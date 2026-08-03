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Shrnutí 2. kola iSport Fantasy: Dominovali slávisté. Nowak podruhé v ideální sestavě

Shrnutí druhého kola iSport Fantasy
Shrnutí druhého kola iSport FantasyZdroj: iSport
Slavia vstoupila do nové sezony velmi dobře
Fanoušci Slavie během zápasu
Choreo fanoušků Slavie
Lukáš Provod ze Slavie a Jiří Míček z Ostravy
Adonija Ouanda ze Slavie a Aboubacara Traoré z Ostravy
Wiktor Nowak během utkání s Baníkem
Martin Jedlička, brankář Baníku, brání záložníka Slavie Wiktora Nowaka
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Druhé kolo iSport Fantasy většině Trenérů radost nepřineslo. Svědčí o tom průměr 29 získaných bodů. Podíl na tom má také Lukáš Haraslín. Nejčastější kapitán kola totiž zapsal minusový bod. Naopak dominovali hráči Slavie, kteří mají v sestavě kola trojité zastoupení. Wiktor Nowak je jediným fotbalistou, který se dostal do nejlepší jedenáctky kola v obou případech.

Ideální sestava

Zazářil Michal Sadílek, který nasbíral excelentních sedmnáct bodů a stal se suverénně nejproduktivnějším hráčem kola. Dvojciferný počet bodů nasbíral také jeho spoluhráč David Zima (12). V obou kolech vládlo rozestavení 3-4-3.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před třetím kolem se to dotkne například Kabonga, Nowaka či Sadílka.

Uzávěrka 3. kola iSport Fantasy proběhne v pátek 7. srpna v 17:00 hodin.

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