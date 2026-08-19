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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 5. kolem: Alcócer, Kabongo či Lurvink

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek (vlevo) a Hugo Sochůrek (vpravo) dostávají instrukce od Briana Priskeho
Matěj Jurásek (vlevo) a Hugo Sochůrek (vpravo) dostávají instrukce od Briana Priskeho
Josimar Alcócer a Andrew Irving slaví branku do sítě Teplic
Sparťané slaví gól Andrewa Irvinga na 2:1 v utkání proti Teplicím
Sparťané slaví gól Andrewa Irvinga na 2:1 v utkání proti Teplicím
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ani dnes tomu není jinak. Výjimka ale nastane příští týden, kdy jsou na programu dva zápasy. Dnešní změny cen se dotkly desíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na páté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.

Naphthalene Appiah

  • klub: Zlín
  • post: záložník
  • popularita: 2,8 %
  • průměr bodů na zápas: 4,25
  • cena na startu sezony: 4,1M

Lukáš Mareček

  • klub: Teplice
  • post: záložník
  • popularita: 3,8 %
  • průměr bodů na zápas: 6,75
  • cena na startu sezony: 5,1M

Martin Šubert

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: záložník
  • popularita: 1,1 %
  • průměr bodů na zápas: 5,5
  • cena na startu sezony: 5,3M

Andrew Irving

  • klub: Sparta Praha
  • post: záložník
  • popularita: 3,5 %
  • průměr bodů na zápas: 6,67
  • cena na startu sezony: 6,3M

Christophe Kabongo

  • klub: Viktoria Plzeň
  • post: útočník
  • popularita: 22 %
  • průměr bodů na zápas: 5
  • cena na startu sezony: 6,2M

Dalibor Večerka

  • klub: Teplice
  • post: obránce
  • popularita: 1,5 %
  • průměr bodů na zápas: 0,67
  • cena na startu sezony: 6,8M

Josimar Alcócer

  • klub: Sparta Praha
  • post: záložník
  • popularita: 8 %
  • průměr bodů na zápas: 5,25
  • cena na startu sezony: 6,7M

Louis Lurvink

  • klub: Sigma Olomouc
  • post: obránce
  • popularita: 26 %
  • průměr bodů na zápas: 4,75
  • cena na startu sezony: 6,8M

Vojtěch Stránský

  • klub: Slovan Liberec
  • post: záložník
  • popularita: 0,6 %
  • průměr bodů na zápas: 0,75
  • cena na startu sezony: 7,4M

Abdullahi Tanko

  • klub: Pardubice
  • post: útočník
  • popularita: 1,3 %
  • průměr bodů na zápas: 1,3
  • cena na startu sezony: 7,6M

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