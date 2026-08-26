Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 6. kolem. Následující dva týdny změny nebudou
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem v následujících dvou týdnech nastane výjimka. Na programu jsou totiž v obě středy dohrávky, proto v těchto týdnech aktualizace cen neproběhne. O to důležitější bude příprava na následující kolo. Dnešní změny cen se dotkly osmi hráčů.
Adam Hrdina
- klub: Zbrojovka Brno
- post: brankář
- popularita: 33 %
- průměr bodů na zápas: 4,75
- cena na startu sezony: 4,4M
Martin Šubert
- klub: Mladá Boleslav
- post: záložník
- popularita: 4 %
- průměr bodů na zápas: 5,6
- - cena na startu sezony: 5,3M
Dominik Janošek
- klub: Sigma Olomouc
- post: záložník
- popularita: 3,8 %
- průměr bodů na zápas: 5,2
- cena na startu sezony: 5,9M
Solomon John
- klub: Mladá Boleslav
- post: záložník
- popularita: 21 %
- průměr bodů na zápas: 5,6
- cena na startu sezony: 6,5M
Matěj Ryneš
- klub: Sparta Praha
- post: obránce
- popularita: 6,4 %
- průměr bodů na zápas: 4,2
- cena na startu sezony: 7,2M
John Mercado
- klub: Sparta Praha
- post: záložník
- popularita: 23 %
- průměr bodů na zápas: 5
- cena na startu sezony: 7,4M
Florian Wiegele
- klub: Viktoria Plzeň
- post: brankář
- popularita: 11 %
- průměr bodů na zápas: 1,5
- cena na startu sezony: 7,7M
Vladimír Darida
- klub: Hradec Králové
- post: záložník
- popularita: 7,5 %
- průměr bodů na zápas: 2,33
- cena na startu sezony: 8,7M