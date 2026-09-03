Shrnutí 6. kola iSport Fantasy: Dvojité kolo vytěžili v body pouze hráči Zbrojovky
Zbrojovka Brno, Hradec Králové a Jablonec odehráli v šestém kole iSport Fantasy hned dva duely. Přesto se do ideální sestavy dostali pouze zástupci moravského celku. Právě Daniel Vašulín a Filip Vedral se stali nejproduktivnějšími fotbalisty kola. Trenéři v průměru nasbírali vynikajících 44 bodů.
Ideální sestava
T. Boledovič, A. Hrdina., M. Radosta, D. Vašulín a O. Vientiess se do nejlepší jedenáctky kola dostali podruhé. Ostatní zástupci pak poprvé. Celková hodnota ideální sestavy byla 60,6 milionu.
Změna cen nebude
Vzhledem ke středečním dohrávkám změna cen tento týden neproběhne. Stejně tomu tak bude i příští týden, kdy na Trenéry opět čekají středeční zápasy.
Uzávěrka 7. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 5. září ve 13:00 hodin.