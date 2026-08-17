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Shrnutí 4. kola iSport Fantasy: Pouze tři hráči s dvouciferným počtem bodů. Doposud nejslabší kolo

Co nabídlo čtvrté kolo iSport Fantasy?
Co nabídlo čtvrté kolo iSport Fantasy?Zdroj: iSport
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Pokud manažer iSport Fantasy nasbíral přes třicet bodů, může být spokojen. V průměru totiž Trenéři ve čtvrtém kole nasbírali pouhých 25 bodů. Suverénně nejslabší bodový zisk v aktuálním ročníku. Nejproduktivnějším fotbalistou kola se stal Josimar Alcócer s patnácti body.

Ideální sestava

Brankář Martin Jedlička z Baníku se dostal do nejlepší jedenáctky kola podruhé v sezoně. Všichni ostatní hráči pak poprvé. Hře iSport Fantasy se 27 body momentálně kraluje Lukáš Mareček z Teplic.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před pátým kolem se to dotkne například Alcócera, Lurvinka či Šuberta.

Uzávěrka pátého kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 22. srpna v 15:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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