Shrnutí 1. kola iSport Fantasy: Útočníci se rozjeli ve velkém. Zklamání Plzně i Sparty
Nová sezona české nejvyšší fotbalové soutěže odstartovala a s ní také třetí ročník iSport Fantasy. Dominovali útočníci, což se obvykle nestává. Do ideální sestavy se nevešel ani dvanáctibodový Tadeáš Vachoušek či desetibodový Mojmír Chytil. To hovoří za vše. V průměru se Trenérům podařilo nasbírat solidních 36 bodů.
Ideální sestava
Trio forvardů nasbíralo excelentních 13 bodů. Na paty jim šlapal záložník Wiktor Nowak, který si výkonem proti Slovácku řekl o další šance v dresu pražské Slavie. Dvouciferný počet bodů se podařilo nasbírat i Patriku Dulayovi z Liberce.
Nejnakupovanější hráči
Změna cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 2. kolem se to dotkne například Adedirana, Klímy či Nowaka.
Uzávěrka 2. kola iSport Fantasy je v pátek 31. července v 17:00 hodin.