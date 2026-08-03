Shrnutí 2. kola iSport Fantasy: Dominovali slávisté. Nowak podruhé v ideální sestavě
Druhé kolo iSport Fantasy většině Trenérů radost nepřineslo. Svědčí o tom průměr 29 získaných bodů. Podíl na tom má také Lukáš Haraslín. Nejčastější kapitán kola totiž zapsal minusový bod. Naopak dominovali hráči Slavie, kteří mají v sestavě kola trojité zastoupení. Wiktor Nowak je jediným fotbalistou, který se dostal do nejlepší jedenáctky kola v obou případech.
Ideální sestava
Zazářil Michal Sadílek, který nasbíral excelentních sedmnáct bodů a stal se suverénně nejproduktivnějším hráčem kola. Dvojciferný počet bodů nasbíral také jeho spoluhráč David Zima (12). V obou kolech vládlo rozestavení 3-4-3.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před třetím kolem se to dotkne například Kabonga, Nowaka či Sadílka.
Uzávěrka 3. kola iSport Fantasy proběhne v pátek 7. srpna v 17:00 hodin.