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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 6. kolem. Následující dva týdny změny nebudou

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem v následujících dvou týdnech nastane výjimka. Na programu jsou totiž v obě středy dohrávky, proto v těchto týdnech aktualizace cen neproběhne. O to důležitější bude příprava na následující kolo. Dnešní změny cen se dotkly osmi hráčů.

Adam Hrdina

  • klub: Zbrojovka Brno
  • post: brankář
  • popularita: 33 %
  • průměr bodů na zápas: 4,75
  • cena na startu sezony: 4,4M

Martin Šubert

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: záložník
  • popularita: 4 %
  • průměr bodů na zápas: 5,6
  • - cena na startu sezony: 5,3M

Dominik Janošek

  • klub: Sigma Olomouc
  • post: záložník
  • popularita: 3,8 %
  • průměr bodů na zápas: 5,2
  • cena na startu sezony: 5,9M

Solomon John

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: záložník
  • popularita: 21 %
  • průměr bodů na zápas: 5,6
  • cena na startu sezony: 6,5M

Matěj Ryneš

  • klub: Sparta Praha
  • post: obránce
  • popularita: 6,4 %
  • průměr bodů na zápas: 4,2
  • cena na startu sezony: 7,2M

John Mercado

  • klub: Sparta Praha
  • post: záložník
  • popularita: 23 %
  • průměr bodů na zápas: 5
  • cena na startu sezony: 7,4M

Florian Wiegele

  • klub: Viktoria Plzeň
  • post: brankář
  • popularita: 11 %
  • průměr bodů na zápas: 1,5
  • cena na startu sezony: 7,7M

Vladimír Darida

  • klub: Hradec Králové
  • post: záložník
  • popularita: 7,5 %
  • průměr bodů na zápas: 2,33
  • cena na startu sezony: 8,7M

 

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