je překvapení, to ano, ale zároveň signál, že kouč Skuhravý s ním počítá. Spokojím se s tím, když se aspoň přiblíží k podzimní formě v Bohemians.
Augustin Drakpe (Liberec)
- Cena: 5,2 milionu
- Los: Plzeň (V), Teplice (D), Zbrojovka (V), Slavia (D), Zlín (V)
Přiznejme si, že body za vstřelené góly mi asi nepřinese, protože se trefil naposledy snad v dorostu. Přesto mám tušení, že vedle poctivky Hůlky půjde v tomto ročníku výkonnostně nahoru.
Amadou Dante (Zbrojovka)
- Cena: 5,9 milionu
- Los: Sparta (D), Plzeň (V), Liberec (D), Hradec Králové (D), Teplice (V)
Klikejte rychle, ať malijského reprezentanta získáte dřív, než pořizovací cena výrazně povyskočí. Má zkušenosti z kvalitních zahraničních lig, s nároky kouče Svědíka se vyrovná úplně v pohodě.
Záložníci
John Mercado (Sparta)
- Cena: 7,4 milionu
- Los: Zbrojovka (V), Zlín (D), Mladá Boleslav (V), Teplice (D), Artis (V)
Pro mě jde spolu s Haraslínem o jednoho z nejzábavnějších hráčů Sparty. V minulé sezoně měl bilanci 7+4, ale tentokrát půjde výš. Nebojím se říct, že už na podzim se dostane na slušná čísla.
Vasil Kušej (Liberec)
- Cena: 7,7 milionu
- Los: Plzeň (V), Teplice (D), Zbrojovka (V), Slavia (D), Zlín (V)
Tuším, že šikovného dribléra stejně nakonec všichni koupíme. Já jdu do něj rovnou. Nedivil bych se, kdyby atakoval čelo tabulky střelců. Jen si vzpomeňte, jak se trefoval rok zpátky ve Slavii.
Stefan Pirgič (Plzeň)
- Cena: 5,3 milionu
- Los: Liberec (D), Zbrojovka (D), Teplice (V), Zlín (D), Hradec Králové (V)
Trochu riskuju, že se přes Hrošovského s Červem nedostane ani do základu. Přesto musím přiznat, že mě v přípravě Plzně zaujal. Navíc na záložníka, který nastupuje na šestce, je docela produktivní.
Adam Karabec (Sparta)
- Cena: 6,7 milionu
- Los: Zbrojovka (V), Zlín (D), Mladá Boleslav (V), Teplice (D), Artis (V)
Během přípravy jsem zblízka viděl jeho levačku v akci. Jeden přesný centr, druhý a klidně i třetí. Zahrával rovněž rohové kopy, pochopitelně velmi slušně. Pokud ustojí tlak, posbírá dost asistencí.
Danijel Šturm (Slavia)
- Cena: 8,2 milionu
- Los: Slovácko (D), Baník (V), Pardubice (D), Liberec (V), Bohemians (D)
Váhal jsem mezi ním a sparťanem Haraslínem. Jsou zárukou bodového přísunu, ale na oba jsem prostě neměl zlaťáky. Upřednostnil jsem levnější variantu, tak snad nebudu po pár kolech litovat.
Útočníci
Abdallah Gning (Baník)
- Cena: 7,8 milionu
- Los: Zlín (V), Slavia (D), Hradec Králové (V), Artis (D), Jablonec (V)
Hodil jsem ho do sestavy, za chvíli zase vyndal. A to jsem opakoval víckrát. Přiznám se, že u Senegalce jsem si nebyl tolik jistý. Přesto mám na paměti, že v Karviné dal na podzim šest gólů.
Mojmír Chytil (Slavia)
- Cena: 7,6 milionu
- Los: Slovácko (D), Baník (V), Pardubice (D), Liberec (V), Bohemians (D)
Není moc důvodů, proč ho vynechat. Při Chorého absenci bude jasná útočná jednička Slavie, a proto od něj očekávám silný rozjezd. Je pravděpodobné, že se dostane na dvojciferný počet gólů.
Daniel Vašulín (Zbrojovka)
- Cena: 6,8 milionu
- Los: Sparta (D), Plzeň (V), Liberec (D), Hradec Králové (D), Teplice (V)
V Plzni byl odstavený, a na to potřebuje zapomenout. V dresu ligového nováčka to sice nepůjde snadno, ale za mě může být po Kušejovi dalším překvapením v boji o korunu pro krále střelců.