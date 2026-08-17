Shrnutí 4. kola iSport Fantasy: Pouze tři hráči s dvouciferným počtem bodů. Doposud nejslabší kolo
Pokud manažer iSport Fantasy nasbíral přes třicet bodů, může být spokojen. V průměru totiž Trenéři ve čtvrtém kole nasbírali pouhých 25 bodů. Suverénně nejslabší bodový zisk v aktuálním ročníku. Nejproduktivnějším fotbalistou kola se stal Josimar Alcócer s patnácti body.
Ideální sestava
Brankář Martin Jedlička z Baníku se dostal do nejlepší jedenáctky kola podruhé v sezoně. Všichni ostatní hráči pak poprvé. Hře iSport Fantasy se 27 body momentálně kraluje Lukáš Mareček z Teplic.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před pátým kolem se to dotkne například Alcócera, Lurvinka či Šuberta.
Uzávěrka pátého kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 22. srpna v 15:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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