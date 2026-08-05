Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 3. kolem: Čech, Sadílek či Vašulín
Opět v pátek startuje další kolo české nejvyšší fotbalové soutěže. A tím pochopitelně opět vzrůstá aktivita Trenérů ve hře iSport Fantasy. Střídat, nebo nestřídat? Prodat a nakoupit nové hráče, nebo si ponechat volný přestup na další týden? Pomoci s těžkým rozhodováním mohou středeční změny hodnot vybraných fotbalistů, které se dotkly jedenácti hráčů.
Oskars Vientiess
klub: Teplice
post: obránce
popularita: 0,8 %
průměr bodů na zápas: 4
cena na startu sezony: 4,4
Wiktor Nowak
klub: Slavia Praha
post: záložník
popularita: 4,8 %
průměr bodů na zápas: 10
cena na startu sezony: 4,7
František Čech
klub: Hradec Králové
post: obránce
popularita: 10 %
průměr bodů na zápas: 7,5
cena na startu sezony: 5,7
Jiří Klíma
klub: Mladá Boleslav
post: útočník
popularita: 5,2 %
průměr bodů na zápas: 9,5
cena na startu sezony: 5,6
Quadri Adediran
klub: Artis Brno
post: útočník
popularita: 18 %
průměr bodů na zápas: 9
cena na startu sezony: 5,8
Christophe Kabongo
klub: Viktoria Plzeň
post: útočník
popularita: 17 %
průměr bodů na zápas: 4
cena na startu sezony: 6,2
Michal Sadílek
klub: Slavia Praha
post: záložník
popularita: 17 %
průměr bodů na zápas: 9,5
cena na startu sezony: 6,4
Solomon John
klub: Mladá Boleslav
post: záložník
popularita: 5,9 %
průměr bodů na zápas: 7,5
cena na startu sezony: 6,5
Daniel Vašulín
klub: Zbrojovka Brno
post: útočník
popularita: 27 %
průměr bodů na zápas: 8
cena na startu sezony: 6,8
Vasil Kušej
klub: Slovan Liberec
post: záložník
popularita: 20 %
průměr bodů na zápas: -0,5
cena na startu sezony: 7,7
Jan Kuchta
klub: Sparta Praha
post: útočník
popularita: 8,2 %
průměr bodů na zápas: 1
cena na startu sezony: 8,2