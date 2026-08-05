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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 3. kolem: Čech, Sadílek či Vašulín

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Brian Priske slaví výhru s fanoušky Sparty
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu se Zlínem
Daniel Šmiga srovnal na 1:1
Daniel Šmiga srovnal na 1:1
Daniel Šmiga srovnal na 1:1
Souboj Sparty se Zlínem
Lukáš Haraslín penaltu neproměnil
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Opět v pátek startuje další kolo české nejvyšší fotbalové soutěže. A tím pochopitelně opět vzrůstá aktivita Trenérů ve hře iSport Fantasy. Střídat, nebo nestřídat? Prodat a nakoupit nové hráče, nebo si ponechat volný přestup na další týden? Pomoci s těžkým rozhodováním mohou středeční změny hodnot vybraných fotbalistů, které se dotkly jedenácti hráčů.

Oskars Vientiess

  • klub: Teplice

  • post: obránce

  • popularita: 0,8 %

  • průměr bodů na zápas: 4

  • cena na startu sezony: 4,4

Wiktor Nowak

  • klub: Slavia Praha

  • post: záložník

  • popularita: 4,8 %

  • průměr bodů na zápas: 10

  • cena na startu sezony: 4,7

František Čech

  • klub: Hradec Králové

  • post: obránce

  • popularita: 10 %

  • průměr bodů na zápas: 7,5

  • cena na startu sezony: 5,7

Jiří Klíma

  • klub: Mladá Boleslav

  • post: útočník

  • popularita: 5,2 %

  • průměr bodů na zápas: 9,5

  • cena na startu sezony: 5,6

Quadri Adediran

  • klub: Artis Brno

  • post: útočník

  • popularita: 18 %

  • průměr bodů na zápas: 9

  • cena na startu sezony: 5,8

Christophe Kabongo

  • klub: Viktoria Plzeň

  • post: útočník

  • popularita: 17 %

  • průměr bodů na zápas: 4

  • cena na startu sezony: 6,2

Michal Sadílek

  • klub: Slavia Praha

  • post: záložník

  • popularita: 17 %

  • průměr bodů na zápas: 9,5

  • cena na startu sezony: 6,4

Solomon John

  • klub: Mladá Boleslav

  • post: záložník

  • popularita: 5,9 %

  • průměr bodů na zápas: 7,5

  • cena na startu sezony: 6,5

Daniel Vašulín

  • klub: Zbrojovka Brno

  • post: útočník

  • popularita: 27 %

  • průměr bodů na zápas: 8

  • cena na startu sezony: 6,8

Vasil Kušej

  • klub: Slovan Liberec

  • post: záložník

  • popularita: 20 %

  • průměr bodů na zápas: -0,5

  • cena na startu sezony: 7,7

Jan Kuchta

  • klub: Sparta Praha

  • post: útočník

  • popularita: 8,2 %

  • průměr bodů na zápas: 1

  • cena na startu sezony: 8,2

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