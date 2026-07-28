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Shrnutí 1. kola iSport Fantasy: Útočníci se rozjeli ve velkém. Zklamání Plzně i Sparty

Shrnutí prvního kola iSport Fantasy
Shrnutí prvního kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Adam Karabec
Adam Karabec, záložník Sparty
Zklamaný Adam Karabec
Jan Kuchta zakončuje na branku Adama Hrdiny ze Zbrojovky Brno
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Nová sezona české nejvyšší fotbalové soutěže odstartovala a s ní také třetí ročník iSport Fantasy. Dominovali útočníci, což se obvykle nestává. Do ideální sestavy se nevešel ani dvanáctibodový Tadeáš Vachoušek či desetibodový Mojmír Chytil. To hovoří za vše. V průměru se Trenérům podařilo nasbírat solidních 36 bodů.

Ideální sestava

Trio forvardů nasbíralo excelentních 13 bodů. Na paty jim šlapal záložník Wiktor Nowak, který si výkonem proti Slovácku řekl o další šance v dresu pražské Slavie. Dvouciferný počet bodů se podařilo nasbírat i Patriku Dulayovi z Liberce.

Nejnakupovanější hráči

Změna cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 2. kolem se to dotkne například Adedirana, Klímy či Nowaka.

Uzávěrka 2. kola iSport Fantasy je v pátek 31. července v 17:00 hodin.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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