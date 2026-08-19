Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 5. kolem: Alcócer, Kabongo či Lurvink
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ani dnes tomu není jinak. Výjimka ale nastane příští týden, kdy jsou na programu dva zápasy. Dnešní změny cen se dotkly desíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na páté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.
Naphthalene Appiah
- klub: Zlín
- post: záložník
- popularita: 2,8 %
- průměr bodů na zápas: 4,25
- cena na startu sezony: 4,1M
Lukáš Mareček
- klub: Teplice
- post: záložník
- popularita: 3,8 %
- průměr bodů na zápas: 6,75
- cena na startu sezony: 5,1M
Martin Šubert
- klub: Mladá Boleslav
- post: záložník
- popularita: 1,1 %
- průměr bodů na zápas: 5,5
- cena na startu sezony: 5,3M
Andrew Irving
- klub: Sparta Praha
- post: záložník
- popularita: 3,5 %
- průměr bodů na zápas: 6,67
- cena na startu sezony: 6,3M
Christophe Kabongo
- klub: Viktoria Plzeň
- post: útočník
- popularita: 22 %
- průměr bodů na zápas: 5
- cena na startu sezony: 6,2M
Dalibor Večerka
- klub: Teplice
- post: obránce
- popularita: 1,5 %
- průměr bodů na zápas: 0,67
- cena na startu sezony: 6,8M
Josimar Alcócer
- klub: Sparta Praha
- post: záložník
- popularita: 8 %
- průměr bodů na zápas: 5,25
- cena na startu sezony: 6,7M
Louis Lurvink
- klub: Sigma Olomouc
- post: obránce
- popularita: 26 %
- průměr bodů na zápas: 4,75
- cena na startu sezony: 6,8M
Vojtěch Stránský
- klub: Slovan Liberec
- post: záložník
- popularita: 0,6 %
- průměr bodů na zápas: 0,75
- cena na startu sezony: 7,4M
Abdullahi Tanko
- klub: Pardubice
- post: útočník
- popularita: 1,3 %
- průměr bodů na zápas: 1,3
- cena na startu sezony: 7,6M